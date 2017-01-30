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Детали
И вновь продолжается бой
|30.01.2017 13:21:16
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Ситуация в Донбассе снова обострилась. На границах непризнанной ДНР и Украины в выходные возобновились бои. В Киеве уже сообщили о четырех погибших военных. При этом, по подсчетам Минобороны ДНР, жертв с украинской стороны было больше – 15. Также известно, что был убит один командир ополчения. Под обстрел попала и съемочная группа российского телеканала НТВ.
Кто начал перестрелки – неясно, стороны традиционно перекладывают ответственность друг на друга, сообщила журналист в регионе Анна Привалова: «Дончане сообщали о том, что работает тяжелая техника, предположительно, пушки, возможно, даже танки. Эпицентр боев находится между Донецком и городом Авдеевка. Со стороны ДНР версия, что вооруженные силы Украины пошли в наступление на Донецк. ВСУ это опровергают и сообщают, что солдаты ДНР провоцируют их, обстреливая из Донецка, и что обстрел, возможно, связан с желанием ДНР отвлечь их от какого-то другого участка фронта».
Ожидается, что сегодня Петр Порошенко встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако вряд ли ей удастся повлиять на украинского лидера, считает заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин: «Мы зря надеемся на то, что сейчас Ангела Меркель будет осуществлять какое-то серьезное давление на Порошенко. В ситуации прихода к власти Трампа она явно находится в состоянии задумчивости, и поэтому я бы не стал рассчитывать на то, что после этой встречи будут приняты какие-то содержательные решения. Порошенко будет себя вести как всегда, будет выставлять себя защитником всей Европы от российской опасности. Но его последний довод все в меньшей степени воспринимается и в Европе, и в Соединенных Штатах».
Обострение в Донбассе также могло произойти из-за неудачных переговоров в минском формате. Последняя встреча прошла в формате видеоконференции 26 января.
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