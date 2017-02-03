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Рубрика / Политика
Владимир Жарихин: Прозрение Берлина относительно поведения Киева недолговечно
|01.02.2017 18:05:40
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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В Берлине заявили, что Украина может сознательно заниматься обострением обстановки в Донбассе. Об этом сообщило издание Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на источники в немецком правительстве. По мнению информаторов издания, президент Украины Петр Порошенко принял такую позицию, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций.
Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с НСН заявил, что пока не видит повода для радости в связи с тем, что в Берлине стали замечать и без того явные вещи.
«Вспоминая классический фильм, можно сказать, что Германия столько лет жила с “широко закрытыми глазами”, что сейчас, чуть-чуть приоткрыв их, не с позывов собственной совести, а под влиянием изменения ситуации в заокеанском гегемоне, вдруг начала говорить о том, что было явным все эти годы. Я не вижу оснований, чтобы бросать чепчики в воздух, радуясь тому, что западные СМИ, наконец, начали писать об очевидном. Потому что, как они приоткрыли глаза, так могут и снова закрыть, если изменится политическая конъюнктура», — скептически заметил Жарихин.
Он обратил внимание на то, что официального подтверждения новой позиции Берлина пока что не поступало. Также собеседник заметил, что первое прозрение Германии может обернуться «обострением болезни», как только сменится политическая обстановка.
«Со стороны официальной немецкой власти в лице Ангелы Меркель мы пока не услышали осуждения действий Украины. Поэтому, если это и говорит о симптомах выздоровления, то это только первые шаги, которые могут обернуться обострением», — сказал замдиректора Института стран СНГ.
Эксперт описал, как именно изменилась позиция Германии в отношении военного конфликта в Донбассе. По его мнению, такой взгляд на происходящее тоже не является окончательно верным.
«Боюсь, что пока что Германия от версии “во всем виновата Россия” перешла к версии “оба виноваты, а мы тут ни при чем”. Хотя и я высказывал эту мысль, которая, с моей точки зрения, не является до конца правильной. Мы часто говорим о том, что Киев не выполняет минские соглашения, и не желает их выполнять. Как, впрочем, эти соглашения не желали выполнять Донецкая и Луганская республики. Но Россия, которая выступает их гарантом, заставляла их. Если кто и не настаивал на их выполнении, так это гаранты другой стороны — Германия и Франция, которые обязались повлиять на Украину в этом вопросе. Но она [Германия] за все эти годы палец о палец не ударила, чтобы оказать влияние на Киев, который в этом нуждается. Надо принуждать стороны выполнять пункты компромиссного договора! И эти функции Франция и Германия, как не выполняли, так и не выполняют», — заключил Жарихин.
Заметим, что по версии источника в германском правительстве, Киев рискует остаться ни с чем, придерживаясь тактики давления и обострения положения в Донбассе. Как отмечает «Газета.ру», отмена или ослабление антироссийских санкций стали вероятными после прихода к власти в США Дональда Трампа, а потому Киев не добьется сохранения санкционного блока в отношении России, а также столкнется с обострением конфликта на востоке своей страны. Удастся ли Берлину удержать Украину от такого неблагоприятного сценария, в сообщении не отмечается. Позднее замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что ВСУ ведут наступательные действия на позиции ополченцев.
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