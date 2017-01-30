Дайджест событий в Севастополе в СМИ за прошедшую неделю

30.01.2017 13:02:04

На прошедшей неделе центральными событиями в Севастополе стали обсуждения выборов губернатора Севастополя и принятие соответствующего закона в первом чтении местным Заксобранием, подготовка общественных слушаний по парку «Патриот», а также конфликт вокруг земель Херсонеса Таврического – на здания заповедника претендует церковь.

Итак, закон о выборах губернатора Севастополя принят в первом чтении. 24 января на очередной сессии депутаты Заксобрания Севастополя приняли в первом чтении закон о выборах губернатора. «За» 22 голоса – единогласно.

Предложения, внесенные севастопольцами на общественных обсуждениях закона во всех городских муниципалитетах 17 января, депутаты обсуждать не стали, кроме муниципального фильтра. В проекте закона о выборах такой фильтр установлен в размере 10% от общего количества депутатов всех муниципальных образований. Однако некоторые депутаты настаивали, что фильтр должен применяться к количеству депутатов в каждом муниципальном образовании.

Вопросы о голосовании срочников и людей с временной регистрацией заместитель председателя Закса Александр Кулагин назвал незаконными и предложил не тратить на них время. Отсутствие возможности самовыдвижения в кандидаты в губернаторы депутатов также не заинтересовало.

Представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов напомнил, что «проект закона был разработан в развитие требования устава Севастополя, который предусматривает всенародное избрание губернатора. «9 декабря 2016 года губернатор внес данный законопроект в Заксобрание», – отметил Вавилов. Он призвал депутатов поддержать закон в двух чтениях.

Депутаты установили срок внесения поправок в закон, принятый в первом чтении, до 22 февраля включительно.

Закон о выборах еще не принят окончательно, но подготовка к ним явно уже в разгаре. Так, в понедельник, 23 января, на сайте «Информер» появился материал о создании в Севастополе общественной инициативы «Наш Севастополь». Эту инициативу и провозглашенные в ней пункты вполне можно считать предвыборной платформой ныне депутата Госсовета Крыма Евгения Кабанова, хотя в тексте и последующих комментариях нигде не сказано, кто конкретно подписывается за эту инициативу, что это за общество.

Севастополь провозглашают точкой сборки русской цивилизации, пишут о необходимости найти вектор развития города, который с 2014 года так и не был обретен. «Сегодня мы предлагаем объединиться, чтобы за счет консолидации здоровых общественных сил города, готовых вкладывать в это свои силы, ресурсы и время, помочь вернуть ему былую славу, сохранить всё лучшее, что в нём есть, дабы в суете преобразований не утерять свой уникальный характер.

Мы и есть эти силы. Мы всё можем сделать сами, используя свои профессиональные навыки и опыт, не отказываясь от чужой помощи, но и не отдавая город на откуп временщикам. Мы готовы сотрудничать с теми, кто делом доказывает свою любовь к нашему городу, какую бы должность они не занимали».

Кто мы? Неизвестно. Подразумевается, что все горожане должны стать этим «мы».

«Впервые в истории Севастополь будет выбирать губернатора. Мы готовы оказывать общественную поддержку процедуре выборов, чтобы горожане получили достойного кандидата, настоящего губернатора, который готов отстаивать наши принципы и видение развития нашего Севастополя. Наша задача — помочь и политикам, и избирателям не утерять главного в этот год: за политической риторикой сохранить ключевые содержательные позиции, без которых Севастополь превратится в обычный приморский город. Мы не принимаем позиции, что Севастополь должен быть обычным приморским городом, «как все», - уверяют общественники.

Вот основные позиции и векторы, о которых идет речь в обращении:

1. Севастополь — уникальный город.

2. Образование и профессиональные кадры.

3. Вместе с армией и флотом.

4. Медицина и здравоохранение.

5. Поддержка малого бизнеса.

6. Градостроение.

7. ЖКХ и водоснабжение.

8. Информационная инфраструктура.

9. Консолидация граждан и общественных организаций.

10. Севастополь — точка сборки России и русской цивилизации.

