Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана

27.01.2017

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Визит Владимира Путина в Таджикистан в феврале 2017 года может снять вопросы по ЕАЭС и региональной безопасностиЗаведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что президент РФ вряд ли поедет исключительно в Таджикистан. Скорее всего, это будет визит сразу в несколько государств региона. "Поездка Путина в Таджикистан, возможно, в Кыргызстан, должна показать новую роль России — роль арбитра в региональных спорах. Президент РФ может помочь странам ЦА сгладить противоречия", — полагает эксперт.Кроме того, он уверен, что Владимир Путин в очередной раз напомнит Эмомали Рахмону про ЕАЭС."Раздумья Таджикистана относительно того, вступать или нет в союз, затянулись, уже год страна думает", — говорит Sputnik Таджикистан Андрей Грозин. Возможно, что Россия и Таджикистан обсудят в целом безопасность в Центральной Азии с учетом того, что скоро весна и наверняка, различные террористические группировки будут напоминать о себе чаще.Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.