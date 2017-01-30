Необычный обычный Болотов

30.01.2017 16:02:03

«Что-то случилось, нас все покидают…» — есть такая строка у известного поэта-фронтовика, молодым человеком прошедшего ту, Великую Отечественную. Кроме молодых павших на фронтах в нашей памяти остались также те, кто умирал молодыми в послевоенные годы, — и от боевых ран, и от душевных; и это тоже — скорбная жатва войны...

Нынешняя война в Новороссии, вроде бы, по масштабам пока не названа великой, да и в целом значимость ее еще мало осознается. Но следует помнить: в Донбассе начинается новый этап русской истории.

Снова, как и сто лет назад, немало оплаченный русской кровью. И нет уже не только «прежней Украины», натужно строившейся сотню или чуть более лет, особенно последние три десятилетия, но нет уже и прежней России. В том смысле, что Русское Преображение начнется (уже началось!) именно в Новороссии, с Новороссии, из Новороссии.

Горькая новость: 27 января неожиданно скончался первый глава Луганской Народной Республики Валерий Болотов. Как сообщают, со слов супруги умершего, — в своем доме в Московской области, предположительно от сердечного приступа.

* * *

Для всех, кто выходил на улицы и площади русских городов Украины в феврале-апреле 2014 года, с флагами Русской весны, это была большая радость: вдруг в Интернете стали появляться луганские телевизионные ролики, где человек с автоматом, в маске стал внятно объяснять ужас ситуации, формулировать слова о том, что киевская хунта, необандеровские госпереворотчики несут смерть русским гражданам Украины и что следует защитить свои семьи, свои дома, свои земли от коричневого человеконенавистнического морока. По сути, это были по-новому сказанные слова «Вставай, страна огромная!»

В какой-то момент, а именно 5 апреля 2014 г., луганец снял с себя маску и сказал: «Я, Болотов Валерий Дмитриевич, возглавляю общественное объединение “Союз ветеранов Воздушно-десантных войск Луганской области”». Тогда он взывал и к сотрудникам «органов», в которых, как он верил, «остались люди чести».

Болотов словно первый поднялся из окопа в атаку под нацистские БТР и пули.

Именно действия Валерия Болотова и его сподвижников позволили удержать сначала захваченное ополченцами здание СБУ, а потом и весь Луганск в первые недели осады.

«Монотонная, немного сонная речь, — пишет в некрологе «На смерть Болотова» блогер А. Никитин, — Даже в интервью, где Болотов будет говорить, что “нас с каждым часом становится все больше и больше” — ни единой эмоции. Перед толпой — тоже. Одна только спокойная и твердая решимость человека, который сделал выбор. Полное отсутствие “игры на камеру” и вообще какого-либо “медиапозиционирования”. Болотов имел какую-то как будто специальную нехаризматичность. Не “анти”, а именно “не”. В отличие от Стрелкова или Мозгового, и даже от Бородая, он производил впечатление подчеркнуто обычного человека».

Человек этот действительно был «обычным»: родился 13 февраля 1970 г. в Таганроге, с 1974-го вместе с родителями переехал в город Стаханов Луганской области, где окончил школу № 18 и откуда был призван в 1988-м в Витебскую воздушно-десантную дивизию; участвовал в конфликтах 1989 и 1990 годов в Ереване и Нагорном Карабахе, на момент начала государственного переворота в Киеве был председателем Союза ветеранов воздушно-десантных войск Луганской области.

Однако задумаемся и оглядим окрестности: «обычен» ли в публичной деятельности человек, чьи убеждения не расходятся со словами, а слова с делами? Обычен ли в общественной жизни человек совести? Не потому ли «обычный» Болотов и стал народным губернатором Луганска, а затем был избран главой Луганской Народной республики?

Некоторые считают Болотова, в отличие от Мозгового, сторонником умеренных действий Русской весны, которые должны были обозначить сопротивление — с надеждой на дальнейшее появление в Донбассе «вежливых людей», как в Крыму. В том ожидании «вежливых» были свои резоны, и именно так вели себя граждане Юго-Востока Украины во многих городах. В этом, к несчастью, проявилось «искушение Крымом». Потом выяснилось, с драматическими, а то и трагическими последствиями, как в Харькове и Одессе, что «никто никому ничего не обещал». Или, как иронично теперь говорит в политических ток-шоу на главных телеканалах России товарищ Кургинян, «сами-сами-сами».

Позиция Болотова, впрочем, не помешала луганским ополченцам довольно быстро поставить под контроль, разоружить и уничтожить на Луганщине формирования, присягнувшие госпереворотчикам.

