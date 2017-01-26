Назарбаев был и остается «альфой и омегой» всего происходящего в Казахстане

26.01.2017 15:40:24

Андрей Валентинович Грозин Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, объявив о том, что им подписан указ о вынесении на референдум проекта реформы власти, в очередной раз продемонстрировал то, что именно он был и остается «альфой и омегой» всего, что происходит в республике. Без его одобрения, его инициативы и команды ничего подобного предполагаемым реформам в Казахстане было бы невозможно.

Объявлено, что страна берет курс на постепенную, но, тем не менее, весьма революционную перестройку системы власти: переход от «суперпрезидентской» к президентско-парламентской системе. Президент РК кратко указал: «Основная суть: президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству».

Для президента приоритетом станут стратегические функции, пояснил Н.Назарбаев. Глава государства будет играть роль верховного арбитра между ветвями власти. Кроме того, он «сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности в целом, обороноспособности».

Суть предлагаемой Нурсултаном Абишевичем реформы – в демократизации политической системы, при этом роль правительства и парламента значительно усилится.

Также планируется усилить роль парламента в формировании кабинета министров. «Победившая на парламентских выборах партия будет решающим образом влиять на формирование правительства», – пообещал Лидер нации. «Исходя из этого, будет закономерным, если правительство станет слагать полномочия перед вновь избранным мажилисом, а не президентом, как это было раньше», – подчеркнул он, призвав также «упростить порядок выражения недоверия членам правительства со стороны палат парламента». Все это, безусловно, усилит контроль законодательной ветви власти за исполнительной.

Понятно при этом, что речь идет не о механической передаче полномочий от президента парламенту и правительству, а о выстраивании новой гармоничной модели взаимодействия всех ветвей власти параллельно с ростом их ответственности перед обществом. Чтобы все ветви власти работали эффективно и ответственно, важно создать между ними соответствующие балансы и противовесы, сказал Н.Назарбаев.

В практическом плане, не думаю, что в казахстанском законодательстве появятся какие-то новеллы, которые будут что-то отбирать от полномочий президента и что-то отдавать премьеру и спикерам верхней и нижней палат парламента. Скорее стоит ожидать расширения и наполнения реальным содержанием ранее имевшихся номинальных возможностей, которые были и у обеих палат парламента и у кабинета министров.

Помимо стремления перестроить политическую систему Казахстана так, чтобы она эффективнее могла действовать в условиях нарастающей мировой экономической и геополитической турбулентности, реформа решает и «прикладные» вопросы.

Ясно, что политика уровня «второго Назарбаева» в Казахстане нет и не будет. В казахстанской элите фигуры сопоставимого масштаба сейчас просто нет. Поэтому логичнее, эффективнее и, главное, менее рискованно — передать существующий сегодня большой комплекс президентских полномочий и рассеять их между различными институтами. Таким образом, после начала реформы политической системы в республике теряет смысл «гадание на кофейной гуще» по поводу персоналий перспективных политиков страны, способных в будущем стать «президентом номер два».

В свете объявленной реформы уже не столь важна фамилия будущего президента Казахстана, потому что также будут важны фамилии руководителя партии, которая будет побеждать на выборах (это, конечно, «партия власти» «Нур Отан»), фамилия премьера, фамилии глав Мажилиса и Сената. Рассеивание власти создает гораздо более комфортную среду, минимизирует риски возможных политических перетурбаций в Казахстане в транзитный период. Президент Н.Назарбаев во вчерашнем обращении прямо указал на то, что предлагаемая программа позволит создать запас устойчивости политической системы на многие годы вперед, даст более эффективный механизм ответа на современные вызовы.

Видимо, глава РК принял решение, что в перспективе власть будет передаваться не какому-то отдельно взятому элитарию, а институтам власти.

Рассеивание полномочий между властными центрами — президентом, кабинетом министров и парламентом — это тема, которая будет обрастать после заявления Нурсултана Абишевича практическими решениями. Этот процесс может оказаться совсем не быстрым. И ясно, что Н.Назарбаев будет президентом Казахстана еще достаточно долго и воспринимать вчерашнее заявление как какой-то «прощальный манифест» было бы серьезной ошибкой.

Смена главы государства неизбежно повлечет за собой перераспределение экономических активов элиты — в зависимости от реализованного варианта передачи власти, это могут быть как относительно мягкие, так и весьма жесткие сценарии. При этом будут затронуты и интересы внешних центров силы, а также иностранных инвесторов, фокусирующиеся на политическом статусе той или иной казахстанской группы влияния.

Россия имеет прямой интерес в том, чтобы особые политические ориентировки казахстанской политической элиты или «неожиданности транзита» высшей власти в РК не становились непреодолимой преградой на пути евразийской интеграции. Расширение взаимовыгодных экономических связей, успешное продвижение интеграционных проектов между Россией и Казахстаном должны сделать двухсторонние отношения более продуктивными. Разумеется, не следует забывать о том, что внешняя и внутренняя политика Казахстана – это, прежде всего, продукт желаний правящих элит.

Для России новая реформа казахстанской власти не является угрозой, но – определенным вызовом. Во внутриэлитные казахстанские дела Москва не вмешивается. У РФ в РК стандартная «постсоветская практика» - безусловная и всемерная ориентация на официальную власть. В России понимают, что есть суперпрезидентская республика и все «яйца» сложили в «корзину» Нурсултана Абишевича. Все отношения при этом исходили из простой формулы: как решит Нурсултан Абишевич, так пускай и будет, мы обеими руками «за».

Теперь же, если объявленная реформа политической системы все же начнет реализовываться на практике, понадобится более активная игра на нескольких «казахстанских столах». Это, безусловно, и сложнее, но и перспективнее.

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