Не забывают «общественники» отдельно сказать о необходимости объединения с Крымом (вот она, «рука Аксенова»): «На карте Крымского полуострова Севастополь занимает ключевое стратегическое, политическое и культурное место. Необходимо восстановить проекты взаимодействия Севастополя и Крыма, Севастополя и России во всех ключевых областях. Два региона — Севастополь и Республика Крым — неразрывно связаны между собой. У нас с Крымом общее культурное, информационное, экономическое и цивилизационное пространство, единая экосистема, с которой связаны проекты переработки отходов и сохранения рекреационных ресурсов, общие магистральные сети электроснабжения, взаимовыгодные перспективы развития туризма, сходные задачи развития дорожной-транспортной сети и фактически единое политическое пространство. Севастополь должен развиваться как в целом самодостаточный, но не замкнутый на себе регион».

Уже на следующий день все тот же «Информер» опубликовал слова поддержки новой общественной инициативы «Наш Севастополь» от своих привычных комментаторов и политологов.

Херсонес светский или церковный

На этой неделе Крымская епархия заявила свое желание получить 24 объекта государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Об этом рассказал благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. «Нужно спокойно, без надрывов, без конфликтов постепенно идти к пониманию того, что Богу нужно вернуть Богово, а кесарю отдать кесарево. Мы обязаны исполнять закон. Наше обращение, может быть, поможет сегодня и Министерству культуры Российской Федерации, и дирекции заповедника начать процесс подлинного развития национального заповедника»,— цитирует священника севастопольский телеканал НТС.

Господин Халюта добавил, что в настоящее время епархия готовит документы, «чтобы исполнить закон №327» (федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения). По мнению протоиерея, ни Советский Союз, ни Украина, ни Российская Федерация «не сделали ничего, чтобы этот музей стал действительно музеем».

Священник отметил, что епархия генерирует идею развития национального заповедника «Херсонес Таврический» в виде строительства современного музейного комплекса. Сергий Халюта также рассказал, что в настоящий момент ценные экспонаты музея расположены в подвале монастыря, подчеркнув, что для верующих нахождение экспозиций в помещениях храма «является актом святотатства».

Сработал эффект разорвавшейся бомбы, новость моментально вышла на федеральный уровень, комментируют ее все.

Конфликт между Русской православной церковью и ученым сообществом тянется уже столетие, говорит депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов. По его словам, ровно век назад, на стыке 1916 и 1917 годов приоритет был отдан Академии наук Российской Империи, и территория, прилегающая к храму, перешла в пользование ученых. «Насколько мне известно, на заседании Наблюдательного совета, которое состоялось в мае прошлого года, вопрос принадлежности зданий и имущества тоже поднимался. В работе Наблюдательного совета принимал участие заместитель министра культуры Аристархов Владимир Владимирович. Его реакция по этому поводу была более, чем сдержанной. Обострение конфликта между Симферопольской и Крымской епархией и заповедником «Херсонес Таврический» – явление нежелательное как для самой Крымской епархии, так и для музея-заповедника. Любое нарушение того баланса, который сложился исторически, – это всегда эскалация конфликта, - считает председатель комитета севастопольского парламента по градостроительству и земельным вопросам».

Директор музея «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова признает, что по действующему законодательству РФ предусмотрена возможность передачи объектов "Херсонеса Таврического", но такие действия сделают невозможным дальнейшее развитие музея-заповедника. «Формально передача реальна. Действующим законодательством такая возможность предусмотрена. Это не обязанность, а право церкви — подавать такую заявку или нет. Но это будет достаточно длительный процесс. По закону после подачи заявки есть период до шести лет проведения этой процедуры. Для музея это затруднительно. Позиция музея и Министерства культуры такова, что такие действия сделают невозможным дальнейшее развитие музея-заповедника», — сказала она. При этом Светлана Мельникова затруднилась прогнозировать реакцию на такие действия со стороны ЮНЕСКО, под охраной которого находится памятник.

В Минкультуры назвали вопрос о передаче объектов Херсонеса церкви спорным. «По закону мы обязаны отдавать церкви имущество, которое ранее было церковным, но с одним условием — что музей получит адекватную замену помещениям. Вопрос о передачи данного объекта — дискуссионный, он требует обсуждения с музейным сообществом, с церковью, с министерством. Вопрос о том, чтобы найти музею замену, еще даже не поднимался», — сказал первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, добавив, что министерство взаимодействует по этому вопросу с РПЦ.

председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межрелигиозных отношений Иосиф Дискин считает, что оснований для передачи церкви 24 объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" нет, так как речь идет о памятниках, не предназначенных для религиозных нужд.

Пресс–секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю не известно о просьбе Симферопольской и Крымской епархии передать ей 24 объекта федерального заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе. А врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников в беседе с журналистами отметил, что «видимо, все стороны будут садиться за стол переговоров, на которых можно будет принимать соответствующие решения».

При этом и сама РПЦ отмечает, что «разговоры о передаче объектов заповедника «Херсонес Таврический» являются беспочвенными до предоставления для находящихся в заповеднике музейных коллекций необходимых помещений, на которые согласится музей. Кроме того, речь идёт исключительно о передаче Церкви храмов и монастырских строений, а не иных музейных объектов». Так сказано в сообщении председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойда.

В Союзе музеев прокомментировали передачу объектов "Херсонеса" РПЦследующим образом:возможная передача РПЦ объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" может привести его в список памятников, находящихся под угрозой, с перспективой дальнейшего исключения из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В конце недели Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата заявила о готовности искать компромиссные решения относительно судьбы объектов музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Епархия с пониманием относится к тому факту, что государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический" включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ, поэтому со своей стороны готова искать компромиссные варианты решения, скажем, по ряду объектов, которые определит нынешний балансодержатель, например, заключить договор о совместном использовании или рассмотреть другие предложения», — говорится в заявлении епархии.

Патриоты обсуждают «Патриот» - каждый по-своему

В пятницу состоялись общественные слушания по проекту парка «Патриот», организованные севастопольской Общественной палатой с участием представителей Министрества обороны и мотоклуба «Ночные волки». В два муниципалитета (Балаклавский и Орлиновский) приехали общественники, пришли жители, депутатский корпус проявил рьяную активность.

В течение недели ресурсы, принадлежащие А.Чалому и О. Николаеву неутомимо напоминали читателям, что землю в аренду со скидкой 99,9% под непатриотичный парк выделил еще Меняйло, из проекта исчезли детские ёлки и гончарные кружки, зато появились гостиницы и кемпинги.

Так, сайт «ФорПост» сообщает, что «из первого проекта Хирурга остались только музей полковника Гасфорта, площадка для проведения «Зарниц», трассы для авто- и мотогонок, площадки для водных видов спорта, сцена для байк-шоу и цех металлообработки. Гончарные кружки, выпускные вечера школьников и новогодние городские ёлки канули в Лету. В последнем проекте гостиничные комплексы, рестораны, ночные клубы, которые фигурировали в более раннем проекте, спрятаны за обтекаемыми формулировками».

Экономика

Три департамента правительства Севастополя провалили планы-графики госзакупок – нерасписанными остались более 10 млрд руб. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя заявил вице-губернатор Илья Пономарев.

«Наиболее эффективно сработали департаменты труда и социальной защиты населения, финансов, приоритетных проектов развития, экономики, главное управление информатизации и связи, которые на 100% разместили планы-графики госзакупок в единой информационной системе», – уточнил Пономарев. Хороший результат, как он сообщил, показывает департамент городского хозяйства.

Однако, по его словам, низкий уровень готовности документов отмечается в 3 крупных департаментах. «Департамент капстроительства разместил план-график на сумму 598 млн рублей при годовом лимите 7,948 млрд рублей, из которых 4,4 млрд – это средства ФЦП. Таким образом, готовность этого органа исполнительной власти составляет 7,5% к годовым назначениям, – подчеркнул Пономарев. – Департамент здравоохранения разместил план-график на 149,6 млн рублей, что составляет 8,6% к годовым лимитам бюджетных обязательств в 1,733 млрд рублей». Он также сообщил о том, что департамент образования при годовых объемах госзаказа, подлежащего закупке конкурентными способами, в 1 млрд 613 млн рублей, опубликовал планы-графики на 153 млн рублей, что составляет 9,5%.

