Совфед призвал Раду остановить преступные действия в Донбассе

01.02.2017 12:28:31

Совет Федерации призывает Верховную раду Украины к прекращению вооруженных действий в Донбассе. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

В ближайшее время Совфед собирается выступить с подобным обращением.

«Предлагаю принять обращение палаты к Верховный раде с призывом прекратить агрессию в Донбасса и соблюдать минские соглашения», - приводит ТАСС заявление Косачева.

Он добавил, что обострение ситуации в регионе объясняется агрессией украинских властей, а ВСУ предпринимают все возможное для срыва Минских договоренностей. По словам Косачева, события последних трех дней напоминают «плохо отрежиссированный спектакль».

Ранее Совбез ООН призвал стороны украинского конфликта немедленно прекратить огонь в Донбассе.

Напомним, в воскресенье ситуация в районе Авдеевки и Ясиноватой обострилась: ВСУ попытались атаковать населенные пункты. Обстрелы ведутся до сих пор.

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