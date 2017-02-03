Занятие с военнослужащими-мусульманами в одной из частей ВКС России

01.02.2017 13:43:59

29 января заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев по приглашению одной из воинских частей Военно-Космических Сил России провел беседу с военнослужащими мусульманами, проходящими срочную службу.

Это была вторая по счету встреча с представителями данного гарнизона. Первая встреча с «новобранцами» из Дагестана, прошла в 2015 году, 26 октября.

На этот раз среди военнослужащих были не только дагестанцы, но и татары, башкиры, узбеки, таджики и др.

В ходе занятия, формат которого предполагал нравоучительную беседу на тему исламской морали, Ильдар Сафаргалеев рассказал об уроках, содержащихся в суре Священного Корана «Аль-Кахв» («Пещера»), а затем ответил на вопросы аудитории.

Отвечая, заведующий отделом исламских исследований, одновременно представлявший и местную религиозную организацию мусульман одного из подмосковных городов, поделился и собственным непростым опытом исполнения почетного долга перед Отечеством, который пришёлся в том числе и на период атеистического безвременья реалий СССР, когда и речи не могло быть о поклонении Всевышнему Творцу в армейских условиях.

В свою очередь военнослужащие поведали о вполне приемлемых для мусульман условиях несения службы, которые предусматривают в соответствии с доброй волей их командиров наличие в некоторых казармах специально отведённых для исполнения обязательной мусульманской пятикратной молитвы небольших помещений.

По завершении беседы единоверцам-военнослужащим были презентованы 2 экземпляра изданного в 2016 году Институтом стран СНГ авторского сборника статей «Бесценная духовная традиция».

Ответственные за работу с личным составом офицеры от лица руководства части поблагодарили Ильдара Сафаргалеева за проведенное занятие и выразили надежду на продолжение сотрудничества и в дальнейшем.

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