Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю

30.01.2017 11:13:51

«Деоккупация Крыма» и поддержка официального Киева из-за рубежа

"Украинская правда": Киев готовит план по реинтеграции Крыма -- Украина в течение месяца представит план мероприятий по реинтеграции Крыма в состав Украины. Об этом заявил министр по вопросам неподконтрольных территорий Донбасса и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш. "По Крыму сейчас готовится похожий (на план реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса - прим. ТАСС) документ, который будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц", - сказал он в интервью "Украинской правде". Источник: "ИТАР-ТАСС" (tass.ru), 26 .01.17

ПАСЕ требует от России освободить Сенцова, Сущенко и Семену – как сообщают украинские СМИ, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, подготовленную украинской стороной, в которой содержится четкое требование к России освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко и Николая Семену. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что текст резолюции подготовил народный депутат Украины Владимир Арьев. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 24.01.17

В ПАСЕ обеспокоены «тревожной ситуацией» со свободой слова в Крыму – украинские СМИ. Парламентская ассамблея Совета Европы 24 января выразила обеспокоенность по поводу «тревожной ситуации» со свободой слова в аннексированном Россией Крыму, а также в оккупированных восточных регионах Украины, сообщается на сайте организации. В ПАСЕ обеспокоены «многими случаями серьезных угроз для свободы СМИ в Европе», представленными в докладе, который представил делегат от Украины Владимир Арьев, где сообщается о гибели 16 журналистов в 2015 году и актах насилия в государствах-членах.

Также сообщается об озабоченности в связи с преследованиями СМИ в Азербайджане, и высказывается сожаление по поводу применения уголовного законодательства в отношении журналистов и блогеров. ПАСЕ выражает особую озабоченность по поводу «драматической ситуации СМИ и журналистов в Турции» и призывает турецкие власти «освободить из-под стражи всех журналистов, которым не были предъявлены обвинения, за активное участие в террористических актах». Парламентская Ассамблея также сожалеет о том, что свобода СМИ «отсутствует на других территориях государств-членов, которые де-факто контролируется сепаратистскими режимами, а именно в Нагорном Карабахе Азербайджана, Абхазии и Южной Осетии Грузии, и Приднестровье Республики Молдова».

Кроме того, в ПАСЕ отмечают, что независимость общественного вещания от правительств должно быть гарантировано. Накануне постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа провел мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости» (Tortured, disappeared, persecuted: Crimea is asking for justice). Источник: Крым Реалии, 25.01.17

Командир батальона "Крым": возвращать полуостров придется с оружием Способ возвращения Крыма в любом случае будет вооруженным. Такое мнение выразил в эфире телеканала "112 Украина" командир добровольческого батальона "Крым" Иса Акаев. "В любом случае будет вооруженный. Потому что те, кто захватил Крым, просто так оттуда не уйдут. По времени сложно сказать, у меня недостаточно информации. Насколько я ею владею, я думаю, это произойдет после того, как Россия потерпит серьезное поражение в районе в Сирии, после этого только будет", – заявил Акаев. По его мнению, если после большого митинга в Крыму в феврале 2014 года (26 февраля – ред.) люди не разошлись, захвата полуострова могло бы не быть. "Если бы после этого большого митинга люди не разошлись, а остались, как, допустим, люди на Майдане, я думаю, может быть, даже захвата этого бы не произошло. Это сугубо мое личное мнение", – отметил он. Также Акаев рассказал, что в 2014 году в Крыму были люди, готовые противостоять оккупации. "В 2014 году были люди, которые были готовы взять оружие в руки и противостоять агрессии и оккупации. Это был я, мои близкие друзья. Нас было довольно много, около 100 человек на тот момент, желающих это сделать. Но мы не нашли поддержки в тот момент ни со стороны Меджлиса, ни со стороны силовых структур. Все считали, что все под контролем, что там СБУ, Вооруженные силы, МВД все контролирует, что все будет нормально. Ощущение того, что все будет ненормально, были серьезные, потому что мы видели, что происходит", – отметил он. Источник: События Крыма, 25.01.17

Украинский народный депутат, бывший советник Джемилева Георгий Логвинский стал одним из вице-президентов ПАСЕ - Народный депутат Украины Георгий Логвинский в ходе Зимней пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) был избран одним из двадцати вице-президентов. «Очередная победа Украины на международном фронте − в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали Вице-Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня. Должность вице-президента и члена Бюро ПАСЕ − самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины», − написал он на своей странице Facebook. Как известно, Логвинский до 2014 года являлся советником уполномоченного президента Украины по вопросам крымскотатарского народа, народного депутата Мустафы Джемилева. «10 лет назад я впервые, как помощник Мустафы Джемилева и правозащитник, с балкона наблюдал за работой ПАСЕ. С тех пор для меня не было большей цели, чем в этом зале добиваться наивысших международных побед для своей страны. Сегодня моя цель осуществилась. Я желаю каждому ставить самые высокие цели, достигать вершин и побед! Вместе мы можем добиться всего, даже невозможного, которое все-таки не устоит перед нашим желанием!» − отметил Логвинский. Напомним, в понедельник, 23 января, в рамках Зимней пленарной сессии ПАСЕ Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа представят доклад на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости». «Модерирует наше мероприятие новоизбранный вице-президент ПАСЕ, народный депутат Верховной Рады Украины Георгий Логвинский», − отметил адвокат Николай Полозов, который также присутствует на сессии. На официальном сайте ПАСЕ отмечается, что вице-президент избирается каждый год и сохраняет свои полномочия до начала следующей сессии. Источник: 15 минут, 23.01.17

Логвинский возглавил подкомитет ПАСЕ по боpьбе с терроризмом, вопре-ки планам Путина – украинские СМИ. «Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Евро-пы, народный депутат Георгий Логвинский был избран председателем подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом. "Бывают "друзья по жизни", а бывают такие же враги. Наш очередной бой с пропутинским французским депутатом Тьерри Мариани закончился победой Украины - единогласным решением меня избрали председателем подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом. По планам Кремля, именно этот депутат, против которого в Украине идет уголовное производство за нарушение наших границ, за визиты в Крым и его лоббирование идей о том, что Крым - это Россия и санкции пора отменить, нарушитель и агент террориз-ма должен был бы стать председателем подкомитета ПАСЕ по боpьбе с терро-ризмом", - написал Логвинский. Нардеп отметил, что украинская делегация не могла допустить такого "плевка в лицо Украине и всей ассамблее". Кандидату-ру украинца на заседании комитета проголосовали единогласно. "Сейчас, когда Европа и мир ежедневно лицом к лицу сталкиваются с терроризмом, именно этот подкомитет ПАСЕ призван сыграть решающую роль на международной арене борьбы с терроризмом. Я буду использовать все новые возможности для защиты прав человека, борьбы с международной преступностью и агрессией, и как следствие - скорейшего возвращения контроля над Крымом и Донбассом!" - добавил политик. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 25 января 2017

В ПАСЕ поднимут вопрос о задержании адвоката Полозова ФСБ РФ – как сообщают украинские СМИ, в Парламентской ассамблее совета Европы рассмотрят ситуацию с задержанием в оккупированном Крыму сотрудниками российских спецслужб адвоката Николая Полозова. Об этом сообщил глава подкомитета ПАСЕ по проблемам преступности и борьбы с терроризмом Георгий Логвинский, передает украинский телеканал. Дипломат подтвердил, что задержание может быть связано с попыткой отстранить Полозова от сфабрикованного оккупантами дела замглавы Меджлиса Ильми Умерова. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 26.01.2017

Украина завершила строительство телебашни на границе с Крымом - Украина завершила строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области на границе с Крымом и обещает распространение посредством нее сигнала на территории полуострова уже с начала февраля. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Украины."Сегодня, 25 января, было завершено строительство радиотелепередающей станции в селе Чонгар Херсонской области. Высота новой башни - 150 м", - проинформировали в правительстве, уточнив, что сейчас там происходит монтаж оборудования. Как отметил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костынский, украинская сторона рассчитывает, что сигнал с телебашни на территорию Крыма будет распространяться уже с начала февраля, в частности, радиостанций "Первый канал Украинского радио", "Meydan", "Радио Крым. Реалии", "Херсон FM". На следующем этапе Украина намерена запустить там цифровое телевидение. Срок строительства башни занял около двух месяцев. 5 декабря президент Украины Петр Порошенко открыл новую телевышку на горе Карачун в Донецкой области для вещания на районы, прилегающие к линии соприкосновения в Донбассе. Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко ранее предсказал несбыточность планов Киева организовать постоянное телевещание на полуострове с помощью постройки телевышки в Херсонской области. Он предположил, что "она (телевышка - прим. ТАСС) будет уничтожена: или ветром, или чиновниками, которые сэкономят на ее строительстве, или теми же безумными радикалами, окопавшимися в Херсонской области". Источник: ТАСС, 25.01.17

Ситуации вокруг украинских диверсионно-разведывательных групп

Дело «украинских диверсантов» — инструмент Кремля в информационной войне против Украины (украинские СМИ) “Дело украинских диверсантов” — это грубые фальсификации, незаконные методы следствия, пытки и психологическое давление. Крымской правозащитной группой в “деле диверсантов” задокументированы нарушения прав человека в отношении граждан Украины, которые дают все основания считать их политическими заключенными. С таким заявлением выступила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник 23 января в Страсбурге в ходе зимней сессии ПАСЕ на мероприятии «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости», которое было организовано постоянной делегацией Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымской правозащитной группой (КПГ) и Крымскотатарским ресурсным центром. В период с августа по ноябрь 2016 года в Крыму были задержаны 9 граждан Украины, которых ФСБ называет «членами диверсионно-террористической группы Минобороны Украины». Среди задержанных: Евгений Панов, Андрей Захтей, Редван Сулейманов, Владимир Присич, Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов, Владимир Дудка, Глеб Шаблий, Алексей Стогний. К украинским гражданам применялись пытки, физическое и психологическое давление, в результате которых они вынуждены были признать себя виновными и дать ложные показания против себя», — подчеркнула Скрипник. Брат политического узника РФ, украинца Евгения Панова Игорь Котелянец сообщил известные ему подробности о деле своего брата. «Ложные признания были выбиты у Евгения Панова под пытками: он подписывал все документы, которые давали ему сотрудники ФСБ, не зная, что там, и говорил на камеру под их диктовку», — заявил Котелянец. Сейчас Евгений Панов содержится в Лефортовском СИЗО Москвы. При этом его дело до сих пор не передано из Крыма в Москву. Таким образом следствие пытается помешать адвокатам осуществлять полноценную защиту Евгения. Так как органы следствия и обвиняемый находятся на расстоянии в полторы тысячи километров друг от друга, адвокаты не имеют возможности быть в двух местах одновременно. Российские власти до сих пор безосновательно не допускают украинского консула на встречу с Евгением Пановым», — сообщил Котелянец. Подобным пыткам подвергали и других украинцев, задержанных ФСБ в Крыму. «После задержания Андрея Захтея с мешком на голове перевезли в какое-то здание, два дня его избивали, требуя признать вину в том, что якобы состоял в группе диверсантов, которые готовили взрывы в Крыму. От пыток электрическим током на запястьях у Андрея появились раны. Так как Андрей отказывался взять на себя вину за то, чего не совершал – клеммы стали цеплять к гениталиям. От боли он терял сознание. Крымчанина, сотрудника МЧС Владимира Дудку арестовали утром, по дороге в больницу, куда он направлялся с обострением язвы желудка. Больше недели родные не могли найти Владимира. Позже стало известно, что две недели Дудку содержали в неизвестном помещении без медикаментов, которые ему прописаны врачами в связи с болезнями сердца и желудка», — рассказал Котелянец. Брат политического узника Евгения Панова Котелянец в своем выступлении отметил, что все эти сфабрикованные дела против украинцев – это неотъемлемая часть агрессивной российской пропаганды, которая нацелена на то, чтобы дискредитировать Украину в глазах мировой общественности, запугать крымское население якобы существующей угрозой со стороны Украины. Руководитель КПГ Ольга Скрипник добавила, что в отношении задержанных граждан Украины нарушена презумпция невиновности. Российское телевидение регулярно демонстрирует видеоматериалы с комментариями о том, что фигуранты «дела украинских диверсантов» виновны в совершении тяжких преступлений. Но их вина не доказана. Следователи ФСБ РФ фабрикуют доказательства обвинения. «Многочисленные нарушения прав человека в делах «украинских диверсантов» указывают на внеправовую, политическую мотивацию преследования украинских граждан, они стали инструментом руководства России в информационной войне против Украины», — подытожила правозащитница. Украинские правозащитники потребовали от Российской Федерации незамедлительного пересмотра судебных решений, принятых в отношении политзаключенных. «При этом необходимо соблюдение права на справедливое судебное разбирательство. Также РФ должна устранить все факторы, которые указывают на то, что лишение свободы применили с нарушением права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и Международным пактом о гражданских и политических правах. Кроме того, РФ должна отменить необоснованные решения о взятии под стражу украинских граждан», — говорится в заявлении КПГ. Источник: Крымская правозащитная группа, 24.01.17

