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Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

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Союзное государство: Что дальше?

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Рубрика / Религия

Комментарий Союза православных граждан


01.02.2017 13:29:58

Силы, препятствующие возвращению Русской Православной Церкви ее храмов и монастырей, являются и антироссийскими силами, и грозой нашим святыням и национальному культурному наследию.

Компрадорские "Коммерсант" и "Независимая от России газета" лгут о пяти тысячах противников передачи Русской Православной Церкви Исаакиевского Собора, устроивших несанкционированное сборище, "майдан" на Марсовом поле. "Коммерсант" лжет, потому что на Марсовом поле собралось не 5000, а 500 человек, а большинство собравшихся были не противниками, а участниками разрешенного пикета "Сорока сороков", Евразийского союза молодежи" и Национально Освободительного Движения за возвращение Исаакиевского Собора Церкви.

Более того, кучка экстремистов из либерально-глобалистского нового "Союза воинствующих безбожников" после сборища на Марсовом поле выдвинулась в Исаакиевский Собор, где устроила дебош во время богослужения подобно тому, как устраивали в 1920-е годы последователи Ленина, Троцкого и Емельяна Ярославского, палачи Церкви и России!.

А в Москве разворачивается массовое народное движение за возвращение Церкви Андроньева монастыря и возрождение в нем монашеской жизни. Там музей и коммерсанты разрыли некрополь и строят лифты, рестораны прямо на могилах Лопухиных и месте заточения преп.Серапиона.

Таким образом, силы, препятствующие возвращению Русской Православной Церкви ее храмов и монастырей, являются и антироссийскими силами, и грозой нашим святыням и национальному культурному наследию. Ситуация в Спасо-Андрониковом монастыре наглядно показывает, что именно Русская Православная Церковь сохранит национальное культурное наследие, а музейно-антицерковное сообщество, которое "спасет культуру от Церкви", является для культуры подлинной угрозой.

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