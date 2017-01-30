Президент Киргизии утвердил публикацию свежей конституции страны

27.01.2017 15:00:29

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев утвердил новый основной закон республики и подписал указ о его публикации. Референдум о внесении изменений и дополнений в ряд статей конституции состоялся в Киргизии 11 декабря 2016 г. Около 79% проголосовавших одобрили предложенные поправки.

Поправки основного закона коснутся порядка 30 статей. В частности, изменения предполагают перераспределение полномочий между ветвями власти, реформу правоохранительной и судебной систем.

По утверждению Атамбаева, в основной закон страны было внесено около 40 поправок, а еще были устранены присутствующие до этого неточности, изложенные на национальном (киргизском) и официальном (русском) языках. Сегодня очищенный свод законов будет обнародован в издании «Эркин-Тоо», — сообщил Атамбаев.

11 декабря в Киргизии был проведен референдум касаемо внесения новшеств в действующий свод законов, в котором приняли участие 42% населения. Церемония подписания состоялась в присутствии руководителя парламента и лидеров его фракций, премьер-министра, руководителя Верховного суда, ЦИК и Конституционной палаты.

Прочие же изменения будут иметь законную силу уже сейчас, после публикации в газете «Эркин-Тоо».

Новая конституция вступает в силу с 1 декабря, а именно с начала выборов нового президента Киргизии. Тем не менее, соответствующие поправки вступят в силу только 1 декабря текущего года, когда пройдут выборы нового президента.

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