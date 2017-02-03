Союзное государство: Что дальше? далее »
- 16:16:59
- Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России далее »
- 15:47:43
- Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора далее »
- 15:44:30
- Минобороны Эстонии не даст разрешение на въезд в страну ансамбля им. Александрова далее »
- 15:02:57
- Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров далее »
- 12:20:33
- Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26 далее »
- 17:19:21
- Белоруссия считает установление погранзоны внутренним делом России далее »
- 17:06:42
- Депутаты Европарламента проголосовали за отмену виз с Грузией далее »
- 16:51:03
- Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке далее »
- 15:09:37
- Додон намерен заявить Столтенбергу, что НАТО не место в Молдове далее »
- 10:52:35
- В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений далее »
-
С чем связаны надежды, возложенные на Трампа? далее »
-
Владимир Жарихин на программе "Время покажет" Часть 1 далее »
-
Представители бизнеса и власти Сочи собрались за круглым столом далее »
-
Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана далее »
-
Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »
-
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »
-
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »
Рубрика / Политика
Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место
|01.02.2017 18:20:00
Константин Федорович ЗатулинДиректор Института стран СНГ,
член Совета по казачеству при Президенте РФ,
перейти на страницу автора
После очередного, наиболее жесткого за последние пару лет обострения в Донбассе Киев обвинил Москву в агрессии. Кремль в ответ упрекнул Украину в отказе от минских соглашений и заявил, что есть данные о причастности силовиков соседнего государства к атаке на Авдеевку. Тем временем самопровозглашенные республики просят Россию и Европу остановить президента Украины Петра Порошенко.
Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года. Попытки ВСУ прорвать позиции ополчения обернулись человеческими жертвами. По последним данным, убиты около 80 человек, продолжают появляться сообщения о новых погибших.
Киев утверждает, что активные боевые действия развязала российская сторона. Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик бьют тревогу, заявляя, что региону грозит экологическая и гуманитарная катастрофа. Представители ДНР и ЛНР обратились к лидерам России, Германии и США с просьбой остановить обстрел Донбасса. «Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду», — говорится в обращении.
В Кремле всерьез обеспокоены. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нападение на Авдеевку совершили «самостийные отряды» под прикрытием артиллерии ВСУ. «Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Украины сознательно идет на отказ от реализации минских договоренностей, несмотря на то, что под текстом, где изложены эти договоренности, стоит подпись президента Украины», — сказал он.
К вечеру вторника Москва официально призвала киевские власти прекратить вооруженные провокации. Но что послужило их причиной и подтолкнуло так называемые «самостийные отряды» к атаке, в результате которой погибли десятки людей?
У российских парламентариев, отвечающих за вопросы безопасности, обороны и международные отношения, нашлось несколько объяснений.
Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:
«Происходящее обострение в зоне противостояния, безусловно, спровоцировано Украиной. Причины — необходимость упредить возможные шаги со стороны новой американской администрации по частичной или полной отмене антироссийских санкций. Для этого Украина должна продемонстрировать, что не время думать об отмене ограничений — напротив, ситуация ухудшается, и нужно оказать давление на Москву.
Неслучайным был и драматический жест с прерванным визитом [Порошенко] в Германию (…). Нужно было дать немецкой прессе и критикам заговорить о том, что Украина сейчас подвергается риску из-за действий повстанцев, которые в западных медиа отождествляются с рукой Москвы и лично Владимиром Путиным.
Мне кажется, нам надо принять усилия по локализации этого конфликта, оказать влияние, чтобы к минимуму были сведены военные действия (…). Вообще должен последовать жесткий намек и от Москвы, и от Вашингтона, что военные действия с чьей-либо стороны будут немедленно осуждены, со всеми вытекающими последствиями.
Если Украина намерена выступать провокатором для того, чтобы разрушать наметившееся улучшение отношений между Россией и США, в таком случае она должна быть поставлена на место. И если ситуация будет ухудшаться, необходимо сделать заявление не только на уровне МИДа, но и на более высоком уровне».
Материалы по теме дня "Обострение ситуации в Донбассе "
Владимир Жарихин: Порошенко пытается вернуть внимание к Украине
|
Заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении провести в стране референдум о вступлении в НАТО – это демагогия, они никак не повлияют на перспективы присоединения к альянсу, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Танки в Авдеевке с молчаливого согласия ОБСЕ?
|
Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков о том, как Би-би-си нашло танки ВСУ, которые «проглядели» в ОБСЕ.
Журналист BBC заснял украинские танки в Авдеевке
Шоколад пригорает: Последняя атака Порошенко
|
Обреченность шоколадного «короля»
Линия столкновения: кому выгодна новая война в Донбассе
|
В Госдуме объяснили, почему Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН, внесенную Украиной.
Выявлены «странные совпадения» атак на Донбасс и темы снятия санкций
|
Как только на Западе заходит речь о возможности «послаблений» для России — на Украине начинаются обстрелы
В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений
В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности
|
Нынешняя власть на Украине теряет свои позиции, и не придумала ничего лучше, кроме как привлечь к себе внимание обострением ситуации в ДНР, считает руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.
Владимир Жарихин: Прозрение Берлина относительно поведения Киева недолговечно
|
Заместитель руководителя Института стран СНГ рассказал, почему «прозрение» Берлина в отношении поведения Киева не повод для радости.
Порошенко получил «затрещину» от Меркель за кровь на Донбассе
|
ВСУ по приказу Порошенко напали на Авдеевку и устроили гуманитарную катастрофу, однако понесли крупные людские потери.