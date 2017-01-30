Донбасс: замороженный конфликт далее »
- 14:47:03
- Вадим Красносельский и Григорий Карасин обсудили укрепление прямого взаимодействия ведомств ПМР и РФ далее »
- 14:13:10
- В Грузии назвали условия для восстановления дипотношений с Россией далее »
- 13:56:52
- Донбасс снова под огнём далее »
- 12:57:38
- Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций далее »
- 12:50:19
- Сенатор предложил литовскому сейму вернуть России Виленский край далее »
- 11:17:08
- Руководители таможенных служб РФ и ПМР обсудили проблемы экспорта приднестровских грузов далее »
- 15:00:29
- Президент Киргизии утвердил публикацию свежей конституции страны далее »
- 14:53:29
- Грузия назвала Россию главной киберопасностью для себя далее »
- 14:50:16
- На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы далее »
- 14:15:35
- Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию далее »
-
Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »
-
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »
-
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017 далее »
-
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017 далее »
-
Жарихин об Украине на Пиджаках далее »
Детали
Президент Киргизии утвердил публикацию свежей конституции страны
|27.01.2017 15:00:29
Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев утвердил новый основной закон республики и подписал указ о его публикации. Референдум о внесении изменений и дополнений в ряд статей конституции состоялся в Киргизии 11 декабря 2016 г. Около 79% проголосовавших одобрили предложенные поправки.
Поправки основного закона коснутся порядка 30 статей. В частности, изменения предполагают перераспределение полномочий между ветвями власти, реформу правоохранительной и судебной систем.
По утверждению Атамбаева, в основной закон страны было внесено около 40 поправок, а еще были устранены присутствующие до этого неточности, изложенные на национальном (киргизском) и официальном (русском) языках. Сегодня очищенный свод законов будет обнародован в издании «Эркин-Тоо», — сообщил Атамбаев.
11 декабря в Киргизии был проведен референдум касаемо внесения новшеств в действующий свод законов, в котором приняли участие 42% населения. Церемония подписания состоялась в присутствии руководителя парламента и лидеров его фракций, премьер-министра, руководителя Верховного суда, ЦИК и Конституционной палаты.
Прочие же изменения будут иметь законную силу уже сейчас, после публикации в газете «Эркин-Тоо».
Новая конституция вступает в силу с 1 декабря, а именно с начала выборов нового президента Киргизии. Тем не менее, соответствующие поправки вступят в силу только 1 декабря текущего года, когда пройдут выборы нового президента.