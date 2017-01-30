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Детали
В Грузии назвали условия для восстановления дипотношений с Россией
|30.01.2017 14:13:10
Вопрос восстановления дипломатических отношений Грузии с Россией неактуален до тех пор, пока не будет достигнут существенный прогресс в вопросе Абхазии и Южной Осетии, заявил спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Зураб Абашидзе.
"Это напрямую связано с территориальной целостностью Грузии. Никаких новостей, к сожалению, в этом направлении нет. Этот вопрос не обсуждается и не может встать в повестку дня до тех пор, пока не будет отмечен прогресс в связи с территориями. Если в этом контексте будет достигнут существенный прогресс, то на каком-то этапе этот вопрос (дипотношений — ред.) будет рассмотрен, но сейчас не обсуждается, и наши российские коллеги прекрасно знают нашу позицию", — заявил Абашидзе.
По его словам, очередная встреча с заместителем главы российского МИД Григорием Карасиным состоится 7 февраля в Праге. Стороны намерены рассмотреть торгово-экономические, транспортные вопросы, обсудить гуманитарные темы.
Абашидзе также пояснил ситуацию с контрактом на пограничный мониторинг товарооборота, которым, согласно двустороннему соглашению, должна заняться швейцарская компания SGS. В 2011 году Тбилиси и Москва договорились контролировать поток грузов на границе Грузии с Россией, Абхазией и Южной Осетией.
"Ситуация такова: грузинская сторона еще в прошлом году завершила подготовительные работы для начала реализации данного проекта. Речь идет о подписании контрактов со швейцарской компанией…. У российской стороны есть нерешенные вопросы. Мы хотели бы, чтобы эти вопросы были решены как можно скорее. Швейцарские коллеги обещают разобраться в этих проблемах", — добавил он.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Абашидзе сообщила, что, по его словам, при определенных условиях Москва и Тбилиси могут вернуться к вопросу восстановления дипломатических отношений между странами.
В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии, пришедшего к власти в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с Россией. На данный момент двусторонний диалог поддерживается в рамках женевских дискуссий, начавшихся после конфликта 2008 года, и регулярных встреч Абашидзе и Карасина, проходящих в Праге.
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