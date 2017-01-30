Соотечественники готовы подставить свое плечо

30.01.2017 17:30:07

Почта депутата Государственной Думы К.Ф.Затулина продолжает пополняться десятками писем каждый день. В основном обращаются те соотечественники, кто отчаялся получить ясные ответы в органах миграции на вопросы о легализации в России, о получении российского гражданства. Есть и письма признательности за внесенные законопроекты, в которых выражается надежда, что инициативы Затулина не «застрянут» на думских этажах, письма поддержки его работе. Ниже публикуем письмо двух семейных пар, бежавших из-под бомбежек в ЛНР и ДНР, которые, несмотря на испытания, выпавшие на их долю в России, не теряют надежды, что законы будут справедливыми к русским людям, попавшим в беду за рубежом и ищущим защиты на российской земле, и готовы подставить свое плечо в нелегкой работе депутата.

«Уважаемый Константин Фёдорович!

Пишут Вам соотечественники, недавно переселившиеся в Россию, С.Н.К. и Т.Н.Н (из ДНР, г. Торез) , А.А.Н. и Т.Н.Н. (из ЛНР,.г.Брянка), две семейные пары.

У всех нас позади богатая событиями жизнь: мы родом из СССР, воспитание, учёба и начало трудовой деятельности пришлись на советский период, затем честная попытка адаптации к «постсоветским» реалиям, и финальный аккорд драмы – фашистский путч, надежды «крымской весны» на возвращение в Россию, референдум… А в итоге - вооружённая агрессия украинской хунты против Донбасса, обстрелы, короче, полноценная гражданская война. Сегодняшняя ситуация в ДНР/ЛНР Вам известна, фактически это «военное положение», и чем меньше там гражданского населения, тем легче всем.

Поначалу в России мы были заняты трудоустройством и обустройством на местах новой дислокации: семья Н. - в Подмосковье, семья К. - в Новороссийске. Не нам Вам рассказывать, как это бывает, когда приходится начинать жизнь сызнова – побывав на Вашем сайте, мы поняли, насколько Вы «погружены в тему».

В прошлой жизни мужская половина нашего «квартета» занимала должности руководителей частных предприятий (в основном угольных), имеет соответствующие навыки и связи. Но в новых условиях (как выяснилось) этого недостаточно для работы по специальности, к тому же «отягчающими» обстоятельствами оказались иностранное гражданство и возраст (56-53 года), поэтому работаем там, где нашли рабочие места.

Жизненные испытания приучили нас реально смотреть на вещи. Мы отдаём себе отчёт, что нынешняя Россия – это не РСФСР, и мы не вернулись в советское прошлое. Но по некоторым признакам мы чувствуем разворот руководства российского государства в правильном, на наш взгляд, направлении, причём большие надежды связываем с Вашим возвращением в Госдуму.

Мы – люди «русского мира», с активной жизненной позицией, а потому посчитали себя не в праве оставаться в стороне от событий, коренным образом изменивших наши судьбы.

Константин Фёдорович, у нас к Вам вопрос: чем мы можем Вам помочь? Вы ведёте справедливую, на наш взгляд, борьбу за облегчение незавидной участи русских беженцев (называя вещи своими именами) с исконно русских территорий, временно оккупированных врагами, но попадающих в России в жернова чиновничьей «машины по перемалыванию судеб».

Нам знакомы реалии Донбасса, и на этом направлении мы готовы подставить свои плечи и принять участие в любом проекте под Вашим руководством.

С уважением, семьи К. , Н.»

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