Мосгорсуд отказался освободить обвиняемого в подготовке диверсий в Крыму -- РИА Новости. Мосгорсуд во вторник признал законным продление ареста гражданину Украины Андрею Захтею, обвиняемому в подготовке диверсий в Крыму, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его адвоката, настаивавшего на невиновности клиента и его освобождении. В минувшем августе ФСБ России объявила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных, по ее информации, главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу задержаны семь человек. Как отмечала ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Евгений Панов, который уже дал признательные показания. Захтея подозревали в обеспечении работы диверсионной группы. Украинские власти отвергают все обвинения и называют случившееся провокацией. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-01-24

Московский суд продлил арест "диверсанту" Панову -- Московский городской суд решил продлить арест заключенному в оккупированном Крыму якобы за подготовку диверсий по указке МО Украины Евгению Панову. Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Панова, которая настаивала на невиновности своего подзащитного и требовала его освобождения. Информацию передает "Униан". Сам Панов своей вины в суде не признал. Адвокат "диверсанта" Ольга Динзе заявила, что никаких следственных дел в отношении ее подзащитного не проводится, а следствие только тянет время, раз за разом продлевая сроки заключения. Источник: "QHA - Kpымские новости" (qha.com.ua), 26.01.2017

Суд в Симферополе отказался продлить арест фигуранту дела о «диверсиях в Крыму» - Киевский районный суд Симферополя отказался продлить арест фигуранту дела о «диверсиях в Крыму» Ридвану Сулейманову, сообщил в фейсбуке его адвокат Эмиль Курбединов.«Срок заканчивается 30 января 2017 года. Хочу отметить, судья — это зампред суда [Денис] Диденко, именно тот судья, который отказал ФСБ в допросе адвоката Полозова», — заметил юрист. На заседании 18 января в Верховном суде Крыма стало известно, что Сулейманова обвиняют в соучастии в ложном сообщении о теракте по части 2 статьи 207 УК, предполагающей до пяти лет лишения свободы. Это преступление средней тяжести, для содержания под стражей более полугода по нему у районного суда нет полномочий.. Как отмечал корреспондент радио «Свобода» Антон Наумлюк, «пока что с остальными «диверсантами» следствие его не связывает». Журналист в фейсбуке заметил, что после полугода в СИЗО в случае Сулейманова вопросом о продлении ареста будет заниматься Верховный суд Крыма и предположил, что следователи обратятся в эту инстанцию. Из опубликованной «Вестями» записи допроса Сулейманова следует, что тот признал, что его завербовал некий служащий украинской разведки Павел Николаевич. За деньги Сулейманов собирал информацию о российских войсках на полуострове, а 30 июля 2016 года он заложил муляж взрывного устройства в аэропорту Симферополя, позвонил в правоохранительные органы и включил аудиозапись, которую ему передали. На записи человек, представившийся Ахмедом Каримовым объявил, что он «с братьями переходит с малого на большой джихад» и пообещал взорвать аэропорт. О задержании Сулейманова стало известно в августе, тогда же правоохранительные органы объявили о задержании двоих других предполагаемых «крымских диверсантов» — Андрея Захтея и Евгения Панова. Они находятся в Москве. «Медиазона» подробно писала о деле «крымских диверсантов».Источник: Медиазона, 27.01.17

Крымско-татарское национальное движение

В России троих политзаключенных крымских татар отправили из СИЗО по этапу – украинские СМИ. Троих крымских татар, осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир", увезли по этапу из СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Данную информацию подтвердил адвокат Эмиль Курбединов. Как сообщила на своей странице в Facebook волонтер Яна Гончарова - координатор проекта "РосУз-ник", которая эмигрировала в Украину, - по этапу увезли Нури Примова, Ферата Сайфуллае-ва и Рустема Ваитова. "В СИЗО остался только Руслан Зейтуллаев, ожидать пересмотра дела. Адвокат Эмиль Курбединов подтвердил информацию", - добавила она. Источник: "15 МИ-НУТ" (15minut.org), 23 января 2017

В Крыму проходит спецоперация против участников «Хизб ут-Тахрира» - Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов проинформировал, что сотрудники ФСБ проводят в крымском Бахчисарае спецоперацию по ликвидации ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). «В том числе проводятся досмотры и обыски в местах проживания лиц, подозреваемых в причастности к данной организации»,— приводит «РИА Новости» слова господина Смирнова. Напомним, в октябре 2016 года были задержаны пять крымских татар, подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрире». Источник:Коммерсант, 26.01.17

В Бахчисарае проходит обыск в доме крымского татарина – украинские СМИ «В Бахчисарае 26 января российская ФСБ Крыма проводит обыск в доме крымского татарина Сейрана Салиева. Об этом сообщает глава ЦИК Курултая Заир Смедляев. По словам крымского адвоката Эмиля Курбединова, Сейран Салиев является гражданским активистом. «Это гражданский активист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по «делу Хизб ут-Тахрир и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама – Зодие Салиева, ветеран национального движения», – написал Курбединов в Facebook. Также сообщается, что во дворе находится несколько десятков вооруженных людей, никого не выпускают из дома. Крымского татарина, в доме которого проходил обыск утром 26 января, везут в отделение российского РОВД в Бахчисарае. Об этом сообщает на своей странице в Facebook глава ЦИК Курултая Заир Смедляев. «Сейрана Салиева везут в Бахчисарайский РОВД. В ходе обыска изъяли мобильные телефоны», – говорится в сообщении. Источник: Крым Реалии, 26.01.17

В Бахчисарае во время задержания татар произошла потасовка Местные жители пытались противостоять ФСБшникам – украинские СМИ. В Бахчисарае во время обыска и задержания активиста Сейрана Салиева крымские татары пришли к дому и пытались противостоять его аресту. Когда Салиева выводили из подъезда, люди скандировали "Аллаху Акбар". Один из силовиков толкнул женщину, которая мешала проходу возле подъезда. Возникла потасовка, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент. Активисты кричали: "Позор", "Шестерки", "Позорники", "Бессовестные", "Проклятье Аллаха на вас". Также активисты попробовали остановить машину, на которой увозили Салиева. Крымский адвокат Эмиль Курбединов написал в Facebook, что Салиева арестовали по делу Хизб ут-Тахрир - якобы террористической организации, которую запретили в России. "Это гражданский акти-вист, который объявил по громкоговорителю мечети об обысках в Бахчисарае (когда были арестованы по "делу Хизб ут-Тахрир" и увезли Ильми Умерова) и был оштрафован на 20 тысяч рублей Бахчисарайским судом. Его мама - Зодие Салиева, ветеран национального движения", - написал Курбединов. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (hronika.info), 26.01.2017

Адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники российского ФСБ в Крыму, в его офисе проводят обыск - В Бахчисарае 26 января задержали адвоката Эмиля Курбединова. Об этом сообщает глава ЦИК Курултая Заир Смедляев на своей странице в Facebook. Также сам Эмиль Курбединов опубликовал видео, где сотрудники ФСБ Крыма подходят к машине, на которой адвокат вместе со своим коллегой Эдемом Семедляевым ехали к дому Сейрана Салиева, где в данный момент проходит обыск. Адвокат Николай Полозов на своей странице в Twitter сообщает, что в офисе Эмиля Курбединова проходит обыск. Накануне в Симферополе сотрудниками ФСБ был задержан и направлен на допрос Николай Полозов, который является адвокатом в деле Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Сам Полозов оценивает свое задержание, как похищение. Эмиль Курбединов являтеся адвокатом у нескольких фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир», а также крымского журналиста Николая Семены. Источник: Крым Реалии, 27.01.17

