Руководители таможенных служб РФ и ПМР обсудили проблемы экспорта приднестровских грузов

30.01.2017 11:17:08

В рамках визита в Москву правительственной делегации из Приднестровья председатель Государственного таможенного комитета ПМР Виталий Нягу встретился с руководителем Федеральной таможенной службы России Владимиром Булавиным, также участие принял министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник.

Целью встречи стало определение стратегического партнёрства таможенных служб России и Приднестровья, сообщает пресс-служба ГТК.

Состоялся обмен мнениями о проблематике экспорта приднестровских грузов в Российскую Федерацию. В рамках рассмотрения этого вопроса было решено до 1 марта согласовать проект технических условий обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между Российской Федерацией и Приднестровьем, которые предусмотрены соответствующим протоколом, заключённым между ГТК и ФТС.

В ходе встречи обсуждались возможности по предоставлению приднестровской стороне консультационной и методологической помощи, а также иные вопросы двустороннего сотрудничества. По итогам визита в ФТС подписан протокол.

Руководители таможенных служб России и Приднестровья подтвердили намерения продолжить взаимодействие в рамках меморандума от 15 апреля 2016 года.

Приднестровская сторона в очередной раз констатировала свою заинтересованность в активизации внешнеэкономических связей между ПМР и РФ, а также в исключении барьеров, в том числе в таможенной сфере, затрудняющих поставки на российский рынок товаров, произведённых экономическими агентами Приднестровья.

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