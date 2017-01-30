Белоруссия - это Западная Россия

30.01.2017 12:47:53

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Германская глобалистская газета "Дойче велле" начала агитацию за антиправославную идею отделения от Русской Церкви ее Белорусского Экзархата. Нашелся и предатель-скандальный обновленец Шрамко, уже побывавший под запретом за свои брутальные идеи. Патриаршего экзарха Белой Руси митрополита Павла (Пономарева) авторы ругают за верность Русской Церкви. Митрополиту Павлу нелегко - его шантажируют, обещают развязать порочащую его информкампанию, использовать против него близкого семье А.Лукашенко прот. Федора Повного, которого, в свою очередь шантажируют "отлучением от президентской семьи". Экзарха вынудили отречься от патриотов Западной Руси из "Регнума", обещая в противном случае развязать кампанию по отделению Белорусского Экзархата от Русской Церкви. Митрополит был вынужден пойти на уступки, но прозападная часть элиты во главе с министром иностранных дел В.Макеем, стоящая за публикацией в "Дойче велле" обманула митрополита и в случае малейшей его слабости будет обманывать дальше.

А будет не автокефалия Белорусского Экзархата, а укрепление единства всей Русской Церкви, создание в Белорусском экзархате новых митрополий, Епархий, западнорусских интеллектуальны и миссионерских центров, популяризация, переиздание, памятники, улицы в честь великих просветителей и ревнителей воссоединения Западной и Восточной Руси-проф. Кояловича, Чистовича, Киприяновича, Бедновича, Григорвича, Завитневича, Харламповича, канонизации великих миссионеров и ревнителей Западной Руси-митрополита Георгия Конисского и равноапостольного митрополита Иосифа (Семашко), вернувшего в Православие 1,5 миллиона униатов, создание Института святого равноапостольного митрополита Иосифа, который будет готовить интеллектуальную элиту Западной Руси!

Да, кстати, Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали не только Малороссию, но и Белоруссию – Западную Россию.

Пророки и лжепророки западной Руси.

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