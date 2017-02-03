Порошенко получил «затрещину» от Меркель за кровь на Донбассе

01.02.2017 17:44:20

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украинские военные за два дня ожесточенных боев на Донбассе понесли значительные людские потери. Разведка ДНР перехватила данные доклада начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о реальных потерях украинских силовиков. Согласно полученной информации, с 29 по 30 января в морги Украины были доставлены порядка 80 украинских военных. Как сообщили в Минобороны самопровозглашённой ДНР, данный доклад был представлен президенту Украины Петру Порошенко, после чего украинский лидер принял решение срочно прервать визит в Германию.

Как заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев, Порошенко решил вернуться в Киев, чтобы координировать мероприятия правительства, связанные с предотвращением гуманитарной катастрофы в Авдеевке.

В свою очередь, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера «самостийные отряды» предприняли попытку нападения на территорию, контролируемую самопровозглашенными республиками Донбасса.

После того, как украинские военные подвергли массированному артобстрелу Авдеевку, жители города остались без света, тепла и воды. Кроме этого, из-за боев была обесточена шахта имени Засядько в Донецке, 203 горняка оказались заблокированы под землей.

Очередное обострение ситуации на Донбассе связано с желанием Киева заблокировать достигнутые предварительные соглашения по украинскому вопросу между РФ и США. При этом внезапно прерванный визит президента Петра Порошенко в Германию, по мнению заместителя директора института стран СНГ Владимира Жарихина, сильно напоминает «дешево инсценированное представление, а бегство, как заранее подготовленное». Скорее всего, Порошенко у германского канцлера не смог заручиться поддержкой, поэтому он изобразил повод, что ему нужно срочно отбыть в Киев из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, полагает собеседник.

«Во время переговоров Порошенко с Меркель, Киев в очередной раз хотел представить ситуацию таким образом, что ВСУ только отвечают на обстрел со стороны непризнанных республик, а за эскалацию конфликта несут ответственность ДНР и ЛНР, а также Россия. Однако, учитывая, что у германской стороны есть альтернативные источники информации: канцлер прекрасно понимает, кто начал и кто продолжил взаимный обстрел. Меркель могла в довольно жесткой форме высказать Порошенко о недопустимости обострения ситуации. Поэтому, не заручившись поддержкой ведущего политика Евросоюза, украинский президент внезапно прервал свой визит, даже не проведя протокольную конференцию», – отметил Владимир Жарихин.

Возобновление активной военной фазы на юго-востоке Украины в очередной раз доказывает, что киевские власти не намерены отказываться от силового варианта решения конфликта, и он для них остается единственно приемлемым. При этом, следуя их логике, для выполнения минских договоренностей необходимо в первую очередь силовым путем зачистить выходы к российской границе, и только после этого начать политический диалог.

Однако такая позиция находит поддержку и среди лидеров ДНР и ЛНР, которые считают, что ситуацию в настоящее время можно разрешить исключительно военным путем.

Между тем, по данным сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, около донецкого села Авдеевка расположены танки и гаубицы. По информации ОБСЕ, в районах, контролируемых правительством Украины, находятся четыре танка Т-64 и три 122-мм гаубицы, которые буксируются грузовиками. Кроме того, в районе обнаружен зенитный ракетный комплекс системы «земля – воздух» «Оса».

Ранее в Донецкой военно-гражданской администрации сообщили, что в Донецкой области Украины готовятся к эвакуации жителей из села Авдеевка.

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