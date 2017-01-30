Владимир Жарихин в программе "Пиджаки"

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Заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" на радио "Говорит Москва" обсудил текущие события в мире с ведущим программы Владимиром Карповым.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.