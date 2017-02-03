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В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

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Рубрика / Политика

Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место


01.02.2017 18:20:00

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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После очередного, наиболее жесткого за последние пару лет обострения в Донбассе Киев обвинил Москву в агрессии. Кремль в ответ упрекнул Украину в отказе от минских соглашений и заявил, что есть данные о причастности силовиков соседнего государства к атаке на Авдеевку. Тем временем самопровозглашенные республики просят Россию и Европу остановить президента Украины Петра Порошенко.

Столкновения на юго-востоке Украины активизировались 29 января. Местные жители назвали бои под Авдеевкой самыми ожесточенными с августа 2015 года. Попытки ВСУ прорвать позиции ополчения обернулись человеческими жертвами. По последним данным, убиты около 80 человек, продолжают появляться сообщения о новых погибших.

Киев утверждает, что активные боевые действия развязала российская сторона. Лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик бьют тревогу, заявляя, что региону грозит экологическая и гуманитарная катастрофа. Представители ДНР и ЛНР обратились к лидерам России, Германии и США с просьбой остановить обстрел Донбасса. «Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду», — говорится в обращении.

В Кремле всерьез обеспокоены. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, нападение на Авдеевку совершили «самостийные отряды» под прикрытием артиллерии ВСУ. «Мы глубоко сожалеем в связи с тем, что руководство Украины сознательно идет на отказ от реализации минских договоренностей, несмотря на то, что под текстом, где изложены эти договоренности, стоит подпись президента Украины», — сказал он.

К вечеру вторника Москва официально призвала киевские власти прекратить вооруженные провокации. Но что послужило их причиной и подтолкнуло так называемые «самостийные отряды» к атаке, в результате которой погибли десятки людей?

У российских парламентариев, отвечающих за вопросы безопасности, обороны и международные отношения, нашлось несколько объяснений.

Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

«Происходящее обострение в зоне противостояния, безусловно, спровоцировано Украиной. Причины — необходимость упредить возможные шаги со стороны новой американской администрации по частичной или полной отмене антироссийских санкций. Для этого Украина должна продемонстрировать, что не время думать об отмене ограничений — напротив, ситуация ухудшается, и нужно оказать давление на Москву.

Неслучайным был и драматический жест с прерванным визитом [Порошенко] в Германию (…). Нужно было дать немецкой прессе и критикам заговорить о том, что Украина сейчас подвергается риску из-за действий повстанцев, которые в западных медиа отождествляются с рукой Москвы и лично Владимиром Путиным.

Мне кажется, нам надо принять усилия по локализации этого конфликта, оказать влияние, чтобы к минимуму были сведены военные действия (…). Вообще должен последовать жесткий намек и от Москвы, и от Вашингтона, что военные действия с чьей-либо стороны будут немедленно осуждены, со всеми вытекающими последствиями.

Если Украина намерена выступать провокатором для того, чтобы разрушать наметившееся улучшение отношений между Россией и США, в таком случае она должна быть поставлена на место. И если ситуация будет ухудшаться, необходимо сделать заявление не только на уровне МИДа, но и на более высоком уровне».

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