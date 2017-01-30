Оскопление националистами цивилизационного достоинства украинцев

27.01.2017 14:35:51

Националистическая украинская диаспора в США через газету «Свобода» фактически признала свое политическое пораженчество, с завидным упорством насаждаемое на протяжении всех 25 лет так называемой независимости Украины.

Ни во внутренней политике, ни в культуре, ни в экономике никаких достижений так и не случилось – зато вполне очевиден приключившийся со страной глубокий развал и полная разруха. Более того, теперь вполне очевидным образом обнажилась ущербность самой природы украинской субъектности.

Именно в играх с так называемым евроатлантическим цивилизационным выбором окончательно решается (если еще не решилась?) субъектность Украины. Случившееся ее ослабление и год за годом ползучее уничтожение сопровождались вполне очевидной демографической катастрофой. За упадком и деградацией следовали деформация и потеря идентичности, разрушение архетипов культуры и ментальности, которые означают для свившего осиное гнездо в США так называемого мирового украинства не только утрату Украиной своего геополитического лица, но и оскопление украинцев на предмет цивилизационного достоинства.

Доколе, спрашивается?

Сплошные четвертьвековые провалы украинских националистов теперь очевидны. «Украина на протяжении всех 25 независимых лет остаётся не субъектом, а объектом международной политики». Это признание сделал Пётр Часто в редакционной статье на фоне пышных торжеств, связанных с тем, что четверть века назад, после развала Советского Союза, многие страны признали Украину субъектом международного права. Оказывается, так и не стала она настоящим субъектом. А ведь именно международное признание все годы независимости считалось главным достижением Украины.

А когда Советский Союз распался (кстати, вовсе не благодаря беспомощным действиям украинских националистов, которым независимость свалилась как манна небесная), тогда другие страны вынуждены были признать Украину. Причём все другие республики бывшего СССР также были признаны международным сообществом, а не только Украина. Так что и тут нет никаких заслуг украинских националистов. И вот даже эту перемогу (доставшуюся вовсе не благодаря их «трёхсотлетней борьбе за независимость», как утверждает пропаганда, а задаром) украинские националисты профукали.

А вот что сказано о внешней политике в другой редакционной статье «Экватор Петра Порошенко».

«Очевидно, критике подлежит и неэффективность украинской внешней политики, а за неё также отвечает президент. Президентский «экватор» П. Порошенко совпал по времени с выборами в США и победой в них Дональда Трампа. Украинская дипломатия драматично ошиблась, исключая этот вариант. Это непрофессиональный подход – в другой стране поддерживать конкретного кандидата. На практике это может означать, что Белый дом при Трампе уже не будет иметь Украину одним из своих внешнеполитических приоритетов», — утверждают диаспоряне США.

Не обошла «Свобода» своим вниманием и визит на Украину Джо Байдена, который он совершил буквально в последние дни работы на посту вице-президента США. Причём его напутственная речь о том, что должны делать рядовые украинцы и как себя следует вести властям предержащим, выглядела как речь монарха по отношению к подданным. Аналитики много гадали, почему же свой самый последний заграничный вояж вице-президент США совершил именно на Украину.

Понятно, что немаловажное значение имеет чисто коммерческий интерес. Сын Джо Байдена Роберт Хантер Байден — член совета директоров крупнейшего частного производителя газа на Украине Burisma Holdings. Но не только это.

Даже после проигрыша на президентских выборах Демократическая партия США со своими сенаторами и членами палаты представителей, мэрами и губернаторами, мультимиллионерами и миллиардерами, со своими колоссальными связями остаётся одной из могущественнейших структур в мире.

Последние заграничные вояжи президента Обамы и высокопоставленных сотрудников его администрации после поражения на выборах являются не ностальгическими турпоездками проигравших политиков, а подготовкой к реваншу. Демократы рассчитывают вернуться в Белый дом через четыре года, а то и раньше. Вот и консультируют своих сторонников с целью осложнить работу Трампу, указывали, кто из их партии будет «смотрящим» на время отсутствия демократов в Белом доме.

Это касается и Украины. Об этом свидетельствуют не только выборы, когда по поручению администрации Обамы украинские власти выполняли самую грязную работу по дискредитации Дональда Трампа и его команды, но и новые рекомендации посетившего Киев «лимонадного Джо». После выборов была не менее красноречивая ситуация, когда Украина проголосовала в Совбезе ООН против Израиля, хотя украинские власти обещали накануне премьер-министру этой страны, что поддержат его.

Неужели Украина не могла хотя бы воздержаться, чтоб не портить себе отношения не только с Израилем, но и с командой нового президента США?

Позиция украинской власти выглядит не просто глупой, а самоубийственной. Аналитики недоумевают, откуда такая некомпетентность?

А всё объясняется просто.

После разговора с руководством Израиля был звонок из уходящей администрации. Что же такое надо было сказать, чтобы Порошенко всё переиграл после этого звонка и пошёл на международный скандал?

Скорее всего, ему намекнули, что ко двору Трампа его всё равно не возьмут после содеянного, что последней его надеждой являются конгрессмены от Демократической партии США, которые рассчитывают вскоре вернуться к власти. Поэтому у руководства Украины нет другого выбора, кроме как подчиняться кураторам от Демократической партии. Более того, вполне очевидно: кураторы Порошенко знают то, что позволяет им держать его на коротком поводке за сбитый им над территорией Донбасса «Боинг».