Адвокат Полозов рассказал подробности своего задержания сотрудниками ФСБ - Адвокат Николай Полозов рассказал «Новой газете» подробности своего задержания и доставки на допрос в качестве свидетеля по делу зампредседателя меджлиса крымско-татарского народа (организация была признана в России экстремистской, а ее деятельность запрещена) Ильи Умерова. В среду Полозов должен был присутствовать на суде над другим зампредседателя меджлиса — Ахтемом Чийгозом, однако его задержали, когда он выходил из гостиницы в центре Симферополя. «Несколько неизвестных мужчин взяли меня под руки и затолкали в микроавтобус. При этом никаких документов они не предъявили, были в гражданской одежде. В микроавтобусе по моему требованию один из них все-таки предъявил удостоверение сотрудника ФСБ. Я успел заметить фамилию: Шевченко. Там же мне вручили постановление следователя Игоря Скрипки о принудительном приводе на допрос в качестве свидетеля. Постановление датировано 17 января, при этом в графе “Дата и время доставления” какие-либо сведения отсутствовали. По дороге мне пояснили, что везут в управление ФСБ», — рассказал Полозов. В микроавтобусе Полозов успел сделать пару звонков, в том числе своему адвокату Оксане Железняк. «Но когда меня доставили в здание ФСБ, мне настоятельно рекомендовали выключить телефон, в противном случае угрожали его отнять. Я подчинился», — сообщил Полозов. Во время допроса, который вел следователь Скрипка, Полозов под видеокамеру заявил, что его действия незаконны. «Несмотря на то, что в декабре (прошлого года, — ред.) суд первой инстанции разрешил следователю допросить меня, судебное решение не вступило в законную силу. Мной и моими адвокатами были поданы апелляционные жалобы, которые не были рассмотрены. В соответствии с законом, данное решение не подлежит исполнению», — пояснил Полозов, отметив, что это заявление следователь проигнорировал. Также, по его словам, следователь проигнорировал и два других замечания — о необходимости присутствия во время допроса адвоката и о том, что обстоятельства адвокатской тайны не могут быть им раскрыты в силу требования закона. «Еще раньше, когда следователь пытался вручить мне повестку на допрос, я обратился в Федеральную палату адвокатов. Мне пришел ответ с рекомендациями, подписанный Генрихом Резником. Там было написано: в случае, если адвокат доставлен на допрос, ему задают вопрос об обстоятельствах оказания юридической помощи, то он не вправе давать показаний. Действуя в соответствии с этими рекомендациями, я на листе бумаги А4 написал: “Молчит”, а также указал ссылки на нормы закона. (Во время допроса, — ред.) я ничего не отвечал. Демонстрировал ему и в камеру этот лист бумаги», — добавил Полозов. За время допроса, который продолжался два с половиной часа, следователь задал всего один вопрос — как раз об обстоятельствах оказания юридической помощи Умерову — и уведомил Полозова об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по статье 308 УК РФ. Полозов отказался подписывать протокол допроса, уточнив в беседе с «Новой», что следователь не вызвал понятых, которые, согласно закону, должны были зафиксировать данный отказ. Он также сообщил, что следователь не потребовал у него каких-либо документов, удостоверяющих личность. «Безусловно, это вопиющее нарушение прав адвоката, действия следователя были явно незаконные. Мною, естественно, будут обжалованы эти действия в порядке статьей 124 и 125 Уголовно-процессуального кодекса», — заявил Полозов. При этом он высказал мнение, что «задача следователя стояла не в том, чтобы выведать» у него «какие-то сведения, касающиеся адвокатской тайны». «Это лишь предлог, — отметил Полозов. — Задачи стояли две. Первая: лишить Умерова возможности иметь меня в качестве защитника на предстоящем суде. Вторая: оказать на меня давление под угрозой возбуждения уголовного дела. Я напомню, что это уже второй инцидент, когда против меня здесь (в Крыму,— ред.) собираются возбудить дело», — рассказал Полозов.

Он напомнил, что в сентябре прошлого года Следственный комитет инициировал в отношении него доследственную проверку по трем статьям Уголовного кодекса. «Якобы по каким-то моим публикациям в социальных сетях усмотрели оскорбление прокурора, воспрепятствование правосудию и неуважение к участникам судебного процесса, — сообщил Полозов. — По всей видимости, под угрозой уголовных дел меня хотят заставить вынудить прекратить осуществлять профессиональную деятельность в Крыму, защищать крымских татар, покинуть Крым». Адвокат подчеркнул: «Сегодняшний инцидент настораживает и вызывает чувство дискомфорта». «То, что произошло, это, безусловно, оказание давления на адвоката в связи с выполнением им своей профессиональной деятельности. Такого допускать нельзя. Я надеюсь, что адвокатское сообщество отреагирует на это. Пока я, к сожалению, не вижу никакой реакции», — заключил Полозов. Напомним, о задержании Николая Полозова стало известно ранее в среду, 25 января. Полозов защищает в суде интересы заместителя председателя меджлиса крымско-татарского народа Ильи Умерова, который в мае 2016 года стал фигурантом уголовного дела о призывах к сепаратизму. В случае допроса адвоката обвиняемого в качестве свидетеля, он не может осуществлять защиту обвиняемого на судебных слушаниях. Источник: Новая газета,26.01.17

Директора «Тайгана» заподозрили в связях с меджлисом - Владельца крымского сафари-парка «Тайган» обвинили в сотрудничестве с запрещенной в России организацией меджлис. Как передает корреспондент РИА «Новый День», бизнесмена заподозрили в связях с руководством группировки, которое поспособствовало ему в открытии аналогичного, но намного большего по площади парка недалеко от Стамбула. Накануне Олег Зубков презентовал новый грандиозный зверинец в Турции – «мега-Тайган». «Зоопарк под Стамбулом ему организовывали Чубаров с Джемилевым (депутаты Верховной Рады Украины, лидеры меджлиса – прим. «НД»), которые и выступили его соинвесторами и лоббистами перед турецким правительством. На турецкие власти его вывел Джемилев. Зубков, «Меджлис» и звери сцена называется», – написал у себя в Facebook крымский блогер Владимир Казанцев. При этом пользователь напомнил о конфликте между Олегом Зубковым и экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской в период «блэкаута», утверждая, что именно такие скандалы и ожидали увидеть в республике боевики, подорвавшие ЛЭП. «Ничего утверждать нельзя, турецкая развездка пусть палится, но если «меджлисовцы» помогли Зубкову удрать со своим зоопарком в Турцию – туда им и дорога, спокойнее будет, государство в Крыму свой зоопарк откроет», – подытожил блогер. Напомним, Олег Зубков объявил о заключении инвестиционного соглашения с турецкими властями в своем блоге 25 января. Для открытия в Стамбуле нового парка Зубков зарегистрировал в Турции новое предприятие «Тайган – Group». Место находится в заповедной территории, в 26 километрах от Стамбула, на берегу Черного моря. Как утверждает Олег Зубков, проектирование и строительство будет происходить за счет финансирования местного госбюджета. Как уже сообщал «Новый День», в Крыму Олег Зубков часто становится участником различных скандалов. Источник: РИА Новый день, 26.01.17

В Крыму владелец парка львов "Тайган" и Ялтинского зоопарка Зубков подал документы на турецкое гражданство -- Владелец крымского парка львов "Тайган" и ялтинского зоопарка "Сказка" Олег Зубков подал документы на получение турецкого гражданства. Об этом он заявил на пресс-конференции в Симферополе, передают Новости Крыма. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 26.01.2017

Меджлис не будет помогать Зубкову с организацией зоопарка в Турции – Чубаров. Меджлис крымскотатарского народа не будет помогать Олегу Зубкову в открытии нового парка в Турции. Об этом Крым.Реалии заявил председатель Меджлиса Рефат Чубаров, комментируя слова Зубкова о готовности воспользоваться помощью и связями лидеров крымских татар в правительственных структурах Турции. «3 марта (2014 года – КР) с площади насильственно увели Решата Аметова, 15 марта его нашли мертвым в Белогорском районе. Мы точно знаем, что к убийству Аметова причастно так называемое «крымское ополчение». Одним из первых, кто начал оказывать финансовое и техническое содействие преступлениям «крымского ополчения» был гражданин Зубков, который предоставил им свой личный автобус. Поэтому нет никаких оснований для взаимодействия между Меджлисом и преступником Зубковым, которого мы обвиняем в непосредственном содействии убийства крымских татар», – утверждает Рефат Чубаров. 26 января, по сообщениям крымских СМИ, во время пресс-конференции в Симферополе Зубков сказал, что украинские депутаты Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров не помогали ему вести переговоры в Турции об открытии нового парка, но Зубков готов воспользоваться их помощью и связями. Накануне владелец крымского парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил о заключении соглашения с турецкими властями о строительстве зоопарка под Стамбулом. Источник: Крым Реалии, 27.01.17

Социально-экономическая сфера

Конфликт в Крыму: Гурзуф против "Артека" -- Жители Гурзуфа выступили против передачи 40,3 га территории своего поселка международному детскому центру "Артек". На спорном участке сейчас проживает более тысячи человек, которых собираются переселять, и пляж "Гуровские камни", которым пользовались жители и гости поселка. "Нас уже не хотят не только слышать, но и видеть. Стена, которая строится, это кладбищенская стена. У "Артека" свое видение. Люди, которые сюда пришли, видят Крым без нас. Мы говорим: "У нас пляжа не будет". Они: "Ничего страшного, переезжайте", - сказал на поселковом сходе, на котором собралось около 250 человек, житель Гурзуфа Юрий Скорик. Другие выступающие указали на то, что строители "Артека" уже снесли рощу краснокнижной фисташки туполистной и собираются снести мусульманское кладбище, которое является крымско-татарской святыней (его не трогали даже в советские времена). Активистка Марина Забродская выступила также против генерального плана реконструции Гурзуфа, согласно которому, по ее словам, набережная будет полностью застроена, на побережье появится огромная марина (стоянка для яхт. Она предложила бороться за присвоение Гурзуфу статуса исторического поселения (сейчас такой статус есть у центра Севастополя). Источник: "Навигатор-Крым" (politnavigator.net), 23.01.2017

Дополнительно – см. приложение 1

В Госкомводхозе вновь надумали поить крымчан опреснённой морской водой -- В Крыму вновь вернулись к вопросу опреснения морской воды. Как передает корреспондент РИА "Новый День", желание заниматься обессоливанием воды высказали сразу две российские инвестиционные компании. Планируется, что "очищенную" от соли воду можно будет использовать как для питья, так и для полива сельхозугодий. Опреснение будет проводиться по современной технологии с использованием запатентованных российскими специалистами технических и конструкционных решений метода обратного осмоса (это фильтрование воды под давлением через полупроницаемые мембраны, пропускающие растворитель и полностью или частично задерживающие растворенные вещества). Для улучшения качества питьевой воды в населенных пунктах Крыма планируют разместить небольшие экономичные опреснительные установки нового поколения, которые могут производить пресную воду для потребителей. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-01-23

Полторы сотни жильцов спальных корпусов санатория «Алуштинский» опасаются выселения - Полторы сотни граждан, проживающих в спальных корпусах санатория «Алуштинский», до сих пор не получили четкого юридического статуса, прописаны по другому адресу и живут без горячей воды и отопления, оплачивая услуги ЖКХ по тарифам для предприятий. Об этом говорится в материале «Крымской газеты».По данным газеты, спальные корпуса санатория «Алуштинский» с 1980-х годов функционировали как общежития для сотрудников, но в 2003 году по решению местной власти потеряли этот статус. «В результате более 160 человек не просто живут без горячей воды и отопления и вынуждены платить за услуги ЖКХ по тарифам для предприятий, но и прописаны в другом общежитии города по адресу: Таврическая, 1, – сообщает издание. – Они боятся, что в любой момент руководство санатория может юридически правомерно выселить их из корпусов здравницы. Вместе с этим они лишатся и прописки в общежитии на улице Таврической, которое подлежит передаче в муниципальную собственность и последующему расселению». Весной 2016 года санаторий «Алуштинский» был определен под инвестиционный проект «Дом творчества «Алуштинский». Как пояснила «Крымской газете» председатель Алуштинского горсовета Галина Огнёва, инвестор обязался построить многоэтажный жилой дом, чтобы туда переселить жителей из спальных корпусов санатория. «Так как инвестор планирует реализацию данного строительства до 2020 года, то его представители обратились в муниципалитет с предложением пока принять в муниципальную собственность эти общежития, – рассказала Огнева. – Но здесь проблема в жилых корпусах, которые стоят на территории санатория «Алуштинский». Принимая их в собственность муниципалитета, мы запросим зону обслуживания, то есть землю, по которой мы будем обслуживать эти общежития. Это будет собственность уже муниципалитета, и когда инвесторы зайдут и начнут проводить работы на территории «Алуштинского», у них встанет вопрос: со своим имуществом они что хотят, то и делают, а имущество муниципалитета в виде общежитий, которые они нам передадут, они же должны будут выкупить».Также издание приводит ответ министерства имущества и земельных отношений Республики Крым от ноября прошлого года, согласно которому общежития, расположенные на территории санатория «Алуштинский», в пользование и распоряжение ООО «Дом творчества «Алуштинский» не передавались. Источник: Крыминформ, 24.01.17

