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Рубрика / Общество
Реальные жертвы антироссийской пропаганды в Литве: есть убитые
|27.01.2017 14:29:18
Антироссийская пропаганда в Прибалтике начинает давать уродливые всходы. Её последствия проявляют себя не только в резолюциях и коммюнике, но и на улицах городов; становятся осязаемы, понятны, опасны. Есть первые жертвы: двое избитых вильнюсцев и убитый композитор Томас Добровольскис.
Литовские националисты нанесли побои человеку и убили его после фразы о доброжелательном отношении к Путину, рассказывает Delfi с отсылкой к материалам проходящего в настоящее время судебного слушания. Инцидент произошёл в ночь с 23‑го на 24 декабря 2014 года у вильнюсского бара Psichbaris («Психбар» – прим. Ред.).
«В тот вечер я пришёл в бар, познакомился там с девушкой, мы сидели, говорили о политике, истории, а неподалёку сидела компания, один из компании сказал: “Путин – х…ло”, – поведал суду пострадавший от побоев Миндаугас Шулинскас. – Я спросил: “Почему?” Меня спросили, как меня зовут, я ответил: “Миндаугас”, – а они мне в ответ русское ругательство и имя; сказали: “Давай сюда свою голову, мы тебя побьём”». Позже мужчины помирились, пожали друг другу руки.
Спустя два часа, когда конфликт был, казалось бы, исчерпан, один молодой человек из ранее агрессивной компании предложил Шулинскасу выйти на улицу, где тот увидел своего избитого друга Андрюса Карачюнаса, лежащего на земле. Шулинскас направился к уборной вызвать полицию, но по дороге на лестнице сам подвергся нападению. «Меня стали бить – я не мог защищаться: меня всё время били, не знаю сколько, но били долго и много раз. Не знаю, терял я сознание или нет, но когда перестали бить, я увидел, что приехала полиция…»
Через неделю после событий в баре Шулинскас повторно стал жертвой агрессии. «Через неделю на меня напали скинхеды, стали толкать, сказали: “Ты за Путина”, – и избили меня», – рассказал мужчина.
Пострадавшим в этом деле был признан и друг Шулинскаса Андрюс Карачюнас. «Я сидел в баре у очага, когда услышал тост одной компании: “Путин х…ло!” – рассказывает Карачюнас. – Я обернулся, чтобы посмотреть, что происходит, увидел, что на меня смотрят в ожидании поддержки – хотят, чтобы я выпил за эти слова. Не знаю, почему, но мне не понравилось то, что они сказали о Путине, поэтому я ответил: “Неплохо бы и нашей стране иметь такого президента, как Путин”». Когда Карачюнас вышел покурить, на него напали и избили.
У случившегося есть ещё одна жертва – знаменитый литовский композитор Томас Добровольскис, который уже не сможет дать показания. Пролежав полторы недели в коме после избиения, мужчина скончался. Добровольскис не принимал участия в политическом споре, просто, выйдя в неподходящий момент из бара, попал под горячую руку «молодчиков». В ходе драки мужчина получил несовместимые с жизнью травмы, в том числе композитору ткнули в глаз зонтом. У погибшего остались жена и двое детей.
На скамье подсудимых трое: 25-летний консультант по юридическим вопросам Скирмантас Янкаускас, 23-летний Каролис Поцюнас и 27-летний Аудрюс Шална. Все они выходцы из хороших семей. Все они, без сомнения, внимали массированной антироссийской пропаганде, забивающей большую часть информационных каналов и площадок Литвы, пропаганде, которая ведётся целенаправленно, долго, на всех уровнях. Следствием её стало убийство ни в чём не повинного композитора.
Трагично констатировать, но что-то подобное должно было произойти. Враг стоит у порога, внушают литовские власти населению, Россия готовится на нас напасть. Выпускаются методички с правилами поведения «на случай оккупации», с картинками российского оружия, чтобы проблем с идентификацией «оккупанта» не возникло. Подробно описывается, как литовцы должны шпионить и доносить на врага.
Но если есть внешний враг, значит, должен быть и враг внутренний. В ряды «пятой колонны» заносятся все неготовые разделить установки правящих.
Власти объявляют «охоту на ведьм» открытой: Департамент госбезопасности Литвы запускает «телефон доверия», позвонив на который любой сознательный житель должен заложить своего соседа-«шпиона». Для пробуждения гражданской сознательности запланирована трансляция агитационных роликов с примерами вербовочной деятельности иностранных разведок. Покажем, научим; ни один национал-предатель от ответственности не уйдёт.
Таким образом, маркером для определения «друг» или «враг» становится отношение к России – «террористическому государству».
Не согласен с таким определением? Значит, должен быть наказан, проклятый вражина. Ну а право вершить наказание, как это водится в отравленном пропагандой обществе, нередко берут на себя молодые буйные головы. Берут и бьют «предателя» там, где встретят: на улице, в баре, в подъезде. Иногда убивают… Во благо государства, разумеется. И ничего не будет удивительного, если в итоге пострадавших назовут провокаторами и агрессорами, которые действовали по указке… Кого? Вы правильно угадали.
Андрей Стариков
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