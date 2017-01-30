Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 14:47:03
- Вадим Красносельский и Григорий Карасин обсудили укрепление прямого взаимодействия ведомств ПМР и РФ далее »
- 14:13:10
- В Грузии назвали условия для восстановления дипотношений с Россией далее »
- 13:56:52
- Донбасс снова под огнём далее »
- 12:57:38
- Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций далее »
- 12:50:19
- Сенатор предложил литовскому сейму вернуть России Виленский край далее »
- 11:17:08
- Руководители таможенных служб РФ и ПМР обсудили проблемы экспорта приднестровских грузов далее »
- 15:00:29
- Президент Киргизии утвердил публикацию свежей конституции страны далее »
- 14:53:29
- Грузия назвала Россию главной киберопасностью для себя далее »
- 14:50:16
- На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы далее »
- 14:15:35
- Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию далее »
-
Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »
-
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »
-
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017 далее »
-
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017 далее »
-
Жарихин об Украине на Пиджаках далее »
Детали
Осужден за высказывание
|27.01.2017 16:21:06
Юлия Юрьевна КузнецоваНаучный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ.
перейти на страницу автора
6 декабря 2016 г. судом г. Петропавловска к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области Игорь Чуприна за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.
Вина его, по мнению стороны обвинения и суда, состоит в нижеследующем. И. Чуприна разместил в социальной сети две публикации, одну из которых составлял лозунг «Слава России!». После размещения этих постов у него завязалась длинная открытая переписка с другими пользователями сайта. Оппоненты И. Чуприны провоцировали его своими сообщениями на дальнейшее развитие дискуссии, угрожали ему, а также в ряде сообщений резко негативно высказывались о России. И. Чуприна отвечал им в том же тоне. Выдержки из этой переписки стали доказательствами в уголовном деле против И. Чуприны.
20 мая 2015 г. И. Чуприна прекратил переписку по этим темам и через полгода после этого его задержали сотрудники Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и предъявили ему обвинения в нарушении законодательства РК.
Комментарий сотрудника отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Кузнецовой Ю.Ю.:
«Внимание суда на слушаниях по данному делу было сконцентрировано главным образом на высказываниях И. Чуприны, в то же время значимость для дискуссии того факта, что оппоненты И. Чуприны провоцировали его на ее продолжение своими сообщениями, в том числе вопросами, по нашему мнению, не была учтена в полной мере при рассмотрении дела. При этом часть сообщений, адресованных И. Чуприне, носила провокационный и оскорбительный для него лично, а также для русских и России характер. Кроме того, провокационная карта, на которой в состав Казахстана включены российские области: Омская, Тюменская, Челябинская, Курганская, Оренбургская, Астраханская области и Алтайский край, а так же ряд областей Узбекистана и Китайской Народной Республики, опубликованная одним из оппонентов И. Чуприны в ходе их дискуссии, также была оставлена без должного внимания во время процесса. В ходе следствия не задержали никого из оппонентов И. Чуприны, хотя сторона защиты настаивала на их привлечении к суду.
В целом, по нашему мнению, данный судебный процесс не служит делу укрепления межнационального согласия в республике, а скорее ставит вопросы о справедливости происходящего».
31 января 2017 г. в Петропавловском городском суде будет рассмотрена апелляционная жалоба об отмене приговора И. Чуприне.