Авдеевку не жалко: хорватский сценарий Киева для Донбасса

01.02.2017 14:48:11

Сегодня в Авдеевке под Донецком может начаться эвакуация населения. Ожесточенные бои и обстрелы между украинской армией и силами ДНР продолжались и вчера. Не соблюдается режим прекращения огня и сегодня. Обе стороны обвиняют друг друга в провокации, однако жителям городка, находящегося под контролем украинской армии, от этого не легче. Вчера вечером в Авдеевке полностью исчезло электроснабжение и мобильная связь. При этом последние несколько дней почти не было не только электричества, но воды и теплоснабжения. А температура за окном опускается ниже 20 градусов мороза. На грани остановки находится Авдеевский коксохимический завод, котельная которого отапливает город. Сейчас предприятие находится в режиме поддержания жизнедеятельности.

30 января МИД Украины обвинило Россию в том, что именно ее вооруженные силы совершали обстрелы города несколько дней. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуацию в Авдеевке спровоцировали «самостийные отряды» под прикрытием украинской армии. «Есть достоверные данные, которые свидетельствуют о том, что вчера (30 января — прим. ред.) со стороны „самостийных отрядов“ была предпринята попытка нападения на территорию, которая контролируется республиками Донбасса. Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию», — сказал Дмитрий Песков.

Миссия ОБСЕ заняла нейтральную позицию. «У нас возникают трудности с доступом по обе стороны от линии столкновения, и мы убедились, что провокационные действия с обеих сторон являются основной причиной того, что происходит», — сказал в эфире «Общественного ТВ Донбасса» заместитель главы миссии Александр Хуг.

Совет безопасности ООН призвал стороны конфликта срочно прекратить огонь. Вчера по инициативе украинской стороны он провел закрытое заседание. Открытое запланировано на завтра, 2 февраля. Сегодня же в Минске после обеда состоится заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Из-за событий в Авдеевке в воскресенье срочно прервал свой визит в Берлин Петр Порошенко. Многие украинские эксперты отметили совпадение визита украинского президента и обострения ситуации на Донбассе.

«На 30 января была намечена встреча Порошенко с Меркель. Разговор предстоял крайне жесткий. Ибо Меркель планировала жестами показать Петру Алексеевичу, что бывает с теми, кто саботирует минские договоренности. — написал в Facebook президент украинского Центра инновационного консалтинга „КДА“ Дмитрий Корнейчук. — И вот по странному стечению обстоятельств, за день до визита Порошенко, боевики ДНР решили захватить промышленную зону Авдеевки. Начали массированный обстрел из запрещенного договоренностями тяжелого оружия. Мало того, по тому же странному стечению обстоятельств, на следующий день, именно на время встречи Порошенко-Меркель пришелся пик боевых действий. Поставив Авдеевку на грань гуманитарной катастрофы. И вместо жестов от Меркель, Порошенко важно указывал на бои в Авдеевке, говоря: мол, какое выполнение минских договоренностей, если они там бойню начали. Далее брифинг. На котором никаких жестких заявлений Меркель уже не звучит. Далее. Порошенко прерывает визит в Германию, на белом коне возвращаясь в Украину спасать Авдеевку. Вопрос: кому была выгодна провокация в Авдеевке? И что есть жизнь пары десятка солдат и парочки мирных жителей в глобальной игре?».

Внешнеполитически для Киева ситуация складывается двояко. С одной стороны, европейским партнерам совсем не до выполнения Киевом «Минских соглашений» — во Франции и Германии готовятся к выборам. С другой стороны, неизвестно, как поведет себя главный союзник Киева — США. Дональд Трамп в статусе действующего президента еще не озвучивал своего мнения, хотя вчера Госдеп призвал остановить насилие в Авдеевке. Как пишет Suddeutsche Zeitung со ссылкой на источники в германском правительстве, гуманитарной катастрофой в Авдеевке Киев, возможно, расчитывает на то, что ситуация настолько обострится, что можно будет предотвратить планы президента США по смягчению антироссийских санкций. «Действия Порошенко Берлин трактует таким образом, что тот пойдет практически на что угодно ради того, чтобы предотвратить отмену санкций против России», — заметил обозреватель Штефан Браун. При этом он замечает: на основании информации наблюдателей ОБСЕ, официальный Берлин констатирует, что «прежде всего украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу».

