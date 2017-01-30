Грузия назвала Россию главной киберопасностью для себя

27.01.2017 14:53:29

Организованные Россией кибератаки являются главной угрозой, сказано в утвержденной правительством Грузии национальной стратегии кибербезопасности, сообщает Мarshalpress.

«Российская Федерация использует кибервозможности в информационной войне против евроатлантического пространства и активно проводит информационные кампании против интеграции Грузии в евроатлантическое пространство, стараясь дискредитировать в населении Грузии евроатлантические ценности», - отмечено в стратегии.

В ней также сказано, что после войны 2008 года киберопасности, исходящие из России для Грузии возросли, что делает масштабнее угрозы для Грузии.

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