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Рубрика / Политика
Делегация из Приднестровья приняла участие в V Рождественских парламентских встречах
|27.01.2017 11:14:57
Приднестровская делегация сегодня приняла участие в V Рождественских парламентских встречах, состоявшихся в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в рамках XXV Международных Рождественских образовательных чтений.
В состав делегации вошли архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва, а также ряд депутатов Верховного Совета ПМР во главе с заместителем председателя законодательного органа Галиной Антюфеевой, уточняется на сайте Тираспольско-Дубоссарской епархии.
Открыл V Рождественские встречи в Госдуме святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл.
Рождественские парламентские встречи проводятся в рамках Международных Рождественских образовательных чтений совместно с верхней и нижней палатами парламента РФ.
Первые такие мероприятия провели в январе 2013 года в рамках XXI Международных рождественских образовательных чтений «Традиционные ценности и современный мир». Со II Рождественских парламентских встреч их постоянным сопредседателем стал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тогда же было решено, что встречи будут проводиться в верхней и нижней палатах парламента поочередно (через год).
В настоящее время во встречах принимают участие депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, представители духовенства традиционных религиозных общин, члены Общественной палаты Российской Федерации, общественных организаций и СМИ.