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Детали

Осужден за высказывание


27.01.2017 16:21:06

Юлия Юрьевна Кузнецова

Научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ.
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6 декабря 2016 г. судом г. Петропавловска к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области Игорь Чуприна за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.

Вина его, по мнению стороны обвинения и суда, состоит в нижеследующем. И. Чуприна разместил в социальной сети две публикации, одну из которых составлял лозунг «Слава России!». После размещения этих постов у него завязалась длинная открытая переписка с другими пользователями сайта. Оппоненты И. Чуприны провоцировали его своими сообщениями на дальнейшее развитие дискуссии, угрожали ему, а также в ряде сообщений резко негативно высказывались о России. И. Чуприна отвечал им в том же тоне. Выдержки из этой переписки стали доказательствами в уголовном деле против И. Чуприны.

20 мая 2015 г. И. Чуприна прекратил переписку по этим темам и через полгода после этого его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и предъявили ему обвинения в нарушении законодательства РК.

Комментарий сотрудника отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Кузнецовой Ю.Ю.:

«Внимание суда на слушаниях по данному делу было сконцентрировано главным образом на высказываниях И. Чуприны, в то же время значимость для дискуссии того факта, что оппоненты И. Чуприны провоцировали его на ее продолжение своими сообщениями, в том числе вопросами, по нашему мнению, не была учтена в полной мере при рассмотрении дела. При этом часть сообщений, адресованных И. Чуприне, носила провокационный и оскорбительный для него лично, а также для русских и России характер. Кроме того, провокационная карта, на которой в состав Казахстана включены российские области: Омская, Тюменская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Астраханская области и Алтайский край, а так же ряд областей Узбекистана и Китайской Народной Республики, опубликованная одним из оппонентов И. Чуприны в ходе их дискуссии, также была оставлена без должного внимания во время процесса. В ходе следствия не задержали никого из оппонентов И. Чуприны, хотя сторона защиты настаивала на их привлечении к суду.

В целом, по нашему мнению, данный судебный процесс не служит делу укрепления межнационального согласия в республике, а скорее ставит вопросы о справедливости происходящего».

31 января 2017 г. в Петропавловском городском суде будет рассмотрена апелляционная жалоба об отмене приговора И. Чуприне.

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