Константин Затулин: Слова Порошенко о снятии санкций с России — обычное лицемерие

02.02.2017 12:17:08

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по делам Содружества Независимых Государств Константин Затулин прокомментировал слова президента Украины о том, что Пётр Порошенко якобы больше всех заинтересован в отмене антироссийских санкций. По мнению парламентария, данное заявление — очередная попытка украинского лидера выглядеть нормальным политиком, но де-факто это обычное лицемерие.

«По поводу тезиса о том, что Порошенко больше всех хочет снять санкции с России, — это фигура речи и обычное лицемерие. Порошенко просто пытается продемонстрировать, что он совсем не зашоренный русофоб. Он прикидывается здравомыслящим политиком, который поставлен в очень сложные обстоятельства» — Депутат Госдумы Константин Затулин.

Также парламентарий отметил, что Порошенко озабочен тем, чтобы продемонстрировать свою преданность НАТО, и для этого даже заявил о возможности проведения референдума в пользу Североатлантического альянса.

«Результат подобных референдумов предопределён в условиях реалий на Украине. При этом такой референдум не может быть организован ни в Крыму, ни на Донбассе: этот референдум будет лишь подтверждением того, что Украина утратила эти территории» — Депутат Госдумы Константин Затулин

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