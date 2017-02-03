Представители Приднестровья приглашены на парламентские слушания по проблемам соотечественников в Госдуме

01.02.2017 14:24:09

В Верховном Совете прошла встреча спикера приднестровского парламента с делегацией Российской Федерации во главе с председателем комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

По словам Калашникова, Приднестровье в статусе депутата он посещает впервые, между тем проблемы, с которыми сталкиваются приднестровские соотечественники, ему знакомы.

В частности, вопросу упрощения процедуры российского гражданства уделялось на встрече особое внимание.

«Мы поднимали вопрос о получении российского гражданства детьми, родившимися в ПМР после 1992 года. Мы нашли понимание и поддержку, и мы сформулируем наши предложения, которые будут в виде законопроекта рассмотрены и, я надеюсь, приняты Государственной Думой», - подчеркнул по итогам встречи спикер приднестровского парламента Александр Щерба.

«Необходимо сформулировать, в какой форме удобнее это сделать: в виде поправки, в виде закона. Нужно, чтобы мы не просто поговорили, а чтобы комитет это дело мог довести до какого-то логического завершения», - отметил Леонид Калашников.

В том числе, для модернизации закона о гражданстве 20 февраля в Госдуме РФ проведут слушания по проблемам соотечественников. На них приглашены и представители Приднестровской Молдавской Республики.

Парламентариями в ходе диалога были затронуты также вопросы пенсионного обеспечения, использования на территории ПМР материнского капитала, а также предоставления для приднестровских граждан квот на поступление в российские вузы.

«У нас есть конкретный прикладной вопрос, связанный с возможностью выпускниками школ сдачи экзаменов по стандартам Российской Федерации на территории ПМР, возможностью реализации материнского капитала, возможностями, связанными с получением пенсионного обеспечения», - подчеркнул Александр Щерба.

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