Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана

01.02.2017

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"Назарбаев рассчитывает, что страна будет развиваться и после того, как он перестанет быть президентом. Он рассчитывает, что сохранится его наследие, уважение к его фигуре", — сказал Грозин в интервью радио Sputnik.

Политолог считает, что Казахстан готовится к переходу к президентско-парламентской форме власти. По его словам, в стране создается система, при которой происходит рассеивание власти. Пост президента будет не настолько влияющим и подавляющим все остальные ветви власти, как это происходило до последнего времени. Новая система будет гораздо ближе к варианту кыргызской, чем к той, что до этого существовала в Казахстане, подчеркнул Грозин.

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