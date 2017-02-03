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Рубрика / Политика
Константин Затулин: Слова Порошенко о снятии санкций с России — обычное лицемерие
|02.02.2017 12:17:08
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств Константин Затулин прокомментировал слова президента Украины о том, что Пётр Порошенко якобы больше всех заинтересован в отмене антироссийских санкций. По мнению парламентария, данное заявление — очередная попытка украинского лидера выглядеть нормальным политиком, но де-факто это обычное лицемерие.
«По поводу тезиса о том, что Порошенко больше всех хочет снять санкции с России, — это фигура речи и обычное лицемерие. Порошенко просто пытается продемонстрировать, что он совсем не зашоренный русофоб. Он прикидывается здравомыслящим политиком, который поставлен в очень сложные обстоятельства» — Депутат Госдумы Константин Затулин.
Также парламентарий отметил, что Порошенко озабочен тем, чтобы продемонстрировать свою преданность НАТО, и для этого даже заявил о возможности проведения референдума в пользу Североатлантического альянса.
«Результат подобных референдумов предопределён в условиях реалий на Украине. При этом такой референдум не может быть организован ни в Крыму, ни на Донбассе: этот референдум будет лишь подтверждением того, что Украина утратила эти территории» — Депутат Госдумы Константин Затулин