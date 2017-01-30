Общеевразийское значение православной татарской культуры

27.01.2017 13:06:25

25.01.2017 в храме апостола Фомы на Кантемировской, основанном принявшим мученическую кончину за Веру во Христа отцом Даниилом Сысоевым, при участии Византийского клуба впервые прошла Татарская секция Рождественских чтений (Вторая Православная Татарская Конференция).

В ходе конференции православные татары Москвы и их гости отметили интенсивное развитие и рост процесса самоидентификации православных татароязычных общностей (кряшен, крещёных татар, крещен, нагайбаков), других этнических групп и отдельных лиц, относящих себя к православным татарам. Участники конференции указали на общероссийское и общеевразийское значение современного развития православной татарско-кряшенско-нагайбакской культуры, искусства и самосознания. Православная татарская культура – неотъемлемая составляющая культурной жизни России, Русского мира, Российской цивилизации. Своим глубоким своеобразием и возвышенными духовными смыслами она содействует формированию уникального образа России в мире. Православная татарская культура является важным фактором развития всего евразийского пространства. Благодаря самобытным чертам и огромному духовному потенциалу она способна быть мостом, связывающим православные и мусульманские народы Евразии, народы тюркские и славянские. Она способна содействовать единению многообразного тюркского мира. Православная татарская культура может успешно выступать в роли посредника между народами, столь необходимого сегодня для дальнейшего развития процессов евразийской интеграции, созидания Евразийского Союза, обретения мира и согласия на просторах Евразии.

О современном татарском православном ренессансе, его исторических истоках и сегодняшних путях, общероссийском и всеевразийском смысле и значении исторического развития православной татарско-кряшенско-нагайбакской культуры рассказали в своих фундаментальных докладах протоиерей Максим Обухов, иеромонах Иннокентий Кильдеев, иерей Василий Мухаметшин, иерей Алексей Юсупов, иерей Иоанн Давлекамов и др..

Как известно, татарская православная идентичность ведет свое начало от самой апостольской проповеди и её развития среди народов – предков татар и других родственных народов, в том числе племён Великой Булгарии, Дешт-и-Кипчака (впоследствии Улуса Джучи, Золотой Орды), Кереитского Ханства и др. Участники конференции указали на очевидную глубинную историческую укорененность, непрерывность развития и межпоколенную преемственность христианской традиции в тюркско-татарском мире. Со времен апостольской проповеди христианство в тюркско-татарском мире не прерывалось. Молитвы Триединому Богу возносились на языках предков татар и других тюркоязычных народов сотни лет. На сегодняшний день православие широко представлено в тюркоязычном мире. Богом прославлен сонм святых тюркского и татарского происхождения. Православие – неотъемлемая, органическая, сущностная составляющая тюркско-татарского мира.

Об истории распространения христианства в тюркско-татарском мире рассказали в своих докладах потомок просветителя татар, отца Василия Тимофеева, Сергей Сидоров, а также ведущий программы «Актуальные христианские комментарии», председатель фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», сопредседатель ассоциации «Христианство и ислам», эксперт «Византийского клуба» и «Ассоциации православных экспертов» Дмитрий Пахомов.

Участники конференции подчеркнули необходимость более тщательного изучения истории православия среди тюркоязычных народов, в том числе важность глубокого исследования и систематизации сведений о святых и подвижниках благочестия, известных миссионерах. История православного тюркского мира – величественная составляющая, краса и гордость общетюркской истории. История православных тюркоязычных народов –важная составляющая истории России, всего Русского мира. С докладами на эту тему выступили гости из Гагаузии и Молдавии - гагаузский священник отец Димитрий Киарогло и советник вновь избранного президента Молдавии Игоря Додона – Владимир Букарский, а также другие участники мероприятия.

Обсуждая сущность самоидентификации, православные татары отметили, что они сопричастны общероссийской политической нации, Русской (Российской) цивилизации, Русскому миру, что не отрывает их от корней и не противопоставляет их татарам-мусульманам, а всесторонне способствует их усилиям и устремлениям, направленным на сохранение татарского языка, культуры и традиций в этническом многообразии нашей Родины. Участники конференции подчеркнули необходимость творчески продолжать национальное, культурное, церковное развитие татарского народа в противоречивый век глобализации, когда традиционные ценности и культурная самобытность оказываются перед угрозой уничтожения и исчезновения с лица планеты. На их взгляд, важно приложить все возможные усилия по возрождению молитвенного и литургического татарского языка. В ходе конференции православные татары обратились к сердцам своих соотечественников с призывом сохранять свою культуру и не отказываться от своей национальной идентичности ради призрачных, преходящих, антидуховных ценностей общества потребления и массовой псевдокультуры. Православные татары подчеркнули большое духовное значение проведения регулярных Богослужений на татарском языке, а также состоявшейся панихиды по крещёным ханам Великой Булгарии, тюркских государственных образований, Великой Татарской (Монгольской) Империи, Золотой Орды, татарских ханств, орд, княжеств, улусов. Ими было озвучено твёрдое намерение продолжать их поминовение как преставившихся в «надежде Воскресения и Жизни Вечныя». Темы необходимости продолжения развития татарского языка и его диалектов как языка молитвы, творческого сохранения татарско-кряшенско-нагайбакской культуры, важности творческого развития татарско-кряшенско-нагайбакских православных традиций и искусства затронул в своем докладе руководитель миссионерского отделения Казанской епархии иерей Сергий Титов.

