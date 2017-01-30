Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017

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Сами с усами: как ближайшие партнеры испытывают на прочность отношения с Москвой? Кто станет новым союзником РФ? Сможет ли Рооссия стать лидером постсоветского пространства? Чем для России обернется азиатская политика Трампа? Кто пугает Белоруссию российским вторжением? И готова ли Молдова порвать с Европейским союзом?Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.