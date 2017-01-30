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Детали
Донбасс снова под огнём
|30.01.2017 13:56:52
Около суток продолжается обстрел юга Донецкой Народной Республики, крайне серьёзно накалилась обстановка и в районе Донецка.
"По всему фронту обстрелы были с 22.30 и всю ночь. Сейчас продолжают бить по Коминтерново. Снова обесточены Ленинское, Дзержинское, Коминтерново, Новотаврия, вчера восстановили и вот снова перебили линии"— говорится в сообщении администрации.
Ранее боевики ВСУ нанесли артиллерийский удар по Червоногвардейскому району Макеевки, где в зоне обстрела оказалась местная школа № 32. Об этом сегодня сообщили в оперативном командовании ДНР, несколько десятков детей и персонал школы вынуждены были принять меры по эвакуации в подвальное помещение. В результате обстрела Макеевки по последним данным погибла жительница города и трое жителей ранены.
В самом городе, а также в пригородах Донецка имеются разрушения и в жилом фонде. В целом разрушено 6 домов. От обстрелов также страдают и многоквартирные дома. Так, в результате попадания в газопроводы, без газоснабжения остались 5 многоквартирных домов в Донецке.
В связи с крайней опасностью, руководством города Донецк было прекращено транспортное сообщение с Киевским районом города. Жители республики в соцсетях отмечают, что последнее обострение можно сравнить с обстрелами которыми подвергся город в 2014 году.
Артем Журко
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