Вопросов развития национального самосознания в эру глобализации, органического сочетания этнонациональной, общероссийской гражданско-национальной и цивилизационной идентичности, путей формирования межнационального мира и согласия в России коснулись в своих докладах новокрещёная татарка Файруза, глава «Ассоциации православных экспертов», эксперт «Византийского клуба», известный православный политолог, культуролог Кирилл Фролов, потомок прославленного в лике святых, расстрелянного в 1918 году вместе с царской семьёй повара святых царственных мучеников и потомок чингисида крымского и касимовского татарского хана-князя, политолог Петра Мультатули, которым также было передано приветствие участникам конференции от экс-директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Леонида Петровича Решетникова.

На конференции были представлены заслуживающие особого внимания доклады об отношении православных христиан, особенно татарской их части, к «пророку ислама» - Мухаммаду. Важный доклад на данную тему прочитал сын известного мусульманского проповедника Валиахмета Садура известный православный татарский проповедник Давид Амир Садур. Участники конференции отметили, что православные татары никогда не противопоставляли себя татарам мусульманам. Они решают насущную задачу творческого сохранения и развития татарского духовного наследия. Значительная часть православных татар (новокрещёные татары, а также большинство представителей некоторых характерных групп крещёных татар, таких как молькеевские кряшены и др.), считают себя христианской частью двухконфессионального единого татарского народа. Другие связали себя с разными формами самоопределения. Некоторые группы православных татар имеют статус коренного малочисленного народа России (нагайбаки, чулымцы и др.) Православных татар – представителей разных взглядов на самоидентификацию, друг с другом и другими православными христианами объединяет Православная Вера и Евхаристическое общение. С татарами-мусульманами их единит принадлежность к одному народу с общими традициями, великим прошлым, настоящим и будущим.

В ходе конференции, директором Византийского клуба Сергеем Лаковским было объявлено о намерении Византийского Клуба провести ранее запланированную в Стамбуле конференцию "Христианский Фактор в Тюркском Мире" в стенах Комратского Университета (Гагаузия, Молдова).

Одним из важных моментов конференции было объявление о создании и регистрации православно-татарской церковной общины в Москве как церковной структуры с татарским языком и особенностями православного Богослужения. В ходе конференции православные татары призвали православные тюркоязычные народы к взаимной поддержке, взаимодействию и объединению, а также к консолидации тюркского мира в целом и его взаимообогащающему диалогу с другими народами. Они выразили глубокую благодарность священноначалию Русской Православной Церкви (Московского Патриархата), администрации республики Татарстан и других регионов России за признание, понимание и поддержку. Православные татары обратились к священноначалию Русской Православной Церкви и руководству Республики Татарстан с просьбой поспособствовать и оказать всяческое содействие в возвращении и передаче Русской Православной Церкви исторического здания Казанской центральной крещёно-татарской школы, основанной в 1864 году великими просветителями татар Николаем Ильминским и отцом Василием Тимофеевым. Данное строение дорого сердцу каждого православного татарина как память о духовных предшественниках. Важно, чтобы оно было не просто символом и памятью, но продолжило выполнять своё изначальное предназначение, чтобы в его стенах было возобновлено христианское просвещение представителей татароговорящих и тюркоговорящих общностей: кряшен, нагайбаков, чулымцев и других. Возрождённая Казанская центральная крещёно-татарская школа может функционировать в системе православной гимназии с этнокультурным компонентом, с интернатом для детей из сельской местности, малообеспеченных детей или детей-сирот. Православные татары попросили священноначалие Русской Православной Церкви назначить 2 викарных епископов - в Москве для всех татароговорящих приходов РПЦ и в Казани, или хотя бы одного в Москве. Они также попросили священноначалие Русской Православной Церкви рассмотреть вопрос о возможности и подготовке к канонизации в лике святых особо почитаемых православными татарами лиц: хана Сартака, касимовской ханши Фатимы-Султан-Бинем-Сеитовны, Николая Ильминского и отца Василия Тимофеева, основателя Московской татарской православно-христианской общины отца Даниила Сысоева, Евгения Родионова и некоторых других.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.