Правительство Севастополя планирует в 2017 году получить от продажи земельных участков 1 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил врио губернатора города Дмитрий Овсянников. "Рассматриваются земельные участки, которые подготовлены и могут быть объектом продажи, которые получили достаточно высокую оценку", — сообщил он. По словам главы региона, речь идет как о земельных участках сельскохозяйственного назначения, так и площадях под строительство объектов.

Дмитрий Козак установил в Севастополе взаимопонимание

Врио губернатора Дмитрий Овсянников больше не требует ликвидации дирекции по крымской ФЦП

Дмитрий Овсянников заявил, что на совещании с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком удалось достигнуть взаимопонимания в вопросах организации совместной работы Севастополя с АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой “Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года”». Ранее Овсянников назвал эту структуру «бесполезной» и предложил ее распустить. Эксперты считают, что уладить конфликт с дирекцией, которая была создана в 2016 году по распоряжению правительства РФ, врио губернатора порекомендовал Дмитрий Козак.

При этом и.о. губернатора Севастополя посетовал на то, что каждый сотрудник АНО ФЦП зарабатывает больше него. Каждый из 40 сотрудников АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» получает ежемесячных доходов больше, чем губернатор Севастополя, заявил журналистам заявил и.о. губернатора Дмитрий Овсянников. «Я свои замечания основываю на той информации, которая поступает ко мне официально. У нас был представитель в АНО ФЦП, и мы ситуацию знаем. Когда в штате АНО работают 40 человек с фондом оплаты труда 90 млн рублей, которые на компенсацию жилья получают 15 млн рублей, то среднемесячный доход каждого работника, даже рядового, выше среднемесячного дохода губернатора Севастополя», – сказал Овсянников.

Разное

Соловьёву досрочно прекратили депутатские полномочия. Законодательное собрание Севастополя поддержало решение Игоря Соловьёва, который в декабре 2016 года написал заявление о добровольном сложении своих полномочий «в виду того, что более не имею возможности выполнять обязанности». За прекращение полномочий Соловьёва проголосовали 21 депутат из 22 присутствовавших на заседании, ещё один парламентарий воздержался.

Чалый в прошлом году вносил в Заксобрание проекты, связанные только с его персоной. Депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый в 2016 году внес на рассмотрение коллег три документа – два законопроекта и проект постановления, так или иначе связанные с его персоной. Об этом говорится в материале Крыминформа со ссылкой на отчет о работе депутата Алексея Чалого за прошлый год, размещенный на официальном сайте Заксобрания Севастополя.

Первый из проектов – постановления «О досрочном прекращении полномочий председателя Законодательного собрания города Севастополя А.М. Чалого» – сам Чалый анонсировал еще 29 декабря 2015 года, однако почти три месяца использовал вопрос для оказания давления на губернатора Сергея Меняйло, который в отставку всё не уходил. И лишь 22 марта 2016 года Заксобрание большинством голосов отправило в отставку Чалого по его инициативе. В ноябре был принят закон по проекту Чалого «О внесении изменений в Устав города Севастополя» в части введения прямых выборов губернатора, чего он добивался еще с 2014 года. Второй законопроект депутата «О признании утратившим силу Закона города Севастополя от 30 апреля 2014 года №7-ЗС «О порядке избрания губернатора города Севастополя депутатами Законодательного собрания города Севастополя», внесенный в Заксобрание в конце декабря, носил технический характер.

Закон о СЭЗ в Крыму и Севастополе будет существенно изменен в первом полугодии. Об этом журналистам заявил и.о. губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. «Мы еще раз посмотрим закон по СЭЗ в Севастополе относительно дифференцированных требований к резидентам по объемам капитальных вложений. В зависимости от признания предпринимателей субъектами малого, среднего и крупного бизнеса», – сказал Овсяников. Он уточнил, что «для первой группы мы предлагаем минимальный объем вложений в размере 3 млн рублей, для второй – не менее 10 млн, а для третьей – не менее 30 млн рублей». «Будет предложено исключить из перечня видов деятельности аренду, консалтинг, финансы и кредиты, торговлю. Ряд других вопросов в этой связи согласован с минэкономразвития РФ. Когда компания декларирует 3 млн, а потом за весь период получает 100 млн доходов в виде невыплаченных налогов, эта ситуация с точки зрения минфина РФ является ненормальной», – пояснил Овсянников.

