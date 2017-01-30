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Детали
Сенатор предложил литовскому сейму вернуть России Виленский край
|30.01.2017 12:50:19
Первый зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому депутату вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о "возвращении" Калининградской области.
В воскресенье литовский парламентарий Линас Бальсис на конференции "Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса" заявил, что Евросоюзу необходимо обсудить вопрос "возвращения" Калининграда в Европу, отметив, что послевоенные границы утратили свою правовую силу, пишет новостной портал Baltnews.lt. По мнению Бальсиса, Россия лишилась права на Калининградскую область после "аннексии" Крыма, и теперь государственная принадлежность земель бывшей Восточной Пруссии требует обсуждения на международном уровне.
"Слабо вернуть России Вильнюсский край?", — сказал Джабаров РИА Новости, комментируя инициативу Бальсиса.
Как напомнил сенатор, район Вильно (Вильнюса) никогда не принадлежал Литве, до 1917 года он входил в состав Российской империи, с 1920 по 1939 год — Польши. Эти земли были включены в состав Литовской ССР после Второй мировой войны.
"Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти", — отметил Джабаров. Заявление литовского депутата сенатор расценил как простое желание "обратить на себя внимание".
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова.