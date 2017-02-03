Отрезвление к Киеву может прийти быстро

01.02.2017 14:12:21

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на востоке Украины.

"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей", – говорится в принятом заявлении.

Проект документа внесла в Совбез украинская делегация.

Члены СБ ООН осудили "использование орудий, запрещенных минскими соглашениями вдоль контактной линии в Донецком регионе, что привело к гибели и ранениям среди мирных жителей". В заявлении говорится о "полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", а также о необходимости следовать резолюции 2202 и Минским договоренностям.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Как сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими Минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.

Первый замглавы Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает, что Киеву выгодно обострение ситуации в Донбассе.

"Цель Украины – упредить возможное смягчение отношений между Россией и США, Россией и Западом. Уже давно идет разговор о необходимости смягчения санкций, и приход новой американской администрации может сделать это реальностью. Вот в этот момент происходит обострение на Донбассе, к тому же следуют такие театральные жесты вроде прерванного (Петром) Порошенко визита в Германию. Мне кажется, что это обличает тех, кому выгодно это обострение. Оно не выгодно России и не выгодно тем, кто живет на Донбассе. А выгодно тем кругам на Украине, которые не смирились, и которые хотели бы сорвать возможное потепление отношений РФ и Запада", – сказал Константин Затулин в эфире радио Sputnik.

Главная задача международного сообщества, считает он, принудить Украину к миру.

"Необходимо немедленно заставить Украину прекратить огонь. Надеюсь, что новая администрация США призовет к порядку своих подопечных на Украине. У Украины ведь ограниченный суверенитет, она вынуждена слушать все, то ей говорят за океаном. И до сих пор ей говорили то, что ей нравилось. Если наконец-то начнут с ней разговаривать тем языком, которым пытаются в некоторых случаях разговаривать с Россией, то, думаю, что отрезвление у Украины быстро произойдет", – отметил депутат.

По его словам, Украина часто в качестве оправдания говорит о действиях добровольческих батальонов, которых не может контролировать. Но так быть не должно.

"Что касается "самостийных отрядов", "добробатов" и так далее, то это изобретение Украины. И если Украина хочет считаться государством, а не просто очередной эманацией махновщины, то она обязана навести порядок. А получается, что Украина безответственна. В каждом случае, когда она в чем-то виновата, в Киеве говорят: "Это не государство, это патриоты". Эти игры надо заканчивать. Пусть отвечают за все, что происходит на их территории, в том числе и за добровольческие батальоны", – заключил Константин Затулин.

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