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик покинул местное отделение «Единой России». Письмо о выходе из ячейки партии Белик направил на имя секретаря Бориса Колесникова ещё в декабре 2016 года. Этот факт подтвердил заместитель секретаря регионального отделения единороссов Сергей Михайлюк. «Было письмо от Белика от 23 декабря 2016 года – как от депутата Государственной Думы – на имя секретаря регионального отделения Бориса Колесникова. Этим письмом он уведомил, что встал на учёт своего преимущественного пребывания – в городе Москве – в местном отделении в Раменках. Заявление от него о снятии его с учёта в Севастополе не было. Но если его поставили на учёт в другом городе, то мы автоматом должны его снять», – пояснил Михайлюк.

В комментарии ForPost Дмитрий Белик уточнил, что это не связано с конфликтом с секретарём местного отделения партии Борисом Колесниковым. На вопрос о том, не боится ли он потерять связь с избирателями, Дмитрий Белик ответил, что его «место регистрации как члена „ЕР” никоим образом не влияет на работу с избирателями».

Севастопольских уполномоченных могут разместить в Доме Москвы. Ситуация с обеспечением уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребёнка в Севастополе служебными помещениями тяжёлая, сказал 23 января на аппаратном совещании заместитель губернатора Илья Пономарёв. Врио губернатора Дмитрий Овсянников предложил разместить аппараты этих уполномоченных в здании на площади Нахимова, где находятся сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, так как численность севастопольских сотрудников аппарата полпреда сократилась и должны появиться свободные помещения.

Пятая часть молодежи Севастополя думает о переезде в другие регионы РФ. В Севастополе хотят к 2030 году увеличить количество молодежи более чем в два раза – до 180 тыс человек. Таковы итоги социологического исследования "Социальный портрет молодежи Севастополя", которое в декабре 2016 года провело управление по делам молодежи и спорта Севастополя. Ключевым условием для дальнейшего проживания в Севастополе треть опрошенных считает возможность для самореализации. На вопрос о том, что для вас Севастополь, больше половины опрошенных ответили, что это город, который хочется вместе развивать. 21% ответили, что для них Севастополь это город, где они родились и собираются прожить всю жизнь. И 21% респондентов ответили, что рассматривают возможность переезда в другие регионы РФ.

Возле памятника затопленным кораблям хотят сделать подводный музей. Уникальный подводный музей планируют создать на базе затонувшего корабля, который лежит на дне Севастопольской бухты. По словам Виктора Лебединского, научного сотрудника Института востоковедения, его обнаружили прошлым летом в ходе экспедиции, которую проводили Институт востоковедения и Севастопольский университет. Длина большого клепаного судна не меньше тридцати метров, а ширина — восемь метров. По оценке экспертов, оно построено в конце девятнадцатого или в начале двадцатого столетия. На данный момент обсуждаются вопросы финансирования. Уже готово помочь Русское географическое общество.

Предлагается расставить на корабле камеры, а картинку вывести на большой экран, установленный на набережной Приморского бульвара Севастополя. Туристы и жители города смогут увидеть все, что там происходит.

Николаев задолжал за аренду «Острова» более 7,5 млн. руб. собственнику помещения ООО «Тегга». Об этом свидетельствует решение севастопольского арбитражного суда от 12 сентября 2016 г., размещенное на официальном сайте, на котором публикуются судебные и нормативные акты РФ. Николаев перестал платить арендную плату собственникам помещения еще в декабре 2015 г., когда у него закончился срок аренды. Несмотря на то, что собственники отказались продлевать договор аренды, Николаев помещение не освободил, а просто перестал выплачивать аренду. Теперь же собственники помещения заключили договор аренды с новым арендатором, последний прибег к помощи охранной организации «Беркут», чтобы выселить должников. Ситуацию с «Беркутом» сам Николаев назвал рейдерским захватом. Такую же формулировку использует Представитель президента РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов: «Сегодня в Севастополе захватили "Остров". Сначала госнаезд, теперь корпоративный конфликт, который похож на откровенное рейдерство».

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