В Крыму и Cевастoполе доступны услуги Росреестра -- Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) теперь полностью доступны на всей территории Республики Крым и г. Севастополя. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра. "Госкомрегистр и Севреестр предоставляют госуслуги в новом формате в соответствии со вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", - подчеркнули в ведомстве. Источник: "8692.RU" (8692.ru/rss), 23.01.2017

Федеральные министерства и ведомства прорабатывают вопрос докапитализации «Генбанка» на 5 млрд руб - Симферополь, 25 января. Крыминформ. Федеральные министерства и ведомства по поручению президента России прорабатывают вопрос докапитализации опорного банка правительства Крыма – «Генбанка» – для повышения доступности ипотечных кредитов в республике. Как стало известно Крыминформу, обращение президенту с просьбой рассмотреть возможность докапитализации банка направил глава Крыма Сергей Аксёнов как представитель одного из акционеров, владеющих 25% акций финучреждения. Аксёнов как руководитель правительства республики и совладельца четверти акций «Генбанка» обратился к президенту в связи с тем, что на сегодня все системные банки, работающие с ипотечным кредитованием в России, не присутствуют в Крыму. Сейчас ипотекой в республике занимаются РНКБ, банк «Россия» и тот же «Генбанк», однако объемы предоставляемых кредитов и ставка по ним не отвечают запросам жителей республики. Таким образом, поручения президента об обеспечении доступности ипотечных кредитов в республике по привычной для России ставке с господдержкой – 11,49% – выполнены быть не могут. При этом доля ипотечных кредитов в Крыму и Севастополе составляет лишь 0,03% от общей суммы задолженности по РФ. По мнению главы Крыма, такая ситуация сдерживает дальнейшее развитие строительной отрасли и инвестирование в новые объекты. Докапитализация «Генбанка» позволит выдавать долгосрочные ипотечные кредиты и держать их на балансе банка без перепродажи залоговых кредитов. Таким образом, «Генбанк» станет ипотечным агентом и сможет снизить предлагаемую ставку до адекватной для материка. Оптимальная на данный момент сумма докапитализации банка оценивается в 5 млрд руб. Ранее представители «Генбанка» неоднократно заявляли о необходимости докапитализации банка, что в соответствии с нормативами достаточности капитала Центробанка позволит нарастить кредитование, в том числе ипотечное. На данный момент «Генбанк» располагает избыточной ликвидностью и не испытывает проблем с фондированием. Сдерживающим фактором остается недостаточность капитала, которая не позволяет удовлетворить заявки на сумму почти 1,5 млрд руб. В декабре на совещании в минстрое РФ с участием представителей правительства Крыма недостаток капитала «Генбанка» был признан основным препятствием для наращивания ипотечного кредитования, и в соответствии с этим по результатам совещания был выработан единый подход к развитию ипотечного кредитования. Сейчас правительства России и Крыма совместно с Банком России прорабатывает вопрос возможных вариантов докапитализации «Генбанка», в том числе путем выпуска им привилегированных акций в пользу Крыма с оплатой эмиссии республиканскими облигациями. Правительству РК также рекомендовано рассмотреть возможность создания программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам за счет регионального бюджета. Подобный документ Совет министров Крыма пока подписал с РНКБ, выдающим ипотечные кредиты с начала прошлого года. Однако существенно нарастить объемы кредитования за прошедшее время не удалось, а банк, частично принадлежащий правительству, и вовсе не может участвовать в кредитовании на равных. Сейчас любой россиянин, желающий купить жилье в Крыму в кредит, вынужден делать это непосредственно на территории республики и через финучреждение, зарегистрированное здесь же. Крупнейший российский банк – «Сбербанк» – не рассматривает крымские активы как обеспечение и, соответственно, не принимает приобретаемое жилье в качестве залога. Такой же практики придерживаются и другие системные банки РФ. По данным Крыминформа, президент России поддержал предложения Аксёнова по оказанию содействия в развитии ипотечного кредитования в Крыму и поручил вице-премьеру РФ, двум профильным министрам и главе Банка России рассмотреть изложенные варианты. Источник: Примечания, Крыминформ, 26.01.17

За долги компаний перед «Крымэнерго» заплатит население - Тарифы на электричество в Крыму могут вырасти быстрее, чем запланировано, если «Крымэнерго» обанкротится. Сейчас ему навязывают кредит в 2 млрд рублей из-за долгов крупных компаний, расплачиваться за которые предстоит рядовым жителям полуострова. Совет министров Крыма разрешил «Крымэнерго» получить кредит в банке «Россия». Сумма — два миллиарда рублей. Займ будет выдан на год под 12% годовых. Это значит, что только проценты по истечению года составят порядка 240 млн рублей, не считая тела кредита. Необходимость займа прокомментировала Светлана Бородулина, министр энергетики Республики Крым. Она пояснила, что эта сумма нужна на покрытие кассового разрыва. То есть, чистого убытка. А образовался он потому, что с декабря 2016 года Крым и Севастополь стали такими же игроками на оптовом рынке электроэнергии, как все другие регионы России. Проще говоря, у «Крымэнерго» есть долги, денег не хватает, а госбюджет ему убытки больше не компенсирует. Кредит нужен для пополнения оборотных средств предприятия, чтобы платить зарплату, налоги и т.п. В марте, по словам Бородулиной, предприятие получит федеральную субсидию, что улучшит ситуацию. Но это будет только в марте. А «Крымэнерго» нуждается в дополнительном финансировании, по ее словам, уже сейчас — хотя среди должников предприятия немало крупных компаний полуострова. Коммерсанты должны энергетикам несколько сотен миллионов рублей — долг обычных жителей полуострова примерно в восемь раз меньше. Но покрывать долги предприятий перед «Крымэнерго» почему-то будут рядовые обыватели, которым проценты по кредиту зашьют в тариф. При такой ситуации неудивительно, что приходится искать дополнительный источник пополнения бюджета «Крымэнерго». Однако займ может оказаться первым ходом в многоходовке под названием «банкротство». Такая схема считается одной из наиболее распространенных. Предприятие специально загоняют в долговую яму, вынуждают взять кредит, создают условия для того, чтобы отдать его было невозможно, а потом покупают за копейки. Произойдет ли также с «Крымэнерго» — покажет время. Источник: Примечания, 26.01.17

Администрацию аэропорта Симферополь обвиняют в сговоре с таксиста-ми -- Крымские пассажироперевозчики не довольны расценками на аренду площадей в здании симферопольского аэровокзала. Администрацию аэропорта обвиняют в "тяготении" к такси, пишет Крым.ws. Прибывших пассажиров пер-выми встречают таксисты и всеми правдами и неправдами убеждают в отсут-ствии альтернативы легковому такси. "Когда к нам прилетают туристы, перво-го, кого они встречают - наши таксисты. Проблема не в официальных и неофи-циальных, дойти до автобуса очень тяжело, а информации об его существова-нии - ноль, - отметил директор "Крымавтотранса" Игорь Коробчук. - Ведем пе-реговоры с аэропортом об открытии трех касс в терминале А. Но на тех услови-ях, которые аэропорт выдвигает, это не реально. Извините, за квадратный метр платить 30 тыс руб?". Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 25.01.2017

Ялтинцы сами распорядятся квартплатой -- В ялтинской горадминистрации обсудили инновационную программу "Системы корпоративного управления экономики жилищно-коммунального комплекса". Согласно ей, жильцы домов сами будут решать, на что тратить квартирную плату, передает корреспондент "Аргументов недели - Крым" в Ялте. В основе новой программы лежит переход от административно-командных к экономическим методам управления ЖКХ. Как рассказал председатель правления ОО "Эффективные собственники жи-лищно-коммунального комплекса города Алупка" Виктор Ченцов, впервые плата за жилищно-коммунальные услуги будет учитываться в виде целевого взноса на исполнение общественного социального заказа. Целевые взносы кон-центрируются на лицевом счете каждого многоквартирного дома и могут рас-ходоваться только на конкретный дом под контролем Совета многоквартирного дома через избранного председателя. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 25.01.17

В Крыму почти четверть молока и половина колбасы сделаны не из того, что на них написано -- Крымские продукты лучше завозимых с материка, но их на всех не хватает. Поэтому крымчане рискуют приобрести на ужин или обед совсем не то, что собирались. Как передает корреспондент РИА "Новый День", производители мясной и молочной продукции, продающейся в Крыму, обманывают потребителей, сообщая о составе продуктов. "Пишут "молоко", но проверка показывает в продуктах стерин - растительные жиры, рассказывает начальник отдела по надзору в области ветеринарии управления Россельхознадзора по РК Светлана Шамбозова. - Если на мясной продукции пишут "говядина", там должна быть говядина, а по результатам лабораторных исследований там находят и сою, и ДНК птицы. Делается это с целью удешевления товара". Специалисты Россельхознадзора рассказали журна-листам, что таким образом фальсифицированной оказалось 22,5% проверенной молочной продукции и почти половина мясной. Проверяли не все, а большей частью то, чем кормят детей в детсадах и школах. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-01-26

Налоговики усилят контроль за деньгами в Крыму -- Федеральная налоговая служба намерена усилить контроль за движением денежных средств в рамках реализации ФЦП по развитию Крыма и Cевастoполя. Такое решение принято для выявления фактов ухода от налогов компаниями, которые являются участниками программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФНС. Для этого дирекция по управлению ФЦП будет оперативно предоставлять ФНС информацию о заключаемых контрактах и объемах финансовых средств. Отметим, что по информации налоговой, по состоянию на осень прошлого года, в рамках ФЦП было заключено более 400 госконтрактов на 326 млрд рублей. Однако, компании не спешили регистрироваться в налоговой службе. Как писал "ФедералПресс" ранее, в 2017 году в Республике Крым запланированы работы по проектированию и строительству 250 объектов на сумму 54 млрд рублей. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, текущий год станет решающим в реализации ФЦП. Источник: "ФедералПресс" (fedpress.ru/region/crimea), 26.01.2017

Статью «Крепостные души Феодосии» в издании «Примечания» от 27.01.17 – см. приложение 2

Санитарно-эпидемиологическая сфера

Из-за мусора Крыму грозит экологическая катастрофа -- Ситуация с выво-зом мусора из Симферополя на Тургеневский полигон твердых коммунальных отходов в Белогорском районе вызывает серьезные опасения общественности. А вот крымских "министров", похоже, не особо волнует. Об этом сообщили представители АНО "ЖКХ Контроль РК", посетившие Тургеневский полигон, передает 3652.ru. "То, что здесь сейчас происходит, полностью противоречит нормам российского законодательства. А самое страшное, что страдает окру-жающая среда", - отметил директор АНО "ЖКХ Контроль РК" Анатолий Пет-ров. По его словам, мусор из Симферополя и ЮБК сваливается на неподготов-ленную землю, свалка дымит, отсутствует обязательный по проекту сбор филь-трата, а это приводит к попаданию загрязненной воды в почву и водоносные слои, что может привести к страшным экологическим последствиям. "Мы очень удивлены равнодушным отношением Министерства экологии и природных ре-сурсов РК к сложившейся негативной экологической ситуации. Представители ведомства должны были незамедлительно предпринять действия к пресечению незаконного навала мусора. Однако даже сейчас, когда ситуация вышла из-под контроля, грозит экологическая катастрофа, складывается впечатление, что там никто ничего не собирается делать", - возмутился заместитель председателя общественного совета при "комитете по противодействию коррупции" Олег Чировов. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 25.01.2017