Так или иначе «успехи» Украины во внешней политике выглядят плачевно, как никогда.

И редакторы газеты «Свобода», хоть и со скрипом, подтверждают это. Не менее характерно признание главного идеолога украинских националистов диаспоры Аскольда Лозинского:

«Я никогда не предполагал, что Россия найдёт столько «полезных идиотов» среди самих украинцев».

Трудно оспорить лидера мирового украинства: цинизм – лучшее из достоинств подлеца!

А есть ли кто теперь беднее, криминальнее и неспокойнее Украины?

Ещё более откровенное признание сделал Богдан Соколовский, бывший советник президента Ющенко по энергетической политике. Вот что он пишет:

«В последнее время, особенно после обнародования электронных деклараций наших правящих мужей, после президентских выборов в США, после очередных промедлений Европейского союза с предоставлением Украине безвизового режима, после инициатив по созданию различных общественных движений, у общественности всё чаще возникают вопросы: что дальше делать в Украине? Почему не достигли успеха наработки, выстраданные многими поколениями украинских державников, включая времена Холодноярской республики и УПА? Как противостоять неоимпериализму сейчас, когда поработитель проник своими щупальцами в европейское единство? В конце 1980-х – начале 1990-х годов республика УССР (так в тексте. – С.Б.) по потенциалу считалась одной из самых сильных в мире».

Действительно, в итоге четвертьвековой независимости получилось так, что граждане Украины живут в самом неудачном государстве мира. Конечно, пока ещё есть страны и беднее, есть криминальнее, есть неспокойнее. Но, исходя из благоприятнейших стартовых позиций, Украина оказалась позади всей планеты.

Ведь СССР оставил жителям Украины замечательное, развитое, полное сил государство.

В своих листовках националисты, агитируя за выход Украины из Союза, признавали, что советская Украина по экономическим показателям фактически была лучшая в Европе. Они говорили, что украинцы, выйдя из состава СССР, заживут, наконец, вдоволь, не будут, мол, делиться с Россией своим салом. Приводили данные из зарубежных источников, показывающие высочайший уровень развития республики.

И во что они её превратили? В мире кризис, а на Украине – катастрофа.

Каждый новый президент Украины оказывается хуже предыдущего. Каждая происходящая на Украине так называемая революция только ухудшает ситуацию. Под крики «Слава Украине!» страну погрузили в пучину гражданской войны.

Если до прихода к власти Ющенко националисты могли заявлять, что бывшие коммунисты не дали им построить процветающую Украину, то этот аргумент давно исчез. Ещё в 1991 г. бывшие коммунисты во главе с Кравчуком заявили, что будут выполнять программу националистов, пустили их во власть, отдали им на откуп идеологию. То же положение сохранялось при Кучме и при Януковиче, что стало причиной его краха. А после февральского переворота 2014 года беспомощность правления националистов проявилась ещё отчетливее. Причём беспомощность эта сочетается со звериной жестокостью по отношению к гражданам Украины, не разделяющим идеологии националистов.

Соколовский признал и провал с привлечением иностранцев во власть. «Неправильным для Украины является использование носителей неукраинского опыта при принятии решений», – считает высокопоставленный советник по экономической политике. «Ведь те, кто здесь не формировался как индивид и специалист, объективно, при всём желании не могут ощущать всех особенностей развития нашей нации, украинской ментальности, традиций, а поэтому принимать взвешенные однозначно позитивные для нашего народа решения», — звучит запоздалый совет эксперта.

То ли газета «Свобода» слишком поздно прозрела, то ли ей просто уже не о чем писать и по части идеологии украинского национализма, и по части диаспорянских выкормышей, отправленных на Украину править.

Ведь изначально было понятно, что иностранные вояжёры никакой пользы Украине не принесут.

До этого большинство украинских националистов диаспоры приветствовали внедрение иностранных специалистов в киевскую власть. Особое предпочтение было отдано американцам (понятное дело) и грузинам (этим потому, что выращенную американцами команду Саакашвили выгнали из Грузии и их решили пристроить на Украине).

И хотя большинству здравомыслящих людей с самого начала было ясно, что иностранные министры провалятся, Порошенко держал их до последнего, пока сами не разбежались. Правда, не все. Так, американка украинского происхождения Ульяна Супрун до сих пор трудится министром здравоохранения. Хотя, как выяснилось, у неё нет соответствующего для этого образования. Да и успехов у неё нет на данном поприще. Одни скандалы. Даже многие депутаты уже требуют уволить Ульяну с руководящей должности. Забавно, что пост министра достался некомпетентной Супрун лишь потому, что она активистка майдана, да к тому же родилась и выросла в США.

Всё вышеперечисленное показывает, что украинские националисты совершенно не способны к созидательной деятельности. Они умеют только разрушать. Поэтому сегодня украинский вопрос завершился чистым пораженчеством. В обществе все чаще и явственнее возникает беспокойство. Что делать дальше? Когда и как родится новая субъектность Украины? И какой будет ее путь в XXI столетии?

Сергей Бондаренко

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