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Вадим Красносельский и Григорий Карасин обсудили укрепление прямого взаимодействия ведомств ПМР и РФ
|30.01.2017 14:47:03
В рамках официального визита делегации руководства Приднестровской Молдавской Республики в столицу Российской Федерации в МИДе России состоялась встреча президента ПМР Вадима Красносельского со статс-секретарём - заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным.
Во встрече принял участие и.о. министра иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Российскую сторону представили также посол по особым поручениям МИД России Сергей Губарев и заместитель директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Виталий Тряпицын.
Как сообщает пресс-служба президента, особое внимание собеседники уделили текущему состоянию переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова. Вадим Красносельский отметил в ходе дискуссии целесообразность скорейшего урегулирования в отношениях с РМ целого комплекса острых социально-гуманитарных вопросов, часть из которых была зафиксирована в протоколе по итогам заседания «Постоянного совещания…», прошедшего в Берлине 2-3 июня 2016 г. (т.н. «Берлинский протокол»).
По словам главы государства, также сохраняет высокую актуальность проблематика импорта грузов по железной дороге. В данном контексте президент ПМР выразил уверенность, что традиционно активное участие российской стороны в переговорном процессе и впредь будет способствовать прагматичной и предметной работе на всех уровнях диалога, включая заседания экспертных (рабочих) групп, представителей по политическим вопросам, а также «Постоянного совещания…» в формате «5+2». В ходе общения также состоялся обмен мнениями по текущей региональной геополитической ситуации вокруг Приднестровья.
Отдельное внимание было уделено практическим направлениям развития двустороннего взаимодействия Российской Федерации и Приднестровья в различных сферах. Вадим Красносельский подчеркнул высокую заинтересованность в интенсификации и дальнейшем укреплении прямого взаимодействия ведомств Приднестровья и Российской Федерации, а также поиске новых механизмов сотрудничества в торгово-экономической и социально-гуманитарной плоскости.
В ходе встречи приднестровской стороной также был представлен ряд инициатив, планируемых к реализации в рамках предстоящего празднования 25-летия миротворческой операции России на Днестре.
В завершение дискуссии собеседники подтвердили обоюдную готовность к обсуждению всех вопросов, представляющих взаимный интерес в контексте развития двусторонних отношений Приднестровья и Российской Федерации.