АЧС в Крыму распространяется из-за обмана и халатности населения -- В Крыму со-храняется угроза дальнейшего распространения африканской чумы свиней (АЧС). Уже в наступившем году выявлены очаги болезней в двух селах Советского района, там отчуждено 540 и около 600 животных. Как передает корреспондент РИА "Новый День", в Крыму АЧС имеет свою специфику, она передается не через диких животных, как в других местах - здесь дикая фауна здорова: было исследовано больше тысячи проб, геном вируса не был обнару-жен. Это значит, говорят специалисты, что фактор переноса болезни - люди. "От данного за-болевания нет вакцины. Здесь можно справиться, только соблюдая все ветеринарно-санитарные требования", - объясняет директор федерального государственного унитарного предприятия "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГУП "Вниизж") Дмитрий Лозовой, Собственники свиней не сообщают в ветеринарные службы о наличии у них жи-вотных. В одном из сел Раздольненского района, по данным ветеринарной службы, офици-ально числилось 120 свиней, при отчуждении их насчитали 1 тыс 50 голов. В плавнях Ле-нинского района обнаружено 200 трупов животных, с начало года зафиксировано 16 свалок, в которых лежат горы костей явно после переработки свинины. Источник: "РИА Новый День" (novocrimea.ru), 2017-01-26

В Крыму расширили карантинную зону по африканской чуме свиней – украинские СМИ. В Советском районе оккупированного Россией Крыма расширена зона карантина по африканской чуме свиней. Соответствующие указы главы оккупационных властей Крыма Сергея Аксенова размещен на официальном сайте оккупацион-ного правительства, передает 3652.ru. Согласно документам, ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС установлены в 3,5 км юго-западнее села Но-вый Мир Чапаевского сельского поселения Советского района Республики Крым, а также на удалении 2,5 км восточнее и 1,7 км северо-восточнее села За-ветное Советского района. Источник: "Черноморские новости" (blackseanews.net/allnews/crimea), 25.01.2017

Следком передал в суд дело о мошенничестве феодосийских перевозчиков -- Следком передал в суд уголовное дело двоих феодосийских автоперевозчиков, которые обвиняются в мошенничестве при получении компенсационных выплат за льготный проезд граждан. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым. "Следственным отделом по Феодосии завершено расследование уголовного дела в отношении двух предпринимателей города, - говорится в сообщении. - В ходе расследования уголовного дела следователями была собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемых к совершению преступления. В связи с этим уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу". В следуправлении сообщили, что автоперевозчики обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ - мошенничество при получении выплат, совершенное в особо крупном размере. По данным следствия, в июле 2015 года администрацией Феодосии был заключен договор с двумя индивидуальными предпринимателями на право осуществления пассажирских перевозок на автобусном маршруте общего пользования. Источник: "Крым-информ" (www.c-inform.info/news), 26 января 2017

Органы власти и управления

Крым и Cевастoполь начали переговоры о разделе границ между регионами -- Правительства Севастополя и республики Крым ведут переговоры, результатом которых станет определение границ между регионами. Об этом сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства города, передает РИА Новости. Директор департамента градостроительства и архитектуры Севастополя Александр Моложавенко рассказал, что правительства регионов, в целом, определились с границами, однако спорные моменты все же есть. "Есть вопросы в двух местах - возле Ялтинского района и Бахчисарайского. Принципиально было принято решение, что оно будет проходить по границам кадастровых кварталов. Мы еще раз уточним, затрагивает это интересы Севастополя или нет, и будем дальше работать", - отметил он. В скором времени представители Крыма и Cевастoполя встретятся для обсуждения деталей раздела границ. Источник: "FORPOST (проект П.Лебедева)" (forpost-sevastopol.ru), 2017-01-26

Аксенов подомнет под себя архитектора Анну -- Должность главного архитектора Крыма будет выведена из подчинения Министерства строительства и архитектуры, сообщил глава РК Сергей Аксенов. Новый архитектор республики Анна Царева уже приступила к выпол-нению своих обязанностей. По его словам, теперь главный зодчий будет подчиняться напря-мую главе республики. По мнению Аксенова, это позволит более эффективно и оперативно решать проблемы в градостроительной сфере Крыма. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 24 января 2017

Спикер крымского Госсовета нацелился на цемент? - Крупнейший в Крыму бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» выставлен на продажу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем производства бахчисарайского комбината в 2016 году составил около 350 тыс тонн цемента, это почти половина общего потребления в Крыму. Эксперты оценивают «Стройиндустрию» в $40 млн, отмечает «КоммерсантЪ». Продается же комбинат по политическим причинам: его владельцы – физические лица из России, Украины и Кипра, самыми известными среди них являются бывшие народные депутат Верховной рады Украины Давид Жвания и Николай Мартыненко. Отметим, в регионе растет потребность в строительных материалах из-за активного строительства, но публичные компании не спешат на полуостров из-за санкций. Поэтому можно предположить, что заводом заинтересуется группа строительный компаний «Консоль», связанная с семьей спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова. Во-первых, сын спикера Олег Константинов (пополам с крымским депутатом Евгением Кабановым – крупнейшим застройщиком Севастополя) владеют заводом по производству газобетона в Симферополе. «Свой» цемент удешевит его производство. Во-вторых, на предновогодней сессии парламента Константинов сокрушался по поводу проблем предприятия: из-за дефицита газа в Крыму бахчисарайский цементный завод может остановить работу, «Стройиндустрия» уже ограничила выпуск продукции. По словам спикера, уголь для предприятия никак не могут доставить на полуостров, вагоны стоят на Керченской паромной переправе, которая не справляется с нагрузками. В экономике, где реально работают рыночные механизмы, такие заявления делаются для того, чтобы сбить цену товара, в данном случае – цементного завода. Источник: РИА Новый день, 25.01.17

Что спровоцировало массовые увольнения депутатов в Крыму? -- Шесть депутатов Сакского района РК были вынуждены сложить полномочия из-за нарушений законодательства. Об этом проинформировали в пресс-службе про-куратуры Крыма. "Ввиду выявления коррупционного правонарушения межрай-онный прокурор внес в адрес Крайненского сельсовета представление. По ре-зультатам его рассмотрения полномочия депутатов досрочно прекращены не были, в связи с чем межрайонный прокурор обратился с иском в суд о призна-нии бездействия органа местного самоуправления незаконным", - пояснили в ведомстве. Ранее сотрудниками прокуратуры была проведена соответствующая проверка требований закона о противодействии коррупции. Речь идёт об отказе депутатов предоставить сведения о своих доходах. Районный суд города Саки удовлетворил иск и постановил обязать Крайненский сельсовет принять реше-ние о снятии с депутатов их полномочий. Источник: "!Nformer" (ruinformer.com/tag/Севастополь), 25.0.17

"Крымавтодором" займется Прокуратура и ФСБ -- Глава Республики Сергей Аксенов поручил проверить эффективность освоения бюджетных денег ГУП РК "Крымавтодор", поскольку предприятие с поставленными задачами не справилось. Об этом он заявил в ходе рабочей встречи с министром транспорта Крыма Анатолием Волковым, пишет РИА Крым. "Надо разобраться, как ГУП РК "Крымавтодор" убирал дороги в прошлом году, и посмотреть, насколько эффективно освоены средства. Счетная палата Республики Крым совместно с ФСБ России и прокуратурой Крыма, надеюсь, проведут полную проверку эффективности освоения бюджетных средств ведомством. Безусловно, необходимо сформировать претензии по гарантийному ремонту и предъявить их", - сказал Аксенов. Источник: "CH - Севастопольские новости" (sevastopolnews.info), 24.01.2017

Скандал с "роскошным Кравченко" пытаются замять -- На канале Россия-24 в воскресенье, 22 января, вышел репортаж под названием "Уволить по собственному желанию" о скандальном увольнении начальника автодорог Крыма Игоря Кравченко. Но уже к вечеру он исчез с сайта телекомпании. Позже руководство канала обратилось с просьбой ко всем крымчанам удалить со своих страниц в социальных сетях сохраненные копии репортажа, пригрозив блокировкой аккаунтов. Сюжет корреспондента Ксении Кибкало появился на сайте телеканала рано утром, в 4:30. Он рассказывает о выложенной в Instagram фотосессии Кравченко с невестой, которую снимали в дорогом номере Mriya resort & SPA, цитирует мнения бьюти-блогеров, которые оценили новогодние подарки невесте в сотни тысяч рублей. Сам Кравченко после скандала был вынужден уволиться. Источник: "АН-Крым" (an-crimea.ru), 23 января 2017

Аксенов назначил нового руководителя Крымсельхознадзора -- Начальни-ком Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым (Крымсельхознадзор) назначен Владимир Ан, который ранее занимал долж-ность заместителя руководителя данного ведомства. Соответствующий указ, подписанный главой РК Сергеем Аксеновым, опубликован на правительствен-ном портале Республики. Источник: "Новости mail.ru, Крым" (news.mail.ru/inregions/crimea), 2017-01-25

Вынесен приговор бывшему сотруднику Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым - Собранные следственным отделом по городу Керчь Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему заведующему отделом тарифного регулирования в сфере электроэнергетики Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Следствием и судом установлено, что в июле 2016 года чиновник получил от генерального директора энергетической компании 300 тысяч рублей в качестве части взятки за неосуществление действий по изъятию излишне полученного дохода. Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников УФСБ России Республике Крым и г. Севастополю. Приняв во внимание доводы следствия, суд назначил бывшему сотруднику комитета наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Приговор в законную силу не вступил. Источник: Пресс-служба СК РФ по Республике Крым, 22.01.17

Ленинский районный суд досрочно расторг трудовой контракт экс-главы администрации Щёлкино Ермановой - Ленинский районный суд Республики Крым удовлетворил иск Щёлкинского городского совета о досрочном расторжении трудового контракта с Татьяной Ермановой, занимавшей должность главы городской администрации Щёлкино. Копией соответствующего решения суда располагает Крыминформ. «Иск удовлетворить. Расторгнуть досрочно контракт №2, заключенный представителем нанимателя – председателем городского совета Сергеем Варавиным с Татьяной Ермановой, назначенной на должность главы администрации Щёлкино Ленинского района Республики Крым решением 17 сессии 1 созыва Щёлкинского горсовета от 23 апреля 2015 года, в связи с нарушением Татьяной Ермановой условий контракта в части, касающейся решения вопросов местного значения», – говорится в решении суда. Также суд решил взыскать с ответчицы 300 рублей госпошлины. Ранее глава администрации городского поселения Щёлкино Татьяна Ерманова была дисквалифицирована на полгода за нарушения при проведении закупок и распределении муниципального жилья. Прокурор района возбудил в отношении Ермановой два дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом). По результатам их рассмотрения Ленинский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 3 тыс рублей и дисквалификации на срок 6 месяцев. Источник: Крыминформ, 21.01.17

