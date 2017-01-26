Глава МИД Литвы обеспокоен положительными отзывами МАГАТЭ о БелАЭС

26.01.2017 15:55:25

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) проверили только некоторые сегменты безопасности, строящейся в Белоруссии атомной электростанции (БелАЭС), поэтому говорить об успехе всего проекта мы не будем. Такую точку зрения в интервью радиостанции Ziniu radijas высказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, передает Delfi.

Министр подчеркнул свою обеспокоенность «искаженными фактами», после которых Литву начали обвинять, что «мы не рады их [Белоруссии] успехам, но успех тут трудно усмотреть»

«Я бы назвал одной из причин то, что их подача информации о безопасности крайне селективная, избирательная. Возможно, даже все слушатели знают, что МАГАТЭ не приезжает проверять сама то, что ей в голову придет, а приезжает тогда, когда ее приглашают, и это специализированные бригады, комиссии, группы экспертов, которые проверяют лишь те сегменты, которые указывает приглашающая сторона», — сказал Линкявичюс.

Министр сообщил, что Литва будет и дальше призывать соседние страны отказываться от импорта электроэнергии с будущей станции в Островце. Он не признал личным поражением тот факт, что на сегодняшний день многие государства не поддерживают Литву в блокировки экономически выгодного сотрудничества с Белоруссией.

«Хотя Латвия, Эстония и Польша не выражают радикальную поддержку в принятии подобных законов, которые мы готовим с ограничениями выхода на рынок, но политическая поддержка есть», — отметил Линкявичюс.

В результате прошедшей 16-20 января проверки миссия SEED МАГАТЭ сделала вывод, что власти Белоруссии должным образом учли все внешние угрозы при проектировании БелАЭС. Однако Литва, выступающая главным критиком проекта станции в Островце, не признала положительные отзывы экспертов. По словам главы литовской Государственной инспекции по безопасности атомной энергетики Михаила Мемченко, во время проверки эксперты оценивали защиту архитектурного проекта от внешних угроз, поэтому проведенная миссия не носит полный характер.

Ранее МИД Республики Беларусь раскритиковали заявления литовской стороны. «Никакая новость о Белорусской АЭС не будет для них достаточно хорошей», — заявил пресс-секретарь белорусского МИД Дмитрий Мирончик, говоря о литовских партнерах.

Вильнюс неоднократно выступали с критикой строительства БелАЭС. Основным аргументом его позиции является нарушение международных стандартов в сфере ядерной безопасности, которые якобы допускаются в ходе реализации проекта. Литовские политики ищут поддержку других европейских лидеров для единого выступления против БелАЭС.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.