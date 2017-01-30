Рокировка — Порошенко на Тимошенко — и три последующих хода. Дата публикации

30.01.2017 14:08:08

Юлия Тимошенко — кандидат в президенты вместо (или после) Петра Порошенко? Никак иначе ее нынешний визит в США, который продлится аж до 4 февраля, и в ходе которого запланированы встречи с высокопоставленными представителями новой администрации, трактовать невозможно. По заявлениям самого Трампа, в списке важных задача Америки, Украина отсутствует напрочь. Однако, стараниями Обамы и иже с ним, в течении трех прошлых лет она была превращена в ключевой шверпункт глобального противостояния Запада с Россией. Так что разгребать проблему как-то требуется, просто бросить и забыть ее невозможно. В конце концов, даже отступление «для оптимального выравнивания линии фронта» требует разработки и реализации какого-то то осмысленного плана.

Нет, теоретически вариант не такой уж и невероятный. Она — деятель хитрый, упертый и изворотливый. С мозгами и связями. С поправкой на украинскую специфику конечно. И из всех мастодонтов прежнего политического Олимпа она единственная, кто не замазан грязью майданного переворота. Да, она где-то выступала, что-то говорила, и местами даже очень радикально формулировала, но формально… ничего такого особенного ей не предъявить. Тимошенко вовремя отошла в тень и два года практически нигде особо не светилась. Кредиты МВФ, развал экономики, падение гривны, рост цен, обнищание населения, — все это как бы без нее. Она, наоборот, не поддерживала и выступала против, но ее не послушали. Тем более — АТО! Очень удобно.

Для новой администрации Белого Дома все перечисленное действительно может оказаться серьезным активом. Проект Майдан 2.0 надо закрывать — это очевидно. С Порошенко такое невозможно. Он и вес политический в стране растерял и лучшего кандидата на аутодофе на Украине попросту не существует. Кого-то же надо принести в жертву толпе! А что Юля от Петра по сути не отличается ничем, так это уже внутренние проблемы Украины. Вашингтон они интересуют еще меньше, чем никак.

Представляю, как сильно не образовала эта новость нынешнего всеукраинского голову. И ведь чем бы американский вояж Юли ни закончился, ставка США на слив Порошенко все равно очевидна. Если не Юля, то кто-то другой, хрен редьки не слаще. Порошенко в США в любом случае не пригласили и разговаривать с ним желают категорически. Не даром давеча Сергей Лавров про российский международный карантин Украины сказал. Ох не даром. И пяти суток не прошло, как уже началось. Скажу больше, теперь уже совсем ясно, о чем на встрече в Берлине, будут говорить Порошенко и Меркель. Детали плана отступления тоже требуется до исполнителей довести. Даже до тех, которым группа эвакуации не предусматривается.

Впрочем, скорее всего как раз о ней 30 января и пойдет речь. Ну не самоубийца же он в конце то концов, чтобы по собственной воле взойти на костер за чужие грехи. Он сам, безусловно, тоже далек от святости, и должен был понимать, чем дело закончится, когда соглашался на должность зиц председателя, но план ведь изначально был американским. Так что торговаться Петр Алексеевич станет наверняка.

И в Эстонию на переговоры он, получается, слетал не просто так. Все удивляются, зачем ездил, если ничего, кроме дежурных общих слов не привез? А оно видите что! Совершенно не удивлюсь, если в итоге, после смещения с поста, уже бывший президент Украины куда-нибудь именно туда и слиняет. Какие еще у него останутся варианты? На Украине отставника заклюют в два счета. У местного населения с этим делом просто. Уж как они боготворили Савченко, как готовы были за нее клятым москалям мстить, а не прошло и года с ее торжественного возвращения, как из героев Украины, народ страны зачислил Надю в подлые агенты Путина. Пока, к сожалению, еще не арестованного СБУ, но уже лишенного права куда-то из страны уезжать. По крайней мере в Европу от лица официальной Украины — точно. А ведь она «во всем виновата» куда меньше Порошенко. Ему «благодарные свидомые граждане» точно припомнят все до копейки, и еще припишут с три короба свех того. Хорошо если дело обойдется без тюремной камеры. И это вовсе не шутливая фигура речи. Суд Линча в стране набирает популярность, а закон гарантий безопасности уже три года как не дает совсем.

Но и в сияющем граде на холме, как Яценюку, для Порошенко места тоже нет. Кто майдан на Украине замутил? Обама! Кто обещания давал? Тоже он. Простите, сэр, но Обама из этого дома съехал, он проживает сейчас по другому адресу, а новый арендатор Овального кабинета о вас ничего не знает. И не желает знать. И на подведомственной ему территории страны видеть вас он не желает тоже. Выход — там. Вариант с Ростовом по очевидным причинам даже не рассматривается. Как и вариант ретирады куда-нибудь в китайскую зону влияния.

Вот и получается, что кроме Европы, никакого другого направления поисков запасного аэродрома у Порошенко уже не осталось. И даже если в ЕС его примут, то только на приставной стульчик где-то на самой галерке. Берлину, Риму, Парижу, Лондону, Вене, и даже Мадриду еще предстоит трудный путь выстраивания новых отношений с Путиным. Болтающийся под ногами одиозный украинский экс-президент эту задачу только осложнит. Так что галерка — без вариантов. А задворки Единой Европы у нас сегодня где? Вот именно. А вы говорите, зря ездил.

Впрочем, предстоящая рокировка вовсе не гарантирует успеха. По крайней мере, для политической конструкции самой Украины. Как только новое лицо займет президентский пост на Украине, Вашингтон наверняка быстро умоет руки, чем серьезно ослабит его позиции в стране. Будет очень странным, если таким удобным поводом соскочить не воспользуется и Европа. То есть Тимошенко, если выбор пал именно на нее, взлететь высоко конечно взлетит, но вот сумеет ли там удержаться — вопрос крайне неоднозначный. Экономика Украины окончательно уходит в штопор. Рынков нет. Работы нет. Гривну придется сильно девальвировать. Даже эту, нынешнюю, и без того мало чего стоящую. Победы в АТО нет. Перспектив тоже нет. Крайне сомнительно, чтобы такой прожженный и непотопляемый политик, как Тимошенко, согласился на партию игры в футбол на минном поле. В этом варианте должен существовать какой-то позитивный для нее выход. И, вероятно, такой выход действительно есть.

На данный момент Европе надо менять позицию и восстанавливать диалог с Россией. Но она сама загнала его в тупик категорическими требованиями — «будем разговаривать только после исполнения условий второго минского договора» — и отступать от них не может. Тупик. А тупики в большой политике дело крайне нежелательное. Для нас, кстати, тоже. Значит что? Идеальным, да и единственным, решением является эти условия выполнить. Причем, именно Украиной, так как препятствием в этом деле стала именно она. Вот с учетом этого давайте и пофантазируем.

Порошенко избран в 2014 сроком на пять лет. Сомневаюсь, чтобы все заинтересованные стороны стали ждать истечения его полномочий аж до 2019. Следовательно, или импичмент или Майдан-3. Причем, скорее всего уже в этом году, так как тянуть дольше никакого смысла не имеет. Ни для кого. Особенно для Трампа, которому большие внешнеполитические успехи нужны уже почти «буквально завтра».

Словом, тем или иным образом — детали особой роли не играют — в Киеве происходит большая рокировка. Вместо «шоколадного зайца» в президентское кресло садится «баба с косой». Хотя медийно, для граждан, она лучше предшественника и ее «американцы выбрали», непосредственно на внутриукраинском политическом поле ее положение будет еще более шатким, чем имел Порошенко. Значит с последующими шагами затягивать она не станет, да и не сможет.

Какими именно? Да с ликвидационными же! Судя по всему, сейчас Юлия Владимировна в Америке договаривается не столько о разрешении стать первой женщиной — президентом Украины, сколько проходит финальное собеседование и, вероятно, утверждение, на должность председателя ликвидационной комиссии этой страны.

Дальше выход в дамки в три хода. Первый — Донбассу предоставляется автономия. Или, как у них там, на остальной Украине принято это называть — особый статус. Это вызывает рост центробежных настроений в других областях. Делается шаг второй — федерализация. Области гребут под себя столько власти, на сколько хватает их сил и способностей, а также, если не сокращают полностью, то решительно урезают свои выплаты в центральную киевскую казну. Пост президента становится совсем опереточным, ибо лицо, его занимающее, больше не контролирует основные денежные потоки страны. К тому же он всего один, а желающих получить власти столько же, сколько у президента, на Украине можно выстроить в длинную очередь даже сегодня. Отсюда шаг третий, он же финальный. Конституция переписывается и Украина в одночасье превращается из президентской республики в парламентскую. Самым изящным решением стало бы даже пост президента Украины ликвидировать вовсе. В конце концов живут же как-то без президента Великобритания или Канада и ничего, хорошо живут. Естественно, с проведением новых выборов, за шумихой которых Юля сдает дела и, возможно даже с триумфом, удаляется.

Куда именно — тут имеются варианты. В зависимости от того, как и о чем она сейчас договорится в Вашингтоне. Что ей за это какой-то гешефт перепадет, тут и к гадалке не ходи. Но хватит ли его чтобы она окончательно ушла на пенсию — вопрос. Если да, то пойдет читать лекции студентам и писать книги о былом величии, как это принято у всех отставных политиков такого уровня. Если нет — мы еще ее видим в борьбе за решающие места в новом парламенте. Но лично я не думаю, что Тимошенко не понимает мрачности дальнейших перспектив. Украина, как централизованное государство — перестанет существовать, а вместе с этим пересохнут и все центральные финансовые реки. Драться станет не за что. При этом раскладе тихая пенсия с платными лекциями в разных сорбоннах и гарвардах явно выигрышнее. Но тут уж ей виднее. Да и не важно это совсем. Главное, Минск 2 выполнен, препятствие ликвидировано, Европа снова может договариваться с Путиным.

Еще раз подчеркну, все тут сказанное является просто фантазией. Анализом возможных ходов сторон на шахматной доске. Очень даже может быть, что все пойдет как-то иначе. Впрочем, ответ скоро мы сможем увидеть сами. Занимайте места в партере. Шоу обещает быть грандиозным.

Александр Запольскис

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