То, что украинские власти не собираются выполнять условия «Минских соглашений», в Киеве уже давно не скрывают. И все чаще звучат заявления, что украинский Донбасс будет освобожден. По версии, например, главы МВД Арсена Авакова, это произойдет уже в этом году. Конечно, такие заявления больше напоминают самопиар. Однако большинство последних обострений на Донбассе связано с тем, что украинская армия продолжает тихо «двигать» линию фронта. Где-то — на 100−200 метров по нейтральной полосе, а где-то — на километры. Об этом говорят не только бойцы непризнанных республик. Но, как и написало Suddeutsche Zeitung, ОБСЕ. Например, Донецкая фильтровальная станция находится почти на линии фронта и, по договоренности сторон, никто не приближается к ней ближе, чем на 1,5 километра. Однако в отчете от 22 января мониторинговая миссия ОБСЕ сообщает о появлении вблизи станции украинских позиций: «21 января мини-БПЛА зафиксировал 4 боевые позиции в подконтрольных правительству районах между Авдеевкой и автодорогой Н20. Патруль СММ отметил наличие государственного флага Украины на одной из позиций, расположенной на автодороге, на расстоянии приблизительно 200 м к востоку от Донецкой фильтровальной станции».

Самая яркое подтверждение попытки изменить «границы» — декабрьские бои под Дебальцево. Тогда Вооруженные силы Украины сумели все-таки захватить несколько стратегических точек.

Любопытно, что попытку «отжать» территории не отрицают и в самом Киеве. Еще в июле народный депутат и военный эксперт Дмитрий Тымчук прокомментировал в Facebook информацию о том, что ВСУ продвинулись к Донецку на четыре километра.

«Процесс так называемой ползучей деоккупации, когда мы понемногу отодвигаем боевиков и захватываем какую-то территорию, должен проводиться очень осторожно. Необходимо четко ориентироваться на ту линию обороны, которая была установлена согласно «Минску-2», — написал Тымчук. Как известно, одним из противоречий вторых соглашений в Минске является как раз линия разграничения. По версии Киева, с зимы 2015 года украинскую армию вытеснили с территории в полторы тысячи квадратных километров, и он настаивает на возвращении к «прежней» линии разграничения. Поэтому украинские власти не считают нарушением попытки отбить «отжатые» территории. О чем и писал Тымчук. А речь идет немного-немало о стратегически важных для существования ЛДНР районах. То же Дебальцево — крупнейший железнодорожный узел, который связывает ДНР с ЛНР и Россией. Кроме того, этот «аппендицит» вклинивается в ДНР и при его возвращении дает украинской армии возможность создать плацдарм для окружения как Горловки, так и Донецка.

На картах, которые составили в EADaily, это хорошо видно. Как, впрочем, и то, что даже там, где по линии фронта нет противоречий, она изначально заложила нынешние столкновения. Фронт проходит вдоль или по окраинам Донецка и Горловки и постоянно грозит этим крупнейшим городам ДНР наступлением или обстрелом противника. Тем более, что расстояние от позиций ВСУ до центра городов составляет в среднем 10 километров и возвращение на позиции даже 120-милиметровых орудий уже грозит серьезными последствиями для ДНР. Что, в принципе, время от времени и происходит.

Еще одной причиной активности украинских военных в районе Донецка и Горловки можно назвать наличие вблизи линии фронта стратегических трасс. Например, дорога между двумя городами, которая также связывает столицу ДНР с Луганском и далее — с Россией. На нескольких участках трасса хорошо простреливается украинскими военными. Примерно такая же ситуация сложилась в районе Стаханова после атаки украинских сил в направлении Дебальцево. Они заняли высоту у трассы в Стаханов.

Не все попытки украинской армии удаются, но Киев пытается выжать максимальную пользу из всего. Если операция проваливается, то силы непризнанных республик и Россию сразу обвиняют в провокациях и нарушении «Минских соглашений». Ситуация в Авдеевке и декабрьские сражения под Дебальцево — тому подтверждение.

Подобная тактика украинских военных говорит не только о том, что они собираются вернуть «прежнюю» линию разграничения. Вполне очевидно, ВСУ пытается занять позиции, которые в дальнейшем могут сыграть ключевую роль в судьбе ЛДНР. Тем более, что украинская армия уже другая. За более чем два с половиной года ВСУ действительно получили боевой опыт и стали при поддержке Запада уже совсем не тем, что они представляли собой летом 2014 года, когда произошел Иловайский котел, и даже в январе 2015-го, когда их выдавили из Дебальцево.

Безусловно, многое в будущих действиях Киева на Донбассе будет определяться позицией Запада. На что, очевидно, и делает ставку Петр Порошенко. Однако это никак не меняет желание Киева разобраться с Донбассом не по «Минским соглашениям», а по хорватскому сценарию. По крайней мере, в последние месяцы об этом все чаще заявляют украинские политики.

«Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту», — заявил, например, в конце декабря в Краматорске глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

О возможном желании украинских властей вернуть Донбасс силой говорят и их контакты с самим правительством Хорватии, которое в ноябре создало специальную группу по оказанию консультационной помощи.

Напомним, в 1990 году власти Хорватии объявили курс на независимость, не желая при этом давать автономию местным сербам. В ответ те провели референдум об автономии и объявили в 1991 году о создании в трех областях Хорватии Республики Сербская Краина. Их поддержал Белград. После чего между сербами и хорватами начались боевые столкновения, которые в 1992 году отчасти остановили миротворцы ООН. Их разместили вдоль границы новой республики. В начале 1995 года США разработали мирный план «Загреб-4». Однако он не работал, так как даже статус автономии Сербской Краины в составе Хорватии не устраивал Загреб. При этом за четыре года независимости Сербской Краины хорватская армия прошла кардинальную реорганизацию и перевооружение. Поэтому Загреб был настроен на силовое решение конфликта. И 4 августа 1995 года началась операция хорватской армии «Буря», в планировании которой принимала участие частная военная компания из США MPRI и использовались разведданные сил НАТО. С пятницы до понедельника 150 тысяч силовиков почти полностью зачистили территорию Сербской Краины, где им противостояла армия из 40 тысяч местных ополченцев. После поражения республики ее покинуло 230−250 тысяч хорватских сербов. Международный трибунал по бывшей Югославии признал, что «Буря» была операцией по изгнанию сербов и заселению территории хорватами. Западное сообщество при этом закрыло глаза на зачистку и протест выразили только Белград и Москва.

Сегодня операцию принято считать показательной по стремительности, с которой хорватская армия самостоятельно овладела Сербской Краиной. Однако это было не совсем так. Например, 4 августа штурм Петрини 2-й гвардейской бригадой провалился и хорватам пришлось отступить. Тоже произошло еще на нескольких направлениях. А вечером четыре самолета НАТО атаковали зенитные позиции сербов. Против них в отличие от хорватской авиации Сербска Краина была бессильна.

Что объединяет Донбасс с Сербской Краиной, так это стратегическая подготовка к возможному наступлению. В канун нападения на республику хорватская армия захватила в нынешней Боснии и Герцеговине города Гламоч и Босанской-Грахово. Таким образом, Загреб взял юг Сербской Краины в полуокружение и получил возможность нанести удар в тыл — с юго-востока. Примерно такое же преимущество получит и Киев, если вернет себе Дебальцевский плацдарм.

Сегодня разница между той Хорватией и нынешней Украиной состоит в том, что Киев так и не совершил обещанный экономический прорыв, и страна сама находится в глубоком экономическом кризисе. Поэтому сил, как и политической воли, на Донбасс сегодня просто не хватит. В Киеве это признают. «Даже если будет принято стратегическое решение реализовать „хорватский сценарий“, на возвращение Донбасса и Крыма уйдут десятилетия», — спрогнозировал в одном из интервью экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский — соратник «украинского ястреба» и бывшего руководителя СБУ Валентина Наливайченко.

Тем не менее, «ползучая деоккупация» Донбасса продолжается и ситуация в Авдеевке — тому пример. Кроме того, в Киеве считают, что сохранение санкций продолжит ослаблять Россию, и возможна ситуация, когда Москва откажется от поддержки Донбасса. С Сербской Краиной, когда ее атаковала хорватская армия, Белград также ничем не помог республике. Поэтому даже гуманитарная катастрофа в Авдеевке, которой украинские власти попытаются повлиять на позицию Дональда Трампа, вполне укладывается в рамки хорватского сценария Киева для Донбасса.

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