Да, землю льготников получили депутаты, и это законно - прокурор -- Прокуратура подтвердила бесплатное получение земельных участков в центре города Щелкино семейными кланами депутатов местного горсовета. Официальный документ с перечислениями имен землевладельцев опубликован районной газетой "Репортер", близкой к администрации Ленинского района Крыма. Почти все они - родственники. Все законно, пишет прокурор. "Примечания" уже писали об этой истории: в рамках земельного кодекса Украины получить землю бесплатно под ИЖС имел право каждый крымчанин. Если он получил документы на получение участка при Украине, то по 6 ФКЗ его право сохраняется и в российском правовом поле - это называется "дооформлением земли". По закону об имущественных и земельных отношениях РФ землю в собственность могут бесплатно получить льготные категории граждан. Все остальные могут получить ее в аренду, а через 5 лет добросовестного использования выкупить. Жители города Щелкино в Ленинском районе Крыма - в основном льготники - стояли в очереди на получение земли еще при Украине и имеют на нее право в российском правовом поле. Щелкино - это кучка многоэтажек в степи на берегу Азовского моря. Источник: "Примечания" (primechaniya.ru), 26.01.2017

Аксёнов уволил первого заместителя главы Госкомветеринарии из-за утраты доверия - Глава Крыма Сергей Аксёнов освободил Ивана Гуренко от должности первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии республики. Соответствующий указ главы региона опубликован сегодня на правительственном портале Крыма. «Освободить Гуренко Ивана Николаевича от должности первого заместителя председателя Государственного комитета ветеринарии Республики Крым, заместителя главного государственного ветеринарного инспектора Республики Крым в связи с утратой доверия», – говорится в указе. В документе также упоминается доклад Комитета по противодействию коррупции Республики Крым от 18 ноября 2016 года о результатах проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных Гуренко. Глава Госкомветеринарии Валерий Иванов не стал комментировать увольнение своего зама. «Теоретически было бы правильно получить комментарий по этому поводу у Комитета по противодействию коррупции, они более компетентно могут назвать причины», – заявил Иванов Крыминформу. В Комитете по противодействию коррупции предоставить информацию пообещали позже. Источник: Крыминформ, 21.01.17

Путина просят спасти Ялту от жулья - В Ялте прошел первый за долгое время митинг против чиновников Крыма, который обошелся без применения тяжелого админресурса. Местные оппозиционеры поддержали алуштинских, требовали покончить с уничтожением природы застройщиками и проверить работу мэра Андрея Ростенко на предмет коррупции. На митинг в сквере у КЗ «Юбилейный» в 50 метрах от моря пришло около 40 человек и пять сотрудников полиции. Выступления звучали со ступенек концертного зала, украшенным транспарантом «Путин, спаси Ялту» — как сообщили «Примечаниям», лозунг оформил известный художник Сергей Бочаров. Событие прошло мирно, у полиции претензий к мероприятию нет. По словам организатора митинга, ялтинского журналиста и общественника Сергея Сардыко, на него был приглашен глава города, но не пришел. Это было ожидаемо: митинг «в поддержку политики Путина» обернулся требованием отставки Ростенко. Накануне спикер ялтинской «Единой России» Александр Ковальский написал, что подобные митинги бессмысленны, «так как на них собираются две с половиной калеки». Мнение лояльных местной власти СМИ выразила редактор «Летней столицы» Татьяна Панина: «Хоть и недалеко от редакции, но сходить неинтересно». Митингующие, тем временем, изложили суть претензий к мэру. По их словам, администрация не может решить даже элементарные вопросы — убрать мусор и обеспечить льготный проезд пенсионерам. «Ялтинцы возмущены хаотичной застройкой города высотками, уничтожением парков и лесов, отвратительной уборкой мусора в муниципалитете, поборами на капитальный ремонт жилого фонда, административным давлением на малый и средний бизнес, также мы требуем у власти помочь погорельцам с улицы Вергасова», — говорит местная активистка Оксана Кравченко-Стигореско. Митинг в Ялте — наверное, первый за долгое время в Крыму сход граждан против чиновников из команды Сергея Аксенова, который обошелся без применения тяжелого админресурса. При этом часть плакатов и выступлений были тоже посвящены нелегкой судьбе критиков крымских властей из соседней Алушты. «Следствие в отношение бывшего редактора «Твоей газеты» Алексея Назимова и депутата Павла Степанченко идет уже 4 месяца, но им не могут предъявить обвинений по существу, при этом держат в СИЗО и не отпускают под домашний арест, — рассказала сестра Степанченко Татьяна Капралова. — Я пришла на митинг, чтобы привлечь внимание к этой проблеме». С ней согласна активистка Аника Шаульская. По ее словам, в Крыму власти активно преследуют несогласных, и Степанченко с Назимовым – лишь самые яркие примеры. Самой Шаульской лишь спустя долгое время удалось доказать через суд, что претензии к ней по митингу «Обманутый Крым» в Симферополе не обоснованы. На митинге обсуждали и необходимость отставки главы РК Сергея Аксенова: ведь именно он, по словам собравшихся, несет главные ответственность за неспособность решить проблемы региона. «В итоговую резолюцию митинга внесен пункт о необходимости расторжении контракта с главой администрации Андреем Ростенко за неудовлетворительную работу и в связи с утратой доверия жителей муниципального образования, — говорит Оксана Кравченко-Стигореско. — Документ, который подписан всеми собравшимися и направляется в Москву». «Надо, чтобы Путин избавил нас от жулья и воров в органах власти, — призвал художник Бочаров. — Надо прекратить аферы с капремонтом жилья, обязательно помочь ялтинским погорельцам!» Проблемы Ялты, действительно, видны невооруженным взглядом, но митинг получился немноголюдным. Местные жители связывают это с особенностями городского менталитета. «В Ялте у многих жителей, к сожалению, «сервисная психология», — объясняет ялтинец Андрей Григорьев. — Здесь немножко учителей, врачей, интеллигенции, переехавшей из-за климата. Вся основная масса населения, поколениями работает в сервисе, такова специфика курорта. У этих людей менталитет из-за их деятельности формируется так, что им в голову не придет протестовать». «Резолюция митинга будет отправлена в Москву», — грозится Оксана Кравченко-Стигореско. Между тем на сотни обращений ялтинцев в Москву с требованиями пресечь нарушения закона и дать оценку действиям главы администрации города приходят отписки — либо из Симферополя, либо от самого Ростенко. Источник: Примечания, 22.01.2017

Крымского чиновника задержали при получении взятки -. Один из руководителей администрации города Феодосии задержан сотрудниками крымского управления ФСБ с поличным при получении взятки, сообщает пресс-служба ведомства. "Установлено, что должностное лицо муниципального казенного учреждения "Управление городского хозяйства и природопользования администрации г. Феодосия", используя свое служебное положение, вымогал у местного предпринимателя денежные средства в размере 300 тысяч рублей за общее покровительство по бизнесу, связанного с утилизацией бытовых отходов", — говорится в сообщении. Чиновник задержан при получении части указанной суммы в размере 200 тысяч рублей. Следственный отдел по Феодосии Главного следственного управления Следкома России по Республике Крым возбудил уголовное дело в отношении начальника муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и природопользования горадминистрации Феодосии». Задержанный подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 5 ст.290 УК РФ – вымогательство взятки в крупном размере. Источник: РИА Новости, 26.01.17

Ситуация в Крыму в изложении украинских СМИ

Полозов в ПАСЕ рассказал о преследовании адвокатов в оккупированном Крыму – украинские СМИ В рамках январской сессии Парламенсткой ассамблеи Совета Европы адвокат Николай Полозов в Страсбурге заявил о преследовании его коллег-адвокатов в оккупированном Крыму. Полозов выступил на встрече в рамках сессии ПАСЕ, посвященной похищению и пыткам людей в Крыму, передает «Европейская правда». «Происходят нападения на моих коллег-адвокатов, которые находятся в Крыму», – заявил он. Детали адвокат не уточнил, но отметил, что юристов принуждают раскрывать на допросах адвокатскую тайну. «В частности, ФСБ намеревается допросить меня по обстоятельствам, которые мне стали известны в ходе представления интересов клиента, Ильми Умерова. Это противоречит как российскому законодательству, так и международным конвенциям, но все жалобы по этому поводу игнорируются», – сообщил Полозов. Он подчеркнул, что это не инициатива каких-то отдельных крымских чиновников, а идет централизованно из Москвы. «Российская власть нарушает права адвокатов», – заявил Полозов. Адвокат также высказал уверенность, что изменить ситуацию с политзаключенными можно будет лишь с помощью международного давления на РФ. «У нас за спиной (в Страсбурге) – здание ЕСПЧ. Мы можем судиться там годами, но и это ничего не изменит. Самый действенный инструмент – поставить Путина в такие условиях, при которых держать этих людей ему будет невыгодно», – отметил Полозов. Позже в своем микроблоге Twitter адвокат отметил, что тематика Крыма вызывает в ПАСЕ неподдельный интерес. «Жаль, что регламент не позволил ответить на все вопросы многочисленных участников», – добавил он. Кроме того, юрист рассказал, что на этой сессии ПАСЕ он оказался единственным гражданином России, так как РФ не подала свою делегацию в ПАСЕ. Отметим, что на выступление Полозов надел галстук в цветах национального флага крымских татар – голубой с желтыми изображениями тамги, крымскотатарского национального символа. Напомним, постоянная делегация Украины в ПАСЕ, Крымская правозащитная группа и Меджлис крымскотатарского народа проведут мероприятие во время зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости». Источник: 15 минут, 24.01.17

Защита Семены намерена оспорить экспертизу ФСБ – Защита крымского журналиста Николая Семены будет оспаривать лингвистическую экспертизу, представленную российской ФСБ в обвинительном акте. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат журналиста Эмиль Курбединов. «Эта экспертиза совершенно необъективна и не соответствует действительности. Согласно ей, Николай Семена представлен как ненавистник, который посягает на территориальную целостность России. И очевидно, что в глазах суда он будет представлен именно как такой ненавистник. Мы однозначно будем оспаривать эту экспертизу», – заявил он. Защита журналиста также представит в суде альтернативную лингвистическую экспертизу, которую провел доктор политических наук, профессор Кубанского государственного университета Михаил Савва. «У нас есть альтернативная экспертиза, подготовленная по нашему заказу авторитетным научным деятелем России. Она абсолютно не схожа с той, которая представлена ФСБ и отражает объективную реальность того, что хотел сказать Николая Семена в своей публикации. Эта экспертиза будет представлена нами в суде», – сказал Эмиль Курбединов. В экспертизе Михаила Саввы содержатся выводы о том, что международное право не подтверждает российские границы в тех пределах, которые сейчас заявляют российские власти – то есть, включительно с Крымом. Поэтому нет никаких границ, к нарушению которых можно призывать, делает вывод эксперт. 20 января следователь российской ФСБ в Крыму вручил журналисту Николаю Семене обвинительное заключение по уголовному делу о сепаратизме (статья 280.1 УК России – КР). По версии следствия, крымский журналист «подготовил статью под названием «Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма», в которой были обнаружены призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации». Источник: Крым реалии, 24.01.17

