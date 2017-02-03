Стратегия коренной модернизации

01.02.2017 12:39:16

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

перейти на страницу автора





Президент Казахстана (РК) Нурсултан Назарбаев в ежегодном послании народу объявил о третьей модернизации страны. Первая, по словам казахстанского президента, началась 25 лет назад на руинах СССР, а во время второй модернизации, которая стартовала с принятия «Стратегии-2030», Казахстан «вырвался из зоны экономического отставания и вошел в число 50 конкурентоспособных экономик мира».

Президент Казахстана заявил: «Сегодня я ставлю задачу обеспечить реализацию третьей модернизации Казахстана. Необходимо создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны». Назарбаев назвал пять приоритетных задач: ускоренное технологическое усовершенствование экономики; кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды; макроэкономическая стабильность; улучшение качества человеческого капитала; институциональные преобразования, безопасность и борьба с коррупцией.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о чисто техническом документе. Во-первых, в Казахстане за последние годы было принято, реализовано и находится в стадии практического воплощения множество программ, планов и «стратегий». К этому в стране уже многие привыкли и часто воспринимают как обыденное положение вещей.

Во-вторых, аналогичные задачи кардинальной модернизации экономики и общества сейчас пытаются решить многие страны, при этом рецепты перехода к новой модели роста везде разные.

На мой взгляд, однако, мы сейчас имеем дело с принципиально иным и важным документом. Дело в том, что параллельно на прошлой неделе в Казахстане стартовала реформа политической системы страны: президент подписал указ о вынесении на референдум проекта реформы власти.

Объявлено, что страна берет курс на постепенную, но тем не менее весьма революционную перестройку системы правления: переход от фактически «суперпрезидентской» к президентско-парламентской системе. Нурсултан Назарбаев ранее кратко указал: «Основная суть: президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству».

В новой структуре власти для президента приоритетом станут стратегические функции, он будет играть роль верховного арбитра между ветвями власти. Также за президентом останутся внешняя политика, национальная безопасность в целом, обороноспособность.

Суть предлагаемой реформы — в демократизации политической системы, при этом роль правительства и парламента должна значительно усилиться.

Речь идет не о механической передаче полномочий от президента парламенту и правительству, а о выстраивании новой модели взаимодействия всех ветвей власти параллельно с ростом их ответственности перед обществом. Чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы, сказал Нурсултан Назарбаев.

Помимо стремления перестроить политическую систему Казахстана так, чтобы она эффективнее могла действовать в условиях нарастающей мировой экономической и геополитической турбулентности, реформа решает и «прикладные» вопросы.

Ясно, что политика уровня «второго Назарбаева» в Казахстане нет и не будет. В казахстанской элите фигуры сопоставимого масштаба сейчас просто нет. Поэтому логичнее, эффективнее и, главное, менее рискованно передать существующий сегодня большой комплекс президентских полномочий и рассеять их между различными институтами. Таким образом, после начала реформы политической системы в республике во многом теряет смысл «гадание на кофейной гуще» по поводу персоналий перспективных казахстанских политиков, способных в будущем стать «президентом номер два». Сейчас уже не столь важна фамилия будущего президента Казахстана, потому что также будут важны фамилия руководителя партии, которая победит на выборах, фамилия премьера, фамилии глав нижней и верхней палат парламента. Рассеивание власти создает более комфортную среду, минимизирует риски ожидаемых политических перемен в Казахстане.

Видимо, глава РК решил, что в перспективе власть будет передаваться не какому-то отдельно взятому элитарию, а институтам власти.

Для России новая реформа казахстанской власти и новая стратегия коренной модернизации страны не являются угрозой, но определенным вызовом. Во внутриэлитные казахстанские дела Москва традиционно не вмешивается. У РФ в РК стандартная «постсоветская практика» — безусловная ориентация на официальную власть.

Теперь же, если объявленная реформа политической системы все же начнет реализоваться на практике, понадобится более активная игра на нескольких «казахстанских столах». Это, безусловно, и сложнее, но и перспективнее.

Относительно же казахстанского стратегического плана развития до 2025 года по третьей модернизации страны («Национальная технологическая инициатива Казахстана») ясно, что и перед Россией стоят схожие проблемы. И у нашей страны нет другого выбора, кроме как достойно ответить на вызов времени и решить задачи по модернизации страны. Если же при этом оценивать и творчески использовать опыт нашего стратегического партнера, то можно не только минимизировать собственные риски и трату ресурсов, но и способствовать созданию совместного пространства евразийского сопроцветания.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.