Уже в мае 2014 года на «обычного Болотова» было совершено покушение, а чуть позже он подал в отставку — как сформулировали, по причине ранения. Он ушел со своей должности 14 августа 2014 г., в один день с И. Стрелковым в ДНР.

Некоторые этот день считают «началом конца Русской Весны и широкого общегражданского движения».

По частичном выздоровлении В. Болотов занимался гуманитарной помощью своей, Луганской республике.

Он внятно стоял за народный формат республик. И в декабре минувшего года экс-глава ЛНР продолжал утверждать идею Новороссии, а также то, что на Украине возможно широкое движение против нынешней власти. Он предсказывал уход (до весны 2017-го) своего «преемника», г-на Плотницкого и думал о создании движения, которое будет вести борьбу с властью в Киеве.

Болотов был сторонником единой Новороссии. «Мое мнение таково, — написал он в своем последнем сообщении в Фейсбуке 11 января с.г., — первое, что нужно сделать, это вернуть границы бывших Луганской и Донецкой областей в состав ЛНР и ДНР. Также считаю, что необходимо объединение республик. Спрашивают, хочу ли я возглавить объединенные республики? На данный момент считаю наиболее подходящей кандидатурой Александра Захарченко, так как он наиболее владеет ситуацией и пользуется авторитетом у людей. Я как солдат готов служить там, где принесу больше всего пользы. Моя главная задача — закончить начатое, отстоять интересы нашего населения».

Он соглашался, когда говорили, что его «слили» с поста главы ЛНР, хотя официально он уехал на лечение после ранения. В частности, в недавнем интервью Марине Воронцовой Болотов сказал: «Когда я покинул Луганск, и они планировали занять какие-то места и получить свои “ватрушки”, всех их тоже убрали. Из бывших, с кем мы начинали, у власти никого не осталось».

На вопрос, мог ли покончить с собой экс-премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов, Болотов ответил: «С Цыпкаловым мы не один день были вместе, он был одним из моих заместителей, я хорошо его знал. И то, что он покончил жизнь самоубийством, — это ложь. Цыпкалов, естественно, мог что-то не то говорить, делать, мог что-то знать и мог это рассказать, поэтому его и убрали. Кроме того, у него был авторитет, и за ним могли потянуться люди, если бы он начал отклоняться от курса Плотницкого. Даже у Беднова был авторитет, которого не было и нет у Плотницкого. Да и вообще, очень много исчезло неугодных людей, это вы видите только яркие примеры, такие как Цыпкалов. Беднову, Мозговому, Дремову приписывают разное в силу того, что они даже после смерти имеют большой авторитет среди людей. Конечно, это не нравится нынешнему руководству ЛНР, потому что никто из них не участвовал ни в боевых действиях по защите ЛНР, ни в акциях протеста. Зато некоторые из них участвовали в АТО — с другой стороны. У них другая задача — раскачать республику и показать, что при Украине было лучше. Их задача — как можно быстрее вернуть Донбасс в состав Украины, потому что она без нас задыхается. Они противники той идеологии, с которой мы поднимались. Мы видим, что получилась революция не для людей, а против людей. Кроме того, сейчас в Донецк и Луганск возвращаются представители Партии регионов, местные олигархи. … Если не убрать Плотницкого с должности сейчас, то мы потеряем ЛНР полностью».

Многие с надеждой ждали возвращения Валерия Болотова в созидание Новороссии.

* * *

В нынешних телеэфирах РФ — ни слова о кончине героя Новороссии, русского человека Валерия Болотова.

Зато не утихает удивительная истерия ожиданий от «пришествия Трампа», которые «российская жвачная цивилизация» связывает, прежде всего, с «отменой санкций» и, похоже, больше ее ничего не интересует.

О реалиях нашей жизни горько пишет в Фейсбуке московский протоиерей Владимир Гамарис: «Когда умрет какой-нибудь актеришка, который играл задние ноги лошади, все телеканалы скорбно возвещают об этом каждые полчаса... Когда умирают настоящие герои или великие труженики, то иногда кратко в три секунды сообщат. И вновь начнут трещать о седьмом муже или двадцатом любовнике у какой-нибудь “звезды”. ... Это свидетельствует о том, какое у нас ТВ».

И какое у нас сегодня общество, добавим мы.

Потому обратимся к Интернету, который пробивает глухую стену молчащего официоза и нынешней информационной доктрины российских СМИ.