Ольга Скрипник в ПАСЕ призвала немедленно освободить политзаключенного Балуха, незаконно арестованного в Крыму Российская Федерация должна немедленно освободить украинского активиста Владимира Балуха и всех политических заключенных, возместить причиненный им ущерб. Лица, виновные в незаконном лишении свободы активиста, и других незаконно преследуемых граждан Украины в Крыму, должны быть привлечены к ответственности. Такое заявление сделала руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник 23 января в Страсбурге в ходе зимней сессии ПАСЕ на мероприятии «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости». Мероприятие совместно провели Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Крымскотатарский ресурсный центр. В своем выступлении Ольга Скрипник сообщила, что крымчане за проявления украинской активности преследуются в административном и уголовном порядке, их запугивают, принуждают выехать из Крыма, запрещают проводить любые мирные собрания. Правозащитница пояснила на примере уголовного преследования Владимира Балуха, как фабрикуются в Крыму уголовные дела против украинских активистов. «Владимир Балух — символ Украины в Крыму. Он — известный украинский активист. После оккупации Россией Крыма Балух публично высказывался о том, что включение Крыма в состав Российской Федерации является незаконным. В знак протеста он в марте 2014 вывесил государственный флаг Украины на крыше своего дома. Де-факто власти стали преследовать его. В итоге, 8 декабря 2016 сотрудники ФСБ провели уже третий необоснованный обыск в домах активиста и его матери. Суд избрал для Балуха меру пресечения в виде содержания под стражей. Активиста обвиняют в “незаконном хранении оружия”, ему грозит лишение свободы до 4 лет», — рассказала Ольга Скрипник. По информации руководителя КПГ, обыск был проведен с грубейшими процессуальными нарушениями, ФСБ не предоставила в суд достаточных оснований для проведения обыска. Стороной обвинения не были представлены в суд доказательства, которые позволили бы сделать вывод о причастности Балуха к совершению инкриминируемого ему преступления. Но суд все это проигнорировал», — добавила Ольга Скрипник. Сейчас активист находится в СИЗО Симферополя в ужасных условиях содержания, он нуждается в лечении. Владимир Балух незаконно лишен свободы исключительно из-за его проукраинских убеждений. Модератором мероприятия был Георгий Логвинский, народный депутат Украины, который сегодня был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Он заверил, что украинская делегация в ПАСЕ и все европейские дипломаты должны сделать все возможное для освобождения Владимира Балуха и всех политических заключенных Кремля. Источник: Крымская правозащитная группа, 23.01.17

В корпусе были дети: в крымском лагере "Артек" прогремел взрыв - В детском лагере "Артек", который находится на территории аннексированного Крыма, произошел взрыв. Об этом сообщается в микроблоге RoksolanaToday&Крым в Twitter. "Как сообщают сотрудники "Артека" и жители Гурзуфа, в лагере "Морском", в одном из детских корпусов взорвался большой кондиционер. В этом и в соседних корпусах повылетали стекла и двери. За 3 км дребезжали стекла. В корпусе были дети! Директор лагеря, Каспржак, о жертвах ничего не говорит, надеемся, что их нет", - сказано в сообщении. Отмечается, что инцидент произошел в среду, 18 января, около 19:00. При этом и 18, и 19 января корпуса были оцеплены. "В день взрыва у персонала отнимали мобильники, чтобы никто не смог сделать фото", - добавили в сообщении. Как сообщил директор "Артека" Алексей Каспржак, вышел из строя внешний блок кондиционера одного из корпусов лагеря — "Морской", повреждена проводка. "При проведении регламентных работ произошло техническое повреждение внешнего блока кондиционера корпуса "Морской", также повреждена проводка. Никто не пострадал, но корпус обесточен. Сейчас мы проводим организационные работы по обеспечению безопасности", — сказал директор. Источник: Обозреватель, ONLINE.UA, 21.01.17

Адмирал РФ пожаловался на "провокации" пограничников Украины - Адмирал армии РФ Медведев рассказал о якобы «провокационных обстрелах» с украинских пограничных судов. Руководитель департамента береговой охраны, заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, адмирал российской армии Геннадий Медведев заявил в интервью российскому изданию, что по аннексированным у Украины буровым установкам компании "Черноморнефтегаз" стреляли с украинских пограничных судов. По его словам, огонь по вышкам велся из автоматического оружия. Данный эпизод, как утверждает высокопоставленное лицо армии РФ, произошел еще 31 марта 2016 года, однако ранее никакой информации об этом не звучало. - В прошлом году 31 марта одно из судов Военно-морских сил Украины совершило провокационные действия – открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по самоподъемной буровой установке «Таврида», расположенной в Черном море, - сообщил адмирал оккупантов. По его словам, речь идет о водолазном судне «Почаев» − с него якобы вели обстрел – и фрегате «Гетьман Сагайдачный». Российский адмирал утверждает, что эпизод был успешно локализован. Напомним, как сообщало QHA, в 2014 году буровая платформа, которая принадлежит ГАО "Черноморнефтегаз", была незаконно захвачена Российской Федерацией во время аннексии Крыма. 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву. Украина заявляет и готова доказать в арбитраже, что Российская Федерация дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Автономной Республике Крым морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб. Источник: QHA, 21.01.17

Крымским контрактникам предложили службу в Чечне -- Начальник российского пункта отбора на военную службу по контракту по аннексированному Крыму Сергей Ардашев рассказал, что в этом году крымчанам, желающим поступить на службу по контракту, предложат служить в Чеченской Республике. Об этом он сказал в эфире телеканала "Крым 24", со-общает "Крыминформ". … По его словам, в этом году пункт отбора на военную службу по контракту по Крыму планирует комплектовать вновь созданные части - это 150-я дивизия, которая находится в Ростовской области соседней России, и части, которые дислоцируются на территории Чеченской Республики, а также расположенные на Крымском полуострове части Черноморского Флота. Источник: "Крым.Реалии" (ru.krymr.com), 2017-01-25

Власти Крыма намерены передать Ялтинскую киностудию в федеральную собственность -- Власти Крыма рассчитывают передать национализированную в 2014 году Ялтинскую киностудию в федеральную собственность, сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская. "Скорее всего, она будет передана на федеральный уровень, где к ней будет применена программа развития Фонда кино. Мы постоянно пишем об этом в Москву, предлагаем взять (киностудию - ИФ)", - сказала А. Новосельская журналистам в Симферополе в четверг. По ее словам, киностудию необходимо передать в федеральную собственность для дальнейшего финансирования объекта из федеральных источников. "Развитие киностудии - это огромные вложения, республике не потянуть. В нынешнем году реконструкции Ялтинской киностудии не будет", - сказала министр. Она сообщила также, что власти Крыма выиграли судебные споры с бывшими собственниками киностудии, оспаривавшими решение о ее национализации. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (interfax.com.ua), 26.01.2017

Разное

Фийон: ЕС поторопился подписать Соглашение об ассоциации с Украиной -- Лидеры стран ЕС поторопились с подписанием Соглашения об ассоциации с Украиной. Такое мне-ние высказал в Берлине кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франс-уа Фийон, выступая с докладом на форуме, организованном Фондом имени Конрада Аденау-эра. Источник: "Независимая газета" (ng.ru), 23.01.2017

Росгвардия и ФСБ будут охранять Керченский пролив -- В России всерьез опасаются украинских радикалов, которые могут повредить Керченский мост. Военнослужащие Национальной гвардии России и ФСБ будут обеспечивать безопасность акватории Керченского пролива. Об этом пишет Российская газета. Сообщается, что погранслужба ФСБ продолжит патрулирование Керченского пролива вместе с "гвардейцами". Источник: "Новостной агрегатор Новотека" (korrespondent.net), 26.01.2017

В Европе настаивают на возвращении скифского золота на Крымский полуостров -- Европейские общественники просят вернуть скифское золото Крыму и Cевастoполю. По их мнению, никаких правовых, культурных или исторических оснований для передачи коллекции предметов истории на Украину нет. Общественные организации Голландии, Бельгии и Германии обратились к суду Амстердама с петицией Return Scythian gold to Crimea ("Вернем золото скифов в Крым"). Её инициаторы обращают внимание на то, что большая часть скифской коллекции, найденной на территории Крымского полуострова, в советское время была распределена среди пяти музеев, четыре из которых находятся в Крыму. Это Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, заповедник "Херсонес Таврический" и Бахчисарайский историко-культурный заповедник. "Для музеев, народа Крыма, научных сотрудников и учёных, связанных с уникальными коллекциями музеев, вопросом чрезвычайной важности является недопустимость разрыва связи предметов с их историей, контекстом и документацией исключительно по политическим мотивам. Нет никаких правовых, культурных или исторических оснований для перемещения Предметов на территорию континентальной Украины", - сказано в петиции. Источник: "ForPost" (sevastopol.su), 2017-01-24

В РФ возбудили уголовные дела в отношении россиян, "причастных к деятельности "Правого сектора" -- В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела против пяти российских граждан за "причастность к деятельности" запрещенной в Pоссии организации "Правый сектор". Как сообщается на официальном сайте СК РФ, "возбуждены уголовные дела по статье "Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней" в отношении Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова". "Пятеро россиян в разное время направились в Украину, где вступили в ряды "Правого сектора". В зависимости от должности каждый из них выполнял определенные задачи в интересах этой организации. Чудинов как заместитель командира одного из боевых структурных подразделений Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор", а Хамраев как боец названного подразделения принимали активное участие в операциях против "ДНР" и "ЛНР". Стоцкий, Стригунков и Валов стали активистами "Правого сектора" и систематически принимали участие в митингах, шествиях и других общественно-массовых мероприятиях этой организации. В сети Интернет они вели пропаганду идеологии, целей и задач "Правого сектора", идеализируя деятельность руководителей и активистов упомянутой организации", - говорится в сообщении. Источник: "15 МИНУТ" (15minut.org), 23 января 2017

США назвали ОУН-УПА террористической организацией -- На днях центральное разведывательное управление США обнародовало сотни тысяч ранее засекреченных документов, разместив их на сайте ведомства, среди которых более 11 тысяч касались Украины. Часть из них состоит из докладов спецлужб о так называемых повстанцах ОУН-УПА (запрещенная в PФ организация) на территории УССР. В частности, в одном из докладов, согласно американским архивам, "борцы за незалежность" провели диверсию взорвав объекты гражданской инфраструктуры, в частности электростанцию во Львове, а также была подорвана Корсунь-Шевченковская ГЭС на реке Рось. В результате этой "акции" погибло много гражданского населения. Кстати, подобного рода действия, квалифицируются как террористический акт. Впрочем и ЦРУ в своих докладах, что может стать удивлением для "патриотов", именуют ОУН - УПА как террористические организации, а также их основных лидеров - Степана Бандеру, Андрея Мельника и Романа Шухевича. Источник: "САН - Cеваcтопольское агентство новостей" (sannews.com.ua), 23 января 2017

Должностные лица Черноморского флота получили от 2,5 до 3,5 лет колонии за хище-ние - информационный сайт газеты "Кафа" -- Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор трём должностным лицам Черноморского флота, укравшим четыре тысячи сухпайков на два миллиона рублей, приговорив их к лишению свободы на срок от 2,5 до 3,5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Об этом сообщает пресс-служба Се-вастопольского гарнизонного военного суда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Управлением ФСБ России по Черноморскому флоту была выявлена и пресече-на схема кражи 4 тыс. сухпайков, в которой участвовали начальник продовольственной службы ЧФ Осипенко, начальник продовольственной службы одной из воинских частей ЧФ Федорченко и заведующая продовольственным складом этой же воинской части Бытлин-ских. Источник: "Новостной агрегатор ukr.net" (kafanews.com), 26.01.2017

