Донбасс: замороженный конфликт далее »
30.01.2017
- 14:47:03
- Вадим Красносельский и Григорий Карасин обсудили укрепление прямого взаимодействия ведомств ПМР и РФ далее »
- 14:13:10
- В Грузии назвали условия для восстановления дипотношений с Россией далее »
- 13:56:52
- Донбасс снова под огнём далее »
- 12:57:38
- Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций далее »
- 12:50:19
- Сенатор предложил литовскому сейму вернуть России Виленский край далее »
- 11:17:08
- Руководители таможенных служб РФ и ПМР обсудили проблемы экспорта приднестровских грузов далее »
- 15:00:29
- Президент Киргизии утвердил публикацию свежей конституции страны далее »
- 14:53:29
- Грузия назвала Россию главной киберопасностью для себя далее »
- 14:50:16
- На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы далее »
- 14:15:35
- Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию далее »
-
Игорь Шишкин на программе "Поединок" далее »
-
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана далее »
-
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017 далее »
-
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки" далее »
-
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017 далее »
-
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017 далее »
-
Жарихин об Украине на Пиджаках далее »
Рубрика / Видео
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана
|27.01.2017
Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что президент РФ вряд ли поедет исключительно в Таджикистан. Скорее всего, это будет визит сразу в несколько государств региона. "Поездка Путина в Таджикистан, возможно, в Кыргызстан, должна показать новую роль России — роль арбитра в региональных спорах. Президент РФ может помочь странам ЦА сгладить противоречия", — полагает эксперт.
Кроме того, он уверен, что Владимир Путин в очередной раз напомнит Эмомали Рахмону про ЕАЭС.
"Раздумья Таджикистана относительно того, вступать или нет в союз, затянулись, уже год страна думает", — говорит Sputnik Таджикистан Андрей Грозин. Возможно, что Россия и Таджикистан обсудят в целом безопасность в Центральной Азии с учетом того, что скоро весна и наверняка, различные террористические группировки будут напоминать о себе чаще.
Источник