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев, поддерживавший дружеские отношения с Валерием Болотовым, высказал свои соображения в связи с кончиной соратника: «Сейчас мои друзья поехали к его семье, чтобы помочь. Это не покушение, а состояние здоровья подвело. Скорее всего, это сердце, но пока еще точно неизвестно». Царев также отметил, что познакомился с Болотовым в 2014 году в захваченном здании управления Службы безопасности Украины в Луганской области, и с тех пор они дружили. «С того момента все то время, что он находился в Луганске, мы проработали плечом к плечу. Его семью я отправил в Крым, где они жили с моей семьей. У нас дружили дети, дружили жены. Это не просто товарищ. Для всех нас это очень тяжелая потеря. У него осталась супруга, великолепная женщина, и двое детей»», — рассказал Царев.

Глава пресс-службы Министерства обороны ДНР Владислав Бриг утверждает, что «по информации от близких Болотова, у него были проблемы с давлением и сердцем последний год; во-первых, у него три контузии — последствие его службы в ВДВ и участия в боевых действиях, во-вторых, он очень все происходящее на Родине воспринимал близко к сердцу. Плохо с сердцем у него было накануне вечером, обошлись без врача, а днем он скончался, когда никого не было дома. Никакой конспирологии. Тем более никаких спецгрупп сбу; это — чушь».

Аналитик Лев Вершинин пессимистично, но и трезво пишет в своем блоге: «Кто склонен к мистике, скорее всего, увидит в его уходе символический смысл, и некая символика, бесспорно, просматривается: кто первым поднял знамя Сопротивления нацизму в Донбассе, первым и уходит, не дожидаясь, пока стяг сползет по древку официально, и в этом, конечно, что-то есть, но все же, символику не абсолютизируя, скажу, что смерть закрывает мелкие счета, и что бы там ни было в тени “первого этапа”, и какие бы нюансы ни стояли за этой смертью, неважно. Важно, что первый глава ЛНР, не по своей воле, но на счастье свое выпав из игры задолго до краха надежд, вошел в Историю, как Человек, Который Снял Маску. Думается, многим пока что живым, это не светит...»

Блогер «Донецкий» по-своему экстремально высказался в связи с безвременной кончиной Валерия Болотова: «Даже не хочу выдвигать версий. Умер солдат, и судить его будут теперь тем судом, где ни коррупции, ни пристрастности нет, а каждому воздают по делам его. Для меня он — создатель ЛНР и человек, призвавший Луганск к оружию, человек, смерть которого — это конец еще одной главы Русской Весны, со всем ее героизмом и предательством. Любые версии все равно бессмысленны, просто потому что после ряда смертей знаковых фигур русского Сопротивления в природную кончину не поверит НИКТО, ну, кроме профессиональных пропагандистов; “укроДРГ” не обвинили, и на том спасибо... И виноваты в этом сами кураторы — своими бессудными расправами над командирами они создали такую ситуацию что ЛЮБАЯ смерть человека, причастного к Русской Весне, будет восприниматься как убийство и вызывать очередной всплеск разочарования и в РФ, и в Республиках. А вот это по-настоящему печально и трагично, ибо без веры и идеи — нам никуда».

По мнению проживающего в Донецке политического аналитика Романа Манекина, «тот же Моторола был полевым командиром, смелый и веселый парень, но он был командиром. А что касается Болотова, — это, прежде всего, фигура политическая. На Болотова были обращены взгляды тех, кого не устраивала ситуация. Я не говорю о том, насколько оправданны были эти надежды, но он был тем центром, куда все те, кто предан идее народных республик и в то же время не удовлетворены ситуацией, сходились. Сегодня в этой части политического спектра я не вижу фигуры, которая могла бы его заменить».

«Болотов был человеком, от которого как-то не ждали подвигов и геройства, а сам он совершенно не старался лезть ни в чьи сердца. Оттого трагичнее смотрится его внезапная смерть, — заключает блогер А. Никитин. — Жил мужчина своей жизнью, случилась беда — взял на себя ответственность. Без самодовольного хождения перед камерами с лицом рок-звезды. Времена поменялись — ушел с Донбасса, уступил место, свое дело сделал. А теперь ушел вообще. И только Бог ему теперь судья».

Хоронить Валерия Болотова будут в Москве — во вторник 31 января. Прощание пройдет в 13.00 в Троекуровском зале на улице Рябиновой. Сами похороны — между 15.30 и 16.00 на Машкинском кладбище в Химках. Устроитель похорон — Союз добровольцев Донбасса.

Во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, усопшему рабу Твоему Валерию и сотвори ему вечную память!

В качестве постскриптума: 28-го января в Донецке «скончался от инфаркта один из организаторов Референдума 2014 года в Донбассе», сорокалетний Сергей Третьяков.

Станислав Минаков

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