Приложение 1

«Артек» просят с пляжа

Жители Гурзуфа просят Владимира Путина изменить

границы детского лагеря

Коммерсант, 23.01.2017

Около 250 жителей Гурзуфа провели митинг против включения в границы международного детского центра (МДЦ) «Артек» жилого массива, в котором проживают более 1 тыс. человек, и пляжа «Гуровские камни». По проекту, людей со спорной территории должны переселить. Однако местные жители говорят, что строительство домов для переселенцев остановилось, а на спорном участке МДЦ строит лагерь «Солнечный», нарушая при этом природоохранное законодательство. Руководство МДЦ заверяет, что действует строго по закону. Около 250 человек собрались 22 января на митинг в Гурзуфе. Местные жители среди прочего высказали возмущение действиями руководства МДЦ «Артек». Как ранее сообщал “Ъ”, в марте 2015 года крымские власти передали детскому центру 40,3 га земли поселка. На этом участке находится пляж «Гуровские камни» и жилой массив, где проживают более 1 тыс. человек, которых теперь должны переселить. Один из участников митинга, житель Гурзуфа Игорь Барышников, рассказал “Ъ”, что спорный участок отгородили от поселка высоким забором. На участке уже ведется строительство лагеря «Солнечный», в ходе которого, по словам местных жителей, были вырублены растения, включенные в Красную книгу. Однако проверка минэкологии Крыма информацию о гибели растений не подтвердила. Также господин Барышников рассказал, что жилье под переселение граждан с территории, перешедшей к «Артеку», не строится. «Руководство “Артека” игнорирует жителей Гурзуфа. Мы считаем, что планы и проекты по строительству они должны выносить на общественные слушания и обсуждать с местными жителями, а они нас слышать не хотят»,— сказал Игорь Барышников. Другой житель Гурзуфа Юрий Скорик рассказал “Ъ”, что после закрытия для местных жителей прохода на пляж «Гуровские камни» часть курортного поселка осталась «без моря в шаговой доступности». «Люди, которые пришли в “Артек”, видят Крым без нас»,— считает Юрий Скорик. Участники митинга приняли резолюцию, адресованную президенту РФ Владимиру Путину и в штаб «Общероссийского народного фронта». Собравшиеся потребовали, в частности, вернуть поселку Гурзуф 40,3 га земли, прекратить строительство лагеря «Солнечный» и провести в поселке общественные обсуждения проектов развития МДЦ «Артек». Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак не стал подробно комментировать ситуацию по телефону, но заявил “Ъ”, что администрация действует исключительно в рамках закона, что подтверждают многочисленные проверки. Летом господин Каспржак говорил “Ъ”, что участок земли нужен «Артеку», чтобы обеспечить безопасность отдыхающих в лагере детей. Также, по его словам, детскому центру правительством Крыма переданы земли, которые ему принадлежали ранее. Господин Каспржак объяснял, что малоэтажное жилье на территории «Артека» создавалось как служебное, а строительство домов для переселения живущих там сейчас граждан будет закончено к лету 2017 года.

«Власть страдает глухотой и насморком»

Примечания, 23.01.2017

Вслед за Ялтой митинг, приуроченный к 26-й годовщине первого крымского референдума, прошел и в Гурзуфе. Около 400 человек собралось поговорить о наболевшем. О бесправии рядовых жителей поселка, об уничтожении его исторического облика застройщиками, о тотальной аморальности чиновников, и конечно — о поглощении Гурзуфа «Артеком». Несмотря на ненастную погоду, митинг 22 января начался вовремя, в 14 часов. Собравшиеся у кинотеатра «Дружба» (сейчас это здание выступает в качестве гурзуфского клуба) говорили о проблемах поселка: о том, что необходимо сохранить исторический облик курортного поселка, о недостатке в Гурзуфе общественных пространств, о том, что ялтинская исполнительная власть и депутаты Госсовета РК и горсовета Ялты, избранные от Гурзуфа, игнорируют проблемы местных жителей. Но больше всего на митинге говорили о взаимоотношениях с МДЦ «Артек». Как всегда, поднимался вопрос о правомерности передачи «Артеку» пляжа «Гуровские камни» и территории над ним. Этот пляж местные жители в течение десятилетий считали муниципальной собственностью. Строительство нового лагеря «Солнечный» на его территории практически отрезало доступ к морю обитателям восточной части Гурзуфа. Жители поселка обеспокоены тем, что масштабные работы губят уникальные ландшафты и растительность, угрожают археологическим и историческим памятникам — средневековому храму и мусульманскому кладбищу, находящимся на склоне выше «Гуровских камней». На митинге также поднимался вопрос привлечения аутсорсинговых компаний к обслуживанию «Артека». Эти компании заходят в Гурзуф с материка, привозят своих специалистов. В результате, местные жители остаются без работы. Говорили в Гурзуфе и о реконструкции набережной, предусмотренной генпланом Ялты. Митингующие требовали обнародовать генплан и связанные с ним проекты, дополнения и изменения, так как люди беспокоятся, что реконструкция исторической части поселка значительно снизит его рекреационные возможности и вообще уничтожит Гурзуф как курорт. Говорили о медицине, о нехватке общественных пространств. Собравшиеся требовали вернуть гурзуфский клуб на ул. Подвойского, 20 жителям поселка. Просили власти разбить в Гурзуфе общедоступный парк. Однако просьбы, озвученные на митинге местными активистами Забродской, Скориком, Лагодой, Барышниковым, Баженовым и Родионовым, некому было услышать. Местные власти митинг проигнорировали. Не было на нем ни представителей Ялтинской администрации, ни депутатов горсовета. От мэрии Ялты присутствовала Татьяна Мельник — представитель отдела по связям с общественностью. По словам участников митинга, она пришла лишь потому, что ее фамилия фигурировала в постановлении администрации о разрешении митинга. «Власть больна глухотой и насморком, — говорит сопредседатель общественного движения "Крым-наш" Игорь Барышников. — Она нас не слышит и чихает на нас. Практически у всех выступающих были призывы отозвать нашего депутата Романа Деркача, потому что он совершенно не занимается нашими проблемами». Полиция на митинге присутствовала, но в происходящее не вмешивалась. В конце собравшиеся подписались под обращением к президенту Владимиру Путину о придании центральной части Гурзуфа статуса исторического поселения. Всего было собрано более 300 подписей.

Приложение 2

Крепостные души Феодосии - Угроза выселения по-прежнему висит над 300 семьями Феодосии. Пять общежитий, где они живут, Министерство имущества Крыма вместе с людьми отдало Минобороны РФ. Решение о передаче их комнат военным жильцы в глаза не видели – говорят, оно секретное. Дело идет к суду, хотя люди даже не понимают, с кем судиться. Жители Феодосии, которых власти города уже долгое время пытаются выселить из общежитий из-за претензий на них Минобороны России, вновь готовят обращение в суд. Вопреки постановлению Госсовета Крыма бывшие военные общежития не спешат передавать в муниципальную собственность города. В государственной прокуратуре подтверждают законность требований жильцов, в военной - заверяют, что речи о выселении не идет. Тем не менее ясности в дальнейшую судьбу горожан это не внесло. О том, что власти Феодосии намерены выселить в никуда более 300 семей из-за претензий на их жилплощадь военного ведомства России, «Примечания» уже писали в сентябре прошлого года. Напомним, тогда Министерство имущества и земельных отношений Крыма, минуя распоряжение Совмина Крыма о передаче имущества пяти феодосийских общежитий, расположенных по адресам переулок Танкистов, 24, улица Чернышевского,4, улица Ленина ,5, бульвар Старшинова, 14 и улица Калинина,31, в муниципальную собственность, отдало четыре из них в ведение Минобороны. При этом в самом военном ведомстве факт передачи опровергают. Устав от неясности и постоянных отписок различных инстанций, жители указанных общежитий обратились в прокуратуру — государственную и военную. В октябре 2016 года проверка прокуратуры Феодосии установила, что постановлением Госсовета Крыма общежитие по улице Танкистов, 24 должно быть передано из государственной собственности Республики Крым в собственность муниципального образования Феодосии. В августе прошлого года местные власти отдали это решение вместе с передаточным актом на подписание и утверждение в Минимущества. Но документ так и не вернулся обратно, говорится в ответе феодосийской прокуратуры. Кроме того, как следует из ответа военной прокуратуры Черноморского флота, здание общежития на Танкистов, 24 в федеральную собственность не передавалось. А вот 120 комнат, расположенных в нем, стали федеральной собственностью «на основании учетных данных Минобороны Украины как недвижимое имущество, в составе военных городков, без конкретизации переданных объектов». «После государственной регистрации права собственности Российской Федерации и права оперативного управления балансодержателем указанных общежитий и комнат будет КТУИО (Крымское территориальное управления имущественных отношений МО РФ, - прим.)», - уточнили в военной прокуратуре. Теперь жильцам переданных объектов необходимо подтвердить свое право на вселение и проживание в занимаемых помещениях общежития. В противном случае, горожанам грозит выселение. «Требования о выселении ни к кому не предъявлялись. В соответствии с жилищным законодательством выселение граждан из занимаемого ими жилья возможно только после обеспечения другим жилым помещением по установленным нормам», — уточнили в военном ведомстве. При этом каких-либо правонарушений в действии должностных лиц Минобороны в военной прокуратуре Черноморского флота не увидели. В свою очередь жительница общежития по адресу переулок Танкистов, 24 Наталья Царева отметила, что уже более полугода ситуация не двигается с места. Все это время жители ищут адвоката для защиты своих интересов. Хотя, признается Наталья, пока даже не ясно, на кого подавать в суд. «Все тихо, на месте, нам ничего не говорят нигде. Мы пытались найти адвоката, чтобы найти в суд и потребовать исполнения распоряжения Совета министров Крыма. Но к кому предъявить исковое заявление, неясно. Потому что до сих пор не удалось выяснить, на каком этапе и по чьей вине застряли передаточные акты», - сказала она, добавив, что теоретически право такое горожане имеют, а вот реализовать его на практике пока не получается. «В администрации Феодосии уверяют, что решение о передаче общежития в муниципальную собственность было принято еще в августе 2016 года. Тогда же соответствующие документы были переданы в органы государственной власти Крыма. А из Министерства имущества Крыма ничего нам не пришло. Вместо ответа тогда нам пришла от них бумага о том, что еще в июне мы были переданы в Министерство обороны. Об этом есть какое-то распоряжение, но мы его не видели», — рассказала женщина. Добавив, что на неоднократные требования жильцов предоставить им документ, в ведомстве отметили, что это «секретный документ для служебного пользования». При этом все замечания граждан по поводу того, что есть распоряжение Совмина Республики, игнорируются. «До Нового года мы искали адвокатов. Наши феодосийские ничего вразумительного нам не говорят. Пока этот вопрос повис в воздухе», - сетует Наталья Царева. Какова судьба жителей остальных четырех общежитий также неясно. Как отметила Наталья Царева, там тоже дело идет к суду. «Я никогда не думала, что столкнусь с таким: вроде черным по белому написано, что все решения есть, но они не исполняются. Мне казалось, что если уж прокуратура даст конкретный ответ, то все сразу по нему и должны действовать. Но вот опять ничего», - подытожила она. Источник: Примечания, 27.01.2017

