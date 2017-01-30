В Госдуме не поверили в показания экс-депутатов против Януковича

30.01.2017 11:38:25

С подачи генпрокурора Украины Юрия Луценко появились сообщения о том, что два экс-депутата Госдумы, бежавшие на Украину – Денис Вороненков и Илья Пономарев – дали показания против Виктора Януковича по делу о госизмене. «Уверенно могу сказать: никакой секретной информацией Вороненков обладать не может», – комментирует эти утверждения зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

КПРФ будет разбираться в ситуации с бывшим депутатом Госдумы от этой партии Денисом Вороненковым, который, как ранее сообщалось, дал в Киеве показания против экс-президента Украины Виктора Януковича. О намерении компартии заявил зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Владимир Кашин.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его ведомство якобы допросило двух депутатов Госдумы России по делу против Януковича, которого новые украинские власти хотят обвинить в государственной измене. Луценко не назвал имена российских парламентариев. Но, как утверждается в материале, опубликованном в пятницу газетой «Коммерсант», речь идет о бывших депутатах – а именно о Денисе Вороненкове и Илье Пономареве.

Напомним, экс-депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев, исключенный из партии и думской фракции СР, был лишен депутатского мандата в июле прошлого года за систематические прогулы. Ранее, в 2015-м, Пономарева лишили депутатской неприкосновенности – по запросу Генпрокуратуры РФ для расследования по делу о растрате средств фонда «Сколково». Речь идет о заочном расследовании – еще в июне 2014 года Пономарев бежал в США, а летом прошлого года получил вид на жительство на Украине. Возможно, киевские власти оценили то, что Пономарев, будучи депутатом Думы, единственный голосовал против воссоединения Крыма с Россией.

Депутат прошлого созыва Денис Вороненков баллотировался от КПРФ на нынешних выборах, но не прошел. Бывший парламентарий-коммунист (который в мае прошлого года вошел в десятку владельцев зарубежных офшоров по версии Forbes), прославившийся своей свадьбой, должен был стать фигурантом уголовного дела.

В декабре 2014-го московское управление Следственного комитета передало в Думу материалы для лишения Вороненкова депутатской неприкосновенности. В апреле 2015 года с соответствующим запросом в нижнюю палату обратилось федеральное руководство СК. Сообщалось, что Вороненков подозревается в организации аферы, в результате которой он и его подельники незаконно получили во владение здание стоимостью 127 млн рублей. Решение о лишении депутата иммунитета так и не было принято.

В декабре 2016 года экс-парламентарий и его супруга, бывший депутат от «Единой России» Мария Максакова (не прошедшая партийные праймериз и посему не участвовавшая в выборах), переехали на Украину.

Как утверждает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к Генпрокуратуре Украины, Вороненков «сам проявил инициативу, вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко» и дал показания по делу о госизмене против Януковича.

Какие ценные показания об «измене Януковича» могли дать два бывших российских парламентария, непонятно.

Напомним, о «важных показаниях» экс-депутата Госдумы России по делу Януковича Луценко заявил в декабре прошлого года. Перед этим Печерский районный суд Киева выдал разрешение на арест Януковича по подозрению в госизмене.

По утверждению Луценко, неназванные «депутаты Госдумы» якобы дали показания, согласно которым «механизм введения войск России на территорию независимой Украины был запущен Кремлем еще в декабре, когда Майдан еще стоял в центре Киева».

Депутат Госдумы от КПРФ, зампред ЦК компартии Владимир Кашин усомнился в правдоподобности заявления Луценко. «Сомнительно, что Вороненков туда (на Украину) уехал, а во-вторых, какие он может дать показания? Он не настолько близко знаком с Януковичем. Может быть, он может выразить какую-то точку зрения, но я думаю, что это по большому счету очередная «утка», – заметил замглавы ЦК КПРФ в комментарии ТАСС.

«Человек военный, системный, достаточно закрыт... думаю, что он достаточно взвешен, чтобы не говорить глупостей», – охарактеризовал Кашин бывшего коллегу. Депутат-коммунист, впрочем, добавил, что Вороненков вступил в компартию, лишь будучи избранным по списку КПРФ.

Депутат от КПРФ Юрий Афонин в комментарии Life заявил: «Эта ситуация как гром среди ясного неба! Совершенно непонятный и необъяснимый поступок. Если эти факты действительно верны, то это предательство интересов страны». По словам Афонина, в компартии намерены рассмотреть вопрос об исключении Дениса Вороненкова из рядов КПРФ. Афонин указал, что после неизбрания в Госдуму Вороненкова «мало кто видел» в партии.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, депутат от «Единой России» Константин Затулин заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД: «Как человек, занимающийся Украиной последние двадцать лет, я с полной уверенностью могу сказать, что никакой секретной информацией он (Вороненков) обладать не может. Насколько мне известно, а известно мне достаточно, никакого отношения к формированию российско-украинских отношений Денис Вороненков не имел. Ни на каких совещаниях, где обсуждалась российская политика по отношению к Украине, я Вороненкова не видел», – рассказал парламентарий.

По мнению Затулина, все, что сейчас рассказывает по заказу украинских властей Вороненков (если утверждения Луценко верны), остается полностью на его совести.

«Он рассказывает просто то, что сам знать не может. С наибольшей долей вероятности этот человек, то ли запутавшись, то ли сознательно сделав выбор в пользу киевского режима, сейчас просто говорит то, что Луценко и другие представители украинской власти хотят от него слышать», – предположил Затулин.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от «Единой России» Светлана Журова сообщила газете ВЗГЛЯД, что, честно говоря, не помнит, чтобы за время работы в Думе Вороненков активно высказывался по украинскому вопросу или занимался этим вопросом.

«По поводу Украины все фракции Госдумы традиционно выступают с консолидированной позицией, и все парламентарии, занимающиеся Украиной, как правило, тесно общаются друг с другом. Вороненкова среди них точно не было», – сообщила она.

По мнению Журовой, вполне вероятно, что на Украину Вороненкова с супругой привели опасения, что ими вновь заинтересуется прокуратура и Следственный комитет. «Тогда дело, конечно, закрыли, но вполне возможно, что и Вороненков и Максакова боялись, что, не пройдя в Госдуму и, таким образом, не получив депутатскую неприкосновенность, они снова станут объектом внимания наших правоохранительных органов», – предположила депутат.

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