В интересах безопасности России

01.02.2017 14:35:56

Совет Федерации ФС РФ намерен обратиться к верховной раде Украины с призывом положить конец обстрелам в Донбассе и выполнять Минские соглашения.

«Я предлагаю сегодня выразить консолидированную позицию Совета Федерации с учетом чрезвычайного характера ситуации (…), обратиться к верховной раде Украины с призывом немедленно положить конец преступным действиям украинских властей в регионе Донбасса и с требованием о выполнении Минских соглашений», — сказал на заседании Совета Федерации глава комитета по международным делам Константин Косачев.

С учетом того факта, что Дорогомиловский суд города Москвы совсем недавно определил так называемую «верховную раду» как фактического соучастника антиконституционного переворота на Украине, узурпировавшего всю полноту государственной власти, подобные призывы российских сенаторов к явно нелегитимному сборищу государственных изменников вряд ли можно считать полностью уместными. Не «царское это дело» для конституционного органа власти РФ общаться на равных с явными уголовниками. Так недолго и самим испачкаться.

Впрочем, российских сенаторов можно по-человечески понять. В условиях когда ситуация на Донбассе прямо угрожает безопасности местного населения, хороши любые средства, которые дают хотя бы минимальный шанс на прекращение кровопролития.

Другое дело, что этот шанс, в случае с призывами к «верховной раде», настолько ничтожен, а эта рада настолько невменяема, что особой надежды на то, что такое обращение будет услышано, конечно же, нет.

А вот о чем действительно стоит подумать, так это о том, что произойдет в том случае, если так называемые «украинские власти» окончательно закусят удила и с отчаяние обреченных ринутся на полномасштабный штурм Донбасса. Ситуация отнюдь не гипотетическая, особенно с учетом того, что официальный представитель Кремля не далее как вчера дал понять, что Порошенко на Донбассе толком ничего не контролирует и что с киевской стороны всем заправляют так называемые «самостийные» экстремистские группировки.

Трудно конечно судить, кто на самом деле и чем там командует. Тем более, что положение самого киевского оберфюрера ныне хуже губернаторского и ему впору самому подумать о «последнем, решающем бое».

В любом случае вероятность такового достаточно велика. А это именно то, над чем Москве стоит задуматься вне зависимости от нынешних миротворческих призывов к «верховной раде».

Вполне очевидно, что если на Донбассе дело в очередной раз дойдет до полномасштабной войны, то едва ли не главным последствием такого развития событий станет массовое бегство мирного населения из зоны боевых действий. Куда побегут все эти сотни тысяч, если не миллионы, людей тоже большим секретом не является. Конечно же не в Париж, или в Берлин, а строго на восток – в Россию. Как это уже было в 2014 году.

Таким образом, перед Российской Федерацией маячит мало вдохновляющая, но вполне реальная перспектива в очередной раз подвергнуться массовому наплыву беженцев с Украины. Со всеми неизбежными в этой связи обременениями для российского бюджета и ростом недовольства значительной части российского населения в стиле «Понаехали тут!». Что для российских властей крайне нежелательно, особенно в канун очередных президентских выборов.

Россия, вероятно, извлекла уроки из предыдущего противостояния с киевским режимом и наверняка готова модифицировать свою политику с тем, чтобы не допустить повторения в будущем подобного нежелательного для неё «дежа вю».

Как именно это следует делать – таков сегодня главный вопрос. Вполне очевидно, что прямолинейные варианты действий, вроде тех, которые одобрил тот же Совет Федерации в марте 2014 года, когда был дан «зеленый свет» на ввод российской армии на территорию Украины, сегодня уже вряд ли являются актуальными. Равно как нельзя всерьез рассматривать и обратный вариант – полное отгораживание РФ от Донбасса и недопущение беженцев на свою территорию. На это никто в России не пойдет, несмотря на неизбежность оголтелых воплей из всех интернет-подворотен насчет «клятых хохлов», которых надо всех перестрелять прямо на границе из пулемета.

Тем не менее, задача недопущения очередного массового бегства с людей с востока Украины требует своего решения. И Россия, для которой подобное развитие событий является прямой угрозой национальной безопасности, вправе принимать в этой связи адекватные, в том числе и превентивные меры. Которых в её арсенале сегодня более чем достаточно. Сегодня российскому руководству уже совершенно не обязательно направлять на Украину собственные войска, чтобы стабилизировать тамошнюю ситуацию. С этой задачей вполне успешно справятся вооруженные силы свободных республик Донбасса.

И вполне очевидно, что в том случае, если будет установлена полная неспособность киевского режима исчерпывающим образом снять угрозу массового исхода донбасского населения, Москва вправе (причем буквально – с позиций международного права) прибегнуть к содействию тех сил, которым эта задача окажется по плечу. Других вариантов, как опора на ДНР и ЛНР здесь просто нет. Технически данная задача может быть решена только гарантированным снятием военной угрозы для наиболее густонаселенных районов Донбасса. Что невозможно сделать без существенного расширения территории освобожденных районов и отбрасывания террористических бандформирований киевского режима на безопасное для мирного населения расстояние.

Подчеркну еще раз – Россия, с точки зрения стандартов международного права, имеет все основания для защиты своей собственной безопасности и с этой целью для адекватной поддержки тех внешних сил, которые способствуют её обеспечению.

Тем более, что для этого ныне складывается куда более благоприятная внешнеполитическая ситуация, чем прежде, когда Запад, исходя из своих эгоистических интересов, был целиком на стороне киевского режима. Сегодня, когда Россия предстала перед миром в облике решительной и мощной военной державы, к её вполне законным аргументам о необходимости обеспечения собственной безопасности Запад будет вынужден прислушаться. Тем более, что на самом Западе усиливаются настроения в пользу отказа от прежде безусловного тезиса о том, что киевская хунта всегда права.

Москва в этой ситуации вправе объявить о своей поддержке на Донбассе тех сил, которые обеспечивают стабильность этого региона в интересах безопасности самой РФ. В данном контексте вполне законной будет выглядеть не только материальная помощь этим конструктивным силам, но и новый подход российских властей к определению их юридического статуса. С учетом усиливающейся недееспособности киевского режима, что становится все более очевидным фактом для всего мирового сообщества, вполне естественным и назревшим может стать решение Москвы о юридическом признании донецких республик в их нынешнем самостоятельном статусе. Что, кстати, было недавно предложено на заседании Государственной думы РФ членом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками депутатом Казбеком Тайсаевым.

Все это никак не выходит за рамки законных мер необходимой самообороны и действительно может избавить Россию от необходимости расхлёбывать на своей территории тяжелые последствия безрассудной политики киевских властей.

Юрий Селиванов

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