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Рубрика / Политика
Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию
|27.01.2017 14:15:35
Президент России Владимир Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию.
"Это будет целая серия поездок по Центральноазиатским республикам", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя информацию о подготовке визитов Путина в Таджикистан и Киргизию.
Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов заявлял о том, что президент России собирается посетить Таджикистан, ряд СМИ также сообщали о подготовке визита в Киргизию.
"Действительно, президент совершит несколько поездок, - прокомментировал эту информацию Песков. - Будет также визит в Таджикистан. Мы придаем большое значение подготовке и в рамках этой подготовки как раз проводится заседание межправкомиссии. Это действительно, как сказал Шувалов, состоится в достаточно ближайшее время". О дате визита будет сообщено позже, после согласования с Душанбе.