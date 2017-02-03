Киев признал, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе

01.02.2017 15:46:17

Министерство обороны Украины признало, что вооруженные силы страны ведут наступательные действия в Донбассе. Об этом заявил Игорь Павловский, замминистра обороны Украины, в ходе встречи с журналистами.

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись», — цитирует Павловского ТАСС.

Таким образом Павловский прокомментировал ситуацию в Авдеевке. Одновременно с этим заместитель министра обороны Украины высказал надежду на договоренность о взаимном прекращении огня, которая может быть достигнута в ходе встречи представителей контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает телеканал «Звезда».

Под обстрелом ВСУ населенный пункт Авдеевка находится с 29 января. По этой причине город оказался на грани гуманитарной катастрофы, в городе отключены отопление и электроэнергия.

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