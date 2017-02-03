Запад готовит Литву на роль нового «терпилы»

01.02.2017 14:18:35

Претензиями на Калининградскую область и приграничными провокациями Вильнюс провоцирует Москву к ответным действиям. Бывший пресс-секретарь президента Литвы Дали Грибаускайте, а ныне депутат законодательного собрания страны Линас Бальсис выступил с несколько неожиданным, и, прямо скажем, нетривиальным предложением: «Возвратить в стабильную Европу нестабильный и милитаризированный Калининград и Калининградскую область». «Время Калининграда закончилось», — заявил Бальсис с парламентской трибуны, сообщает портал BaltNews.lt.

Литовский законодатель объявил, что вопросом отторжения Калининградской области от Российской Федерации должна заняться либо Литва, либо руководство Европейского Союза. «Аннексия Крыма показала, что послевоенному порядку в Европе приходит конец, потому что Россия нарушила правило нерушимости границ. Время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для Российской Федерации закончилось. Калининград не был отдан России в вечное пользование в Потсдаме или Хельсинки. Было сказано: отдаём под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — заявил Линас Бальсис. Это выступление, помимо вполне понятного изумления, вызывает вполне закономерный вопрос: чего ради представитель одного их прибалтийских «трех поросят» взялся дразнить «серого волка», которого эти поросята (впрочем, как и их покровители) бояться до судорог? Ведь подобного рода словесные посягательства на территориальную целостность соседнего, не самого слабого государства, помимо их явной бессмысленности, способны еще более ухудшить международные отношения и повысить напряженность на границах.

Можно было бы конечно объяснить данное заявление неадекватностью депутата (почти в каждом парламенте есть свои клоуны, позволяющие законодателям не умереть со скуки), однако тот факт, что ранее он возглавлял пресс-службу главы государства говорит о том, что Бальсис хорошо знает цену словам и обучен говорить только то, что можно и нужно. Следовательно, целью этого выступления является усиление конфронтации Литвы с Россией. Самой Литве, конечно, это совсем не нужно. Но проблема в том, что прибалтийские лимитрофы уже давно утратили субъектность. И те, кто реально управляет ими, старательно готовят им роль жертвы «российской агрессии» вместо (или в дополнение) Украины.

Напомним, что режиссеры государственного переворота на Украине, который, практически сразу же принял ярую русофобскую окраску, изначально планировали использовать организованную ими смуту в этой стране для консолидации западных стран на антироссийской платформе. Именно ради этого с первых шагов евромайдана искали и «находили» московский след во внутриукраинском противостоянии, ради этого и была развязана гражданская война на Донбассе. Ведь для того чтобы заставить сплотиться страны Запада, заставить их увеличить военный бюджет и по-настоящему дорожить североатлантическим единством, пустых разговоров о российской угрозе и агрессивности Кремля не достаточно. Нужны реальные доказательства. Когда после серии безуспешных провокаций стало очевидно, что втянуть Россию в прямое вооруженное противостояние с формированиями киевской хунты не получается, западным агитпропом был запущен миф о «гибридной войне», которую ведет Кремль против «выбравшего свободу украинского народа», практически не оставляя следов.

В какой-то момент, особенно после гибели малазийского «Боинга» и обмена санкциями, возникло ощущение, что запущенный проект как нельзя лучше работает. Однако очень скоро стало ясно, что достичь единства на основе антироссийской повестки не удается даже на уровне европейских элит и руководства стран ЕС, не говоря уже об общественности и европейском бизнесе, жестоко страдающем от контрсанкций. Не последнюю роль в провале этой информационной войны сыграла и сама хунта, которая с массовыми репрессиями, обстрелами сел и городов из РСЗО и тяжелых артиллеристских систем, пытками пленных и противников режима, факельными шествиями и зигующими нардепами мало тянула на жертву агрессии. Кроме того, киевский режим успел надоесть всем в ЕС своим наглым попрошайничеством, непомерной вороватостью, ложью и тотальной коррупцией, и сегодня вызывает у «западных партнеров» не сочувствие, а раздражение. Все больше людей в Европе склоняются к мысли, что надо абстрагироваться от происходящего в «незалежной», предоставив России самостоятельно разбираться со своими «не братьями», а Брюсселю больше не тратить ни цента на вороватых «европейцев». То есть в роли «жертвы Москвы» Украина себя исчерпала полностью, и ей необходима срочная замена. Почему именно Литва – ведь и у Эстонии, и у Латвии есть свои «территориальные претензии» к нашей стране?

Дело в том, что эти две республики могут реализовать их только в вербальных эскападах, в то время как Вильнюс имеет возможность организовывать разные пограничные провокации. Например, закрывая воздушное пространство для российских самолетов, ограничивая железнодорожный транзит, ссаживая под разными предлогами пассажиров с проходящих по ее территории поездов. То есть определенный «провокационный» потенциал тут имеется. Если от словесных выпадов можно отмахнуться или просто дать отповедь, то игнорировать такие действия гораздо сложнее. С помощью ограничений транзита можно попытаться заставить российское общество обсуждать возможность создания «Калининградского коридора», что уже можно интерпретировать, как подготовку агрессии. Точно так же будут классифицированы ответные шаги на литовские провокации, которые вынуждена будет принять Россия. Маловероятно, что дело дойдет до прямого столкновения, но придумать «доказательства» ведущейся против прибалтийской республики «гибридной войны» и «свидетельства агрессивных намерений Москвы» вполне реально. То есть сделать именно то, что необходимо для обоснования продолжения «санкционной войны», милитаризации европейской жизни и НАТОвских приготовлений. Отметим так же, что выступление Бальсиса лежит полностью в контексте проводимой Вильнюсом политики.

О претензиях на Калининградскую область, которую здесь предпочитают именовать «Малой Литвой», заявляли почти все ведущие политики этой республики. В Литве действует «общественная», но полностью финансируемая и управляемая государством организация «Совет по делам Малой Литвы», занятая «научным обоснованием» этих претензий и решением пропагандистских задач. Свои аппетиты литовские фантазеры объяснят тем, что, дескать, племя пруссов, жившее ранее на территории области, а затем частью истребленное, частью ассимилированное немцами – было литовским. Между прочим, в историографии нет единого мнения относительно того, было ли исчезнувшее племя пруссов балтским или славянским. Но это, строго говоря, не так важно, как то обстоятельство, что руководство Литвы формирует в своей стране общественное мнение таким образом, чтобы любые провокации против России, чреватые для литовцев самыми неприятными последствиями, были с энтузиазмом поддержаны населением.

Борис Джерелиевский

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