Молдо-белорусский бизнес-форум пройдет в Кишиневе

27.01.2017 12:58:25

2 февраля 2017 г. в Кишиневе пройдет молдо-белорусский бизнес-форум.

Мероприятие состоится в здании Торгово-промышленной палаты Молдовы и Молдовы и нацелено на активизацию молдо-белорусских торгово-экономических отношений, поиск новых возможностей ведения бизнеса деловыми людьми двух стран, установление прямых контактов между бизнесменами Молдовы и Беларуси, продвижение инвестиций.



В рамках молдо-белорусского бизнес-форума в Кишиневе пройдут двусторонние встречи деловых людей двух стран, на которых будет возможность установить новые связи и развивать прежние отношения сотрудничества молдавских и белорусских компаний.



В предварительном списке белорусских участников молдо-белорусского бизнес-форума в Кишиневе значатся компании, занимающиеся бизнес-консалтингом, производством молочной продукции, мебели из дерева, поставками минеральных удобрений, средств защиты растений и другой химической продукции и т.д.

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