Российские граждане могут быть депортированы из России?

27.01.2017 12:54:33

В результате, без судебных решений и достаточных оснований, несколько тысяч наших соотечественников в одночасье лишились российского гражданства.

Чтобы остановить этот вал настоящего правового безумия, правозащитники настаивают на проведении для тех, кто стал «нелегалом поневоле» иммиграционной амнистии. В связи в этим Госдума РФ начала работать над поправками в соответствующее законодательство.

Но пока суд да дело, органы в пожарном порядке и без законных оснований стали изымать у людей паспорта, выданные в девяностые и нулевые годы якобы «по ошибке». А в оформлении новых несчастным отказывают, с мотивировкой, чтобы якобы нет официальных сведений, подтверждающих наличие российского гражданства.

Обо всем этом шла речь на встрече в Центральном Доме журналистов ученых и правозащитников, которые доказывали на конкретных примерах, что в нашей стране, у всех на глазах, с постоянством и упорством, творится произвол в отношении совершенно невинных людей. Участники дискуссии сошлись во мнение, что терпеть дальше этот узаконенный беспредел, просто нельзя. А творится он уже без малого 15 лет.

Именно тогда, в 2002 м году, был принят репрессивный Закон «О гражданстве РФ», и с тех пор правозащитники вынуждены доказывать властям необходимость срочной иммиграционной амнистии для переселенцев.

Однако, за прошедшие годы в миграционной практике страны вместо амнистии появлялись все новые запреты и ловушки, фактически неисполнимые законы, превращающие законопослушных мигрантов в нелегалов–нарушителей.

Но не все так печально и грустно. К примеру, в конце декабря минувшего года Госдума по инициативе депутата, первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Константина Затулина, приняла в трех чтениях поправку в главу VIII Закона «О гражданстве РФ».

- Если бы этой поправки не было, десятки тысяч переселенцев (в основном – русских), давно живущие в России, подверглись бы депортации, - рассказала на мероприятии ведущий сотрудник Института стран СНГ Александра Докучаева.

Заместитель председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Евгений Бобров сообщил неожиданную, но очень приятную новость: миграционная служба, ставшая, как известно полицейским ведомством ГУВМ МВД России, впервые за долгие годы поддерживает идею гуманизации миграционного законодательства и практики.

Он также отметил, что необходимо провести иммиграционную амнистию для соотечественников – переселенцев, бывших граждан СССР и их потомков, проживших в России в течение, например, пяти лет и утративших основания своего законного нахождения на территории России из-за несовершенства законодательства, собственной неосведомленности или стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Эти люди, особенно имеющие проживающих в России супруга и детей – граждан Российской Федерации, наиболее безопасны в плане отсутствия террористических угроз - отметил Евгений Бобров.

Руководитель «Форума переселенческих организаций» Лидия Графова приводила в своем выступлении конкретные примеры правого беспредела. И утверждала, что большинство из якобы «незаконных документов» не содержат признаков подделки, они были выданы госорганами на подлинных бланках и с подлинными печатями. Их владельцы неоднократно успешно проходили проверку на наличие гражданства РФ.

Говорилось на встрече в ЦДЖ, что с абсурдной проблемой «фальшивого гражданства» теперь столкнулись и жители Крыма.

К примеру, в 2016-м году у жителя Симферополя Олега Копылева изъяли паспорт за «неправильное оформление домовой книги». Чиновники сослались на закон «О принятии в состав РФ Республики Крым», где речь уже идет о постоянном проживании в Крыму как непременном условии для обретения паспорта РФ, а господин Копылев имел временную регистрацию до марта 2014-го года, и лишь позже, обретя жилье, получил постоянную прописку. Эта правовая казуистика никак не способствует понимание между чиновниками и жителями полуострова.

Говорилось на «круглом столе» о том, что реально повлиять на ситуацию может только указ президента о безусловном приеме в российское гражданство переселенцев из стран СНГ, ошибочно документированных паспортами гражданина РФ, в чем их вины нет.

Андрей Князев

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