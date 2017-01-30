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Рубрика / Религия
Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций
|30.01.2017 12:57:38
27 января состоялся Региональный круглый стол «Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций среди женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», в котором приняли участие более 50 представителей педагогической общественности Московской области: студенты, магистранты, преподаватели университета и колледжей, социальные педагоги и педагоги-психологи, а также представитель общественного Совета при МУ МВД «Орехово-Зуевский».
Круглый стол проводился Ресурсным центром педагогического образования совместно с Некоммерческим фондом содействия развитию интеллект-центров «Интеллект-XXI». Выступающими стали Егоров В.Г., д.и.н., д.э.н., профессор, Антонова А.Ю., магистр РАНХиГС при Президенте РФ, Сафаргалеев И. Ф., заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ, Булавкин К.В., к.ф.н., заместитель руководителя Центра изучения социальных конфликтов и профилактики экстремистских проявлений в молодёжной среде, Белясов С.Н., к.юр.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин. Модератором круглого стола являлась Бухаренкова О.Ю., к.и.н, директор Ресурсного центра педагогического образования Московской области.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы социально-экономических и культурных факторов, влияющих на распространение экстремистской идеологии в российском обществе, меры государственной политики по предотвращению подобных проявлений. Отдельное внимание было уделено роли традиционных конфессий в купировании деятельности экстремистских организаций, а также месту образовательных организаций в профилактике проявлений экстремизма и национализма.
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