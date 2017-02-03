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Рубрика / Политика
В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности
|01.02.2017 18:24:22
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
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В течение последних нескольких дней ситуация в ДНР накалилась до предела. Идёт постоянный и жестокий обстрел Донецка и других городов в регионе.
Нынешняя власть на Украине теряет свои позиции, и не придумала ничего лучше, кроме как привлечь к себе внимание обострением ситуации в ДНР, заявил Лайфу директор Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.
— Журналисты находились в многолюдном городе, который в принципе в цивилизованном мире не может быть предметом обстрела... На востоке Украины цивилизация отменена, там правила не действуют. Бессмысленно задаваться вопросом, кто первый начал, важно спросить, кому это выгодно. Обострение выгодно нынешней украинской власти, которая теряет позиции и публично признаётся в том, что хотела бы помешать нормализации отношений между США и РФ. Украина откровенно саботирует минский процесс и не нашла ничего лучшего, кроме как пойти на авантюру чтобы привлечь к себе внимание, — пояснил Константин Затулин.
Вчера вечером в обстреле в Киевском районе Донецка был ранен оператор Лайфа Павел Чуприна.
Ранее в СПЧ уже заявили, что ждут реакцию Совета Европы и ОБСЕ в связи с атаками на журналистов в ДНР.
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