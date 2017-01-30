Выступление Константина Затулина на «Рождественских чтениях»

27.01.2017 12:32:16

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Мы все знаем и часто цитируем – к месту и ни к месту – слова самодержца о том, что у России во всем мире только два друга – это ее армия и флот. Я думаю, что давно пора было бы добавить к этой паре третьего друга – это русская диаспора, наши соотечественники за рубежом. Во времена Александра III их не было. А сейчас в критических ситуациях, как показала современная история, многие наши соотечественники за рубежом ставят верность русскому языку, культуре и самому Российскому государству выше лояльности к странам проживания. Только что это Крым доказал. Говоря об этом, я хочу вернуть нас к вопросу: а что мы, собственно, можем и должны сделать для того, чтобы укрепить связь России с соотечественниками за рубежом?

Уважаемый председательствующий (Леонид Слуцкий) напомнил о том, что я возглавлял Комитет (по делам СНГ и связям с соотечественниками) в Первой Государственной Думе. Я хочу сказать, что он, в свою очередь, возглавлял его в прошлом составе, и сегодня, когда мы начали эту работу, много и хорошо говорил о том, что необходимы деньги для того, чтобы как можно шире работать с соотечественниками. Тезис, безусловно, заслуживает самого горячего одобрения. Кто ж без денег работает? Надо сказать, что Леонид Эдуардович, действительно, не в первый, второй или третий раз этот разговор ведет, и в бытность свою председателем, часто выступая, говорил, что мы недостаточно финансируем эту работу. И опять же здесь нет спора.

Но вот почему мы сегодня проводим эти «Рождественские чтения», почему на этих «Рождественских чтениях» в Государственной Думе мы говорим о соотечественниках за рубежом? Мы что, рассчитываем на то, что присутствующие здесь иерархи Русской Православной Церкви деньгами с нами поделятся? Почему мы обсуждаем эту тему совместно? Потому что Русская Православная Церковь на протяжении десятков лет смогла в отсутствие государственной политики в отношении соотечественников за рубежом сохранить отношения с паствой, сохранить отношения с православными, с русскими людьми. Русская зарубежная Церковь сохранила для нас людей, относящихся к первой волне русской эмиграции (до 91-го года у нас не было соотечественников за рубежом, у нас были эмигранты, то есть враги Советской власти. Это после 90-х годов они стали вдруг желанными для нас соотечественниками).

Думая об этом, хотел бы, прежде всего, начать с нас, депутатов Государственной Думы. В 2014 году произошло событие… Знаете, Гомер в переводе Гнедича в «Илиаде» всегда говорит: «Событие зрит и безумный». Так вот событие зрит и безумный: в 2014 году «Русская весна» в Крыму, переворот на Украине явились самым важным испытанием нашей верности собственным тезисам о необходимости внимания к соотечественникам за рубежом. Выдерживаем мы на сегодняшний день это испытание или нет? На мой взгляд, очень в малой степени, если не считать, конечно, возвращение Крыма в Россию, что является безусловным высочайшим актом государственной воли и волеизъявлением наших соотечественников.

Вот что является, на самом деле, самым важным для соотечественников за рубежом, когда они говорят о России? Два вопроса. Один из них сегодня уже обсуждался и второй тоже упоминался. Это русский язык и гражданство Российской Федерации. Мы проводили исследование. Поверьте мне, – если на слово не верите, можете познакомиться с этим, изданы соответствующие книги и монографии, – что наиболее важными вопросами для наших соотечественников являются сохранение для будущих поколений в их среде русского языка и наличие устойчивой связи с Россией вне зависимости от того, приедут они потом в Россию, чтобы здесь жить, или останутся жить там, где они живут. Между прочим, на некоторых вполне русских землях, которые сегодня называются другими названиями и являются частью новых независимых государств.

Так вот, за это время не нужно было никаких денег, чтобы разобраться в том, что законодательство о нашей государственной политике в отношении соотечественников за рубежом и законодательство наше о гражданстве расходятся между собой. Что мы создали в результате многолетних наслоений и дополнений такой драконовский корпус законодательства, по которому попасть русскому соотечественнику в граждане России невозможно или очень трудно. Разве это требует денег, чтобы в этом разобраться? И выполнить свою обязанность депутата?

Посмотрите, в законе «О государственной политике» сказано, что мы предоставляем соотечественнику в упрощенном порядке гражданство. А в законе «О гражданстве» об этом упоминается только в связи с Программой о добровольном переселении и больше никаким образом. То есть вы должны переселиться для того, чтобы стать гражданином. А как же те миллионы, которые остались за рубежом? Им что, не важно гражданство? Им не нужно гражданство? Послушайте их, они об этом пишут. Они об этом говорят.

Дело доходит до анекдота. Да, совершенно верно, в 2012 году Президент Российской Федерации сказал еще до событий на Украине, что надо дать гражданство носителям русского языка, происходящим по прямой из Российской Империи и Советского Союза. Два года потребовалось депутатам, чтобы в 14-м году после событий на Украине, они такой закон приняли. Но они «подправили» Президента. Они написали: да, выходцам из Российской Империи и Советского Союза, но «в границах нынешней Российской Федерации». Это значит, что Гоголь не является нашим соотечественником, он в Сорочинцах родился, не в границах нынешней Российской Федерации. И, мало того, как верно заметил Константин Иосифович Косачев, дополнили это тем, что единственная категория, которой требуется не просто заявить, что «я ухожу из гражданства», а справка от этого государства, что оно подтверждает, что «я вышел из гражданства». Это касается только носителей русского языка – закон, принятый в 14-м году. Двадцать четыре человека с Украины за это время по этому закону получили наше гражданство. За два года. Это что, нужны деньги, чтобы разобраться в том, что нельзя было этого делать?

Мы говорим о том, что мы хотим видеть в числе граждан РФ предпринимателей, инвесторов, выпускников наших вузов. Мы это записали в законе, но с 14-го года на сайте Администрации Президента висит проект Указа Президента об этом, который не подписан. И ни один человек из этих категорий не получил у нас гражданство.

Константин Иосифович еще одну вещь упомянул в отношении детей наших граждан или гражданок в смешанных браках. Ваш покорный слуга выступал дважды в 10-м и 11-м годах, вносил такой законопроект. У нас ведь, если родились в смешанном браке в России и имеют ребенка, то гражданство ребенка устанавливается по заявлению родителя – гражданина Российской Федерации. И все. А если за рубеж выехали, то надо еще согласие другого родителя – негражданина Российской Федерации. Это только у нас есть. В результате мы теряем русских детей. Семья распалась, много лет не живет и все равно: а где заявление вашего папы или мамы – негражданина Российской Федерации?

Дважды я этот закон вносил, дважды его «прокатывали» не в прошлой, а в позапрошлой Думе. Наконец, Президент Медведев его внес в 12-м году. Два года в прошлом созыве потребовалось для того, чтобы депутаты к этому обратились. В 14-м году они приняли такой закон. Но опять «улучшили» Президента Российской Федерации. Написали, что когда этот ребенок – гражданин России – достигнет совершеннолетия, то перед ним выбор: если он не откажется от чужого гражданства (если оно у него есть), то тогда надо лишить его российского. И в Совете Федерации не в 13-м, а в 14-м году этот закон совершенно справедливо завернули, потому что никто не имеет права насильно лишать человека гражданства Российской Федерации. И вот он лежит два года в Согласительной комиссии. Это опять надо для этого много денег или больше депутатской зарплаты, чтобы в этом разобраться?

И последнее. Что это вообще за норма, что мы требуем от людей отказа от гражданства страны проживания? Мы хотим всех сюда переселить в Россию? Нет. Это было бы катастрофой и для нас, и для них. Но они хотят быть гражданами. Чем они хуже, находясь за рубежом, того миллиона с лишним граждан Российской Федерации, имеющим паспорта, которые выехали и живут сегодня в Англии, в Германии, где угодно, уже новых российских граждан? Почему от соотечественников требуют выхода из гражданства страны проживания? Пока Крым не присоединили, я говорил: «Послушайте, офицер служит на Черноморском флоте – главной базе Севастополя (тогда это была Украина). Он – гражданин России. Но он живет на Украине, его семья уже вся стала гражданами Украины. Он выходит на пенсию по выслуге лет, оставаясь жить в Севастополе, у него нет другой квартиры. И он должен перейти в гражданство Украины, потому что жить ему там невозможно иначе. Ни с пенсией, ни с социальными льготами, ни с чем угодно. Почему его надо заставлять делать это? Почему мы этого требуем? Почему мы не требуем этого от Познера, у которого три гражданства? И он спокойно у нас и, слава Богу, выступает на телевидении. Почему надо это требовать от соотечественников?».

Поэтому, давайте, разберемся. Деньги – деньгами, но и свою ответственность за работу или неработу надо признавать. За то, что годы идут, а мы исходим здесь словами. Поэтому мы и создали в новой Государственной Думе в нашем Комитете Рабочую группу по вопросам гражданства. Поправки в закон по поводу «носителей», – о которых здесь говорили, что надо бы его поправить, – мы внесли только что, они уже в законопроекте. Другой закон был подписан Президентом в декабре месяце. Он касается исправления ошибок, связанных с отъемом паспортов уже у тех, кто живет в России. И дальше – вопрос принципиальный. Надо провести революцию в вопросах гражданства и отказаться от той нормы выхода из гражданства страны проживания, которая в 2002 году была принята в качестве руководящей («все, кто надо в Россию приехал и следует оградить ее от тех, кто ей не нужен»).

Вот пришел 14-й год, и оказалось, что России нужны люди – Крым и не только Крым. Если честно, в глаза смотреть соотечественникам мы сможем только тогда, когда будем возвращать долги и выполнять свои обязанности.

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.