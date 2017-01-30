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Детали
На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы
|27.01.2017 14:50:16
Украинские власти могут отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая на государственном уровне в рамках закона о декоммунизации, что повлечет отмену для украинцев выходных в эти дни, сообщил директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович.
По его словам, такие инициативы содержатся в разработанном проекте закона о государственных праздниках.
"Нами уже разработан проект закона "О государственных праздниках на Украине". В ближайшее время будем выставлять на общественное обсуждение этот вопрос. Главной задачей в этом направлении будет, действительно, упорядочение этих праздников, потому что у нас календарь наполнен какими-то новыми украинскими национальными праздниками, а старые советские праздники все равно остаются. Все это требует определенного упорядочения. Я думаю, что в этом году депутаты поддержат нашу инициативу и примут этот закон" — сказал Вятрович в опубликованном в пятницу интервью украинскому интернет-изданию "Апостроф".
В частности, по его словам, нужно отменить празднование на государственном уровне 8 марта, 1 и 9 мая.
"Я думаю, что нам не стоит говорить о таком государственном празднике, как 1 мая. Также постепенно и точно надо переводить акцент с 9 мая на 8 мая. Также я убежден, что не стоит делать государственным и праздничным днем 8 марта. На государственном уровне должны отмечаться, наверное, только те праздники, которые отмечают события, которые были переломными, чрезвычайно важными для Украины как государства – День независимости, День конституции… а не какие-то праздники, которые достались нам в наследство от советского прошлого" — сказал Вятрович.