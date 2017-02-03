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Рубрика / Политика

В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений


02.02.2017 10:52:35

В Госдуме состоятся парламентские слушания о положении соотечественников за рубежом, на которые, в частности, пригласят представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие проведет комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Об этом сообщил его первый зампредседателя Константин Затулин.

«Мы сейчас прорабатываем вопрос о том, чтобы пригласить [Александра] Захарченко и других представителей юго-востока Украины в Москву для того, чтобы выслушать их точку зрения, чтобы они рассказали, что происходит на их территории и какие у них есть проблемы и нужды», — сказал Затулин.

Как сообщает Пресс-служба депутата Константина Затулина и Института стран СНГ, в соответствии с планом работы Комитета стран СНГ, на его заседании 9 марта планируется обсудить ход выполнения Минских соглашений по мирному урегулированию на Востоке Украины. Прорабатывается вопрос о приглашении на заседание руководителей или представителей ДНР и ЛНР. Предполагается, что обсуждение вопроса пройдет, как это предусмотрено в особых случаях Регламентом Государственной Думы, в закрытом режиме.

По решению совета Государственной Думы 20 марта Комитет по делам СНГ и связям с соотечественниками проведет в Малом зале парламентские слушания «О современной политике Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом». Мы надеемся, что в числе участников, слушателей будут и представители организаций наших соотечественников из Украины и республик Донбасса. Конкретный список приглашаемых будет утвержден в начале февраля, по окончании депутатской региональной недели.

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