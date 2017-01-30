Как в Литве готовились к появлению баз НАТО. Взгляд из Калининграда

30.01.2017 14:01:20

Согласно социсследованию, 81% литовцев одобряют постоянное присутствие войск НАТО на территории Литвы (это число сложилось из двух показателей: 52% просто одобряют, а 29% «полностью одобряют»). А 67% респондентов поддержали тезис о том, что «дислоцируемый в 2017 году международный батальон НАТО (а на деле, состоящий из солдат германского Бундесвера. – А. В.) поможет сдержать враждебно настроенные государства».

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, комментируя опросные итоги, уже заявил о «высокой сознательности общества в вопросах безопасности государства».

Оставим в стороне шутки в интернете о том, что надо побольше ввести дивизий Бундесвера в Мемель и Войска Польского в Вильно, чтобы потом все вместе долго смеяться над независимостью Литвы. Во всей этой истории интересны два момента.

Первый – насколько можно доверять такому одобрямс (прямо в стиле ругаемых на чём свет стоит Советов)? Здесь, на мой взгляд, надо учитывать два фактора.

Во-первых, кто заказчик. А заказчиком выступило ни много ни мало само Министерство обороны Литовской республики. Любой социолог вам скажет, что только идиоты в их профессии станут разочаровывать клиента, дающего живые деньги на поддержание штанов. Как говорится, кто платит, тот и заказывает музыку (вспомните недавнюю аналогичную историю в Америке, где социологи верещали о победе Клинтон на президентских выборах за… деньги Клинтон. И чем это всё закончилось).

Во-вторых, очевидно, что Минобороны готовило опрос специально под ввод германских войск в Литву, чтобы успокоить общественное мнение насчёт крамольных мыслей рядовых граждан о немецкой оккупации. Поэтому в это исследование был вставлен явно непрофильный вопрос «о самых дружелюбных странах Европы для жителей Литвы». На первом месте с результатом в 54% вышла Латвия, а на втором – о майн Готт! – Германия (34%). Оценивая такую «любовь», нет-нет и подумаешь, что современное поколение литовцев уже не знает, что немецко-фашистские оккупанты в 1941-1945 годах убили 370 тысяч жителей Литвы, в том числе 190 тысяч литовских евреев, и сожгли до 80 тыс. зданий.

А вот насчёт столь высокой планки – 81% — бабушка ещё надвое сказала. В Литве зафиксирован опрос с похожими результатами, однако с диаметрально противоположными идеями. Это случилось в 2015 году, когда литовский канал ТВ3 вздумал провести в прямом эфире опрос на тему «Замечаете ли вы, что в Литве растёт российская пропаганда?» Тогда 82% литовских телезрителей (а программа шла на литовском языке) ответили: «Это не пропаганда, Россия говорит правду». Ещё 6% вообще не заметили роста пропаганды (в сумме 88%). Естественно, такой тыловой идеологический удар по русофобской клике Литвы не прошёл даром. Уже наутро руководство канала вместе с республиканскими спецслужбами объяснили восемьдесят процентов работой хакеров из России. Ну что ж, как видим «рашен хакерс» — это универсальная пилюля от любых неудач на Западе.

Второй момент – если никакого нажима на респондентов и подтасовок с данными не было, то это означает лишь одно: граждане Литвы, принявшие участие в исследовании, стали потенциальными участниками антиконституционного преступления.

Дело в том, что ст. 137 Конституции Литовской Республики гласит, что «на территории Литовской Республики не могут находиться оружие массового уничтожения и военные базы иностранных государств». Если до этого официальный Вильнюс хоть как-то мог лавировать между юридическими засадами (объясняя, например, народу, что иностранная военщина НАТО ротируется, а значит, физически одни и те же солдаты не сидят в Литве непрерывно), то теперь Минобороны в своём опросе уже чётко проговорило: «Вы согласны на постоянное присутствие союзников НАТО на территории Литвы?»

Это значит, что должностные лица оборонного ведомства Литвы плюют на Конституцию, которая призвана цементировать, как правило, неоднородное гражданское общество страны. Мало того, что плюют, так подставляют своих граждан, вынуждая их стать, по сути, невольными соучастниками преступления против конституционного строя. Вынуждая их стать буквально врагами народа.

P.S. Когда эти заметки уже были написаны, из Литвы пришла «новость» — литовскоязычное «Делфи» вновь посвятило порталу «Вести-Калининград» целую статью с экспертным комментарием, в которой опять лезет из шкуры вон опровергнуть доводы о фактической оккупации Литвы иностранными войсками (Германии и США). Это невиданное доселе упорство (практически на государственном уровне, поскольку «Делфи» — это, прежде всего, рупор президентуры Литвы) по отношению к калининградскому интернет-ресурсу говорит лишь об одном – рядовые литовцы не верят в сказки официального Вильнюса о «союзнической помощи». И не только не верят, а вовсю проводят исторические параллели с 1941 годом, когда немецкий Вермахт вошёл в Литву, как тогда казалось литовцам – с «освободительными целями».

Андрей Выползов

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.