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Детали
Премьер-министр Армении поручил разработать пакет туруслуг для россиян
|26.01.2017 15:52:43
24 января состоялся официальный визит премьер-министра Армении Карена Карапетяна в Россию, в ходе которого была достигнута договоренность о том, что отныне граждане РФ смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. После возвращения в Ереван, на сегодняшнем заседании правительства Карапетян дал указания главе государственного комитета по туризму, а также другим заинтересованным органам и частному сектору подготовить обширный пакет туристических услуг для российских граждан.
Премьер призвал также СНБ до 1 марта разрешить технические вопросы в этом контексте, чтобы граждане РФ, имеющие только внутренние паспорта, могли беспрепятственно приехать в Армению.
Напомним, ранее правительство Армении одобрило предложение о внесении изменений в соглашение о безвизовом режиме с Россией, согласно которым российские граждане смогут посещать Армению по внутренним паспортам. Решение нацелено на повышение туристического потока. Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное взаимодействие. «Армения как страна для посещения российских граждан сильно недооценена. Ожидаем, что в этом году ситуация принципиально изменится в лучшую сторону», — сказал, в